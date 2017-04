Periodistas adhieren al paro

El Sindicato Entrerriano de Trabajadores de Prensa y Comunicación (Setpyc) informó que adhiere al Paro nacional de este jueves. Q”Deploramos el modelo económico instaurado que privilegia al gran capital y la economía extractivista (mega minería, agronegocios a escala, hipermercados, shopping, bancos), y que abandona a las masas a merced del interés particular o sectorial”, señalaron.

“La medida de fuerza es un pacífico llamado de atención a los gobiernos nacional y provinciales que, al contrario del rumbo actual, deben generar fuentes de trabajo, facilitar el acceso a alimentos sanos y baratos, y revertir un proceso inflacionario que evidencia el atropello de los grandes grupos económicos contra los trabajadores”, advirtieron.

En tanto, señalaron: “En nuestro sector vemos con preocupación la enorme cantidad de mujeres y hombres periodistas y demás comunicadores por debajo de la línea de la pobreza, o buscando actividades complementarias para llegar a fin de mes”.

De la misma manera denunciaron “la precarización del oficio en los más diversos ámbitos. Y en las minorías que logramos empleos estables reprobamos la actitud de la patronal que se niega, en las paritarias, a una recomposición salarial que por lo menos acompañe la inflación”.

”Los trabajadores no somos responsables de los desquicios del sistema. Este 6 de abril estaremos sin dudas del lado de los trabajadores”, indicaron y dijeron: “No a los despidos y las suspensiones, no a la concentración de las riquezas, no al saqueo de nuestros bienes comunes y la contaminación ambiental, no a la corrupción sistemática, no a los tarifazos que afecten a las clases menos favorecidas, no al destrato de las organizaciones del pueblo, no a la inmunidad de las multinacionales que monopolizan la economía y se adueñan de las patentes, no a los sectores de privilegio y especuladores que tienen a los argentinos de rehenes desde hace muchos años”.

Agregaron que “los datos de la indigencia y la pobreza en la Argentina y en particular en Entre Ríos son alarmantes, tanto como los datos de la acumulación de riquezas en pocas manos” y detallaron : “Sí al trabajo decente para todos, sí a la vida digna en armonía con la naturaleza, sí a la distribución de las riquezas; por un sistema donde “los más infelices sean los más privilegiados”.