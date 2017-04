Cientos de mujeres pidieron en Paraná la aparición con vida de Micaela

Una importante columna de mujeres nucleadas en diferentes agrupaciones e independientes se movilizaron en la capital provincial alarmadas por la desaparición de Micaela García, desaparecida en Gualeguay hace ya una semana y con el principal sospechoso prófugo. Desde diferentes organizaciones políticas y gremiales coincidieron en señalar como responsable al Estado por la falta un presupuesto acorde y de políticas para la prevención y abordaje de esta problemática, registró AIM.

Cientos de mujeres con carteles, banderas o simplemente cantando, gritando o en silencio pero con el denominador común de la bronca y la impotencia se movilizaron este viernes en Paraná para exigir la aparición con vida de Micaela García, la joven de 21 años desaparecida en Gualeguay hace ya una semana.

En las últimas horas se supo que la policía halló prendas y las llaves que llevaba Micaela al momento de su desaparición, mientras el principal sospechoso, Sebastián Wagner sigue prófugo de la Justicia.

La movilización en la capital provincial partió de plaza 1 de Mayo para llegar a tribunales donde algunas de las participantes dieron su mensaje. Participaron amigas, compañeras de estudio de Micaela, vecinos de Gualeguay, de Concepción del Uruguay, Paraná, militantes y mujeres independientes.

Alonso: “El Gobierno y laJusticia no se comprometen”

“Cuál es el nivel de compromiso de los jueces ante esta situación, cuál es el nivel de compromiso del Estado para poner los recursos y la disposición para investigar este tipo de situaciones para que no estemos en riesgo”, se preguntó la vocal de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Norma Alonso, en referencia a la situación del principal sospechoso: Wagner tenía dos condenas por violación y una tercera en la que fue absuelto “porque él acusó a su hermano gemelo y hacerle hacer el ADN costaba 130.000 euros, entonces ante la duda lo absolvieron”.

Alonso se mostró particularmente preocupada por la situación que se vive en Entre Ríos en cuanto a la violencia contra las mujeres: “Es la segunda provincia con mayor cantidad de femicidios y casos de violencia. El Gobierno de (el presidente, Mauricio) Macri recortó fondos para la prevención y el abordaje de la violencia y (el gobernador, Gustavo) Bordet no reclamó”.

La dirigente gremial apuntó a la responsabilidad del Estado por la sucesión incesante de hechos de violencia contra las mujeres que parecer no tener freno: “Dicen ocuparse en la prevención de la violencia pero evidentemente no alcanza y esto se corresponde con el nivel de precarización que tienen las trabajadoras que están en los diferentes programa, con la falta de recursos en relación a este tema. La prevención no es armar un programa para abordar una situación tan compleja; es hacer una política pública integral. El Estado es el máximo responsable de nuestra seguridad y desde ATE vemos todos los días que hay situaciones de violencia que sufrimos las mujeres que el Estado no las atiende”.

“Las mujeres seguimos estando expuestas y en peligro, con un Gobierno y una Justicia que no se comprometen”, alertó.

Burgos: “Hay una Justicia machista y patriarcal que libera violadores”

Para la referente de la agrupación Juntas a la izquierda, del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), Nadia Burgos, la movilización “fue una muestra contundente de que las mujeres estamos organizadas, no estamos solas y queremos expresar que Mica tiene que aparecer viva de manera inmediata”.

“A Mica se la llevan, hay un prófugo y hoy no tenemos certezas de qué pasó con ella. Necesitamos que aparezca con vida”, clamó Burgos que sostuvo que “no puede ser que en democracia la gente de un día para el otro no esté más y no se sepa más nada”.

Asimismo, la joven dirigente del MST expresó el repudio a “un Estado que es responsable de la aparición de Mica y también de su desaparición porque no es un caso cualquiera. Hay un sospechoso que es un múltiple violador y que un juez decidió dejarlo en libertad. Hay una justicia que es machista y patriarcal y que libera violadores y no hace nada para que nosotras podamos caminar libres por las calles”.

Burgos analizó que la violencia hacia las mujeres es “un problema estructural de un sistema capitalista, machista y patriarcal y sólo se puede resolver en tanto y cuanto cambie este sistema”, aunque consideró que mientras tanto “hay responsables que tienen que hacerse cargo de brindar herramientas a las mujeres y brindar capacitación y prevención para que la violencia no se siga replicando. Ese responsable es el Estado que para nosotras debe de manera inmediata promulgar una Ley de Emergencia en violencia de género con un presupuesto real para que se puedan aplicar políticas públicas concretas; que haya asistencia legal, médica, psicológica gratuitas, que las mujeres que sufren violencia tenga un lugar adónde acudir, que se las respete, se les crea y que además obtengan un subsidio económico, habitacional, para que puedan rehacer sus vidas”, manifestó aunque opinó que estas políticas y los recursos que se destinen deben tener “un control social, de las organizaciones de mujeres, derechos humanos y las víctimas”.