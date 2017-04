Semana santa: Comercios paranaenses sólo cerrarán el viernes

La mayorías de los comercios locales abrirán normalmente los días jueves y sábado y mantendrán sus puertas cerradas durante el viernes. Con excepto los negocios vinculados directamente a la actividad turística, durante el fin de semana santa se produce una merma en las ventas: “Cuando no trabajan la provincia y los bancos y no abren los colegios las ventas disminuyen. Aunque entre el turismo en el microcentro, no llega a compensar lo que se vende en un día común”, dijo a AIM el tesorero de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme), Manuel Gabás.

Los comercios locales mantendrán para los feriados de Semana santa la forma de trabajo que vienen implementando desde hace varios años. “Jueves trabajamos todo el día, viernes cerrado todo el día y sábado normal”, detalló a esta Agencia.

El horario del jueves será el de un día sábado; abrirán a las 8:30 hasta las 13 y de 16 o 16:30 a 20:30 o 21, a criterio de cada negocio.

“No quita que haya negocios particulares que abran el viernes”, aclaró el dirigente de Apyme ya que “algunas cadenas de marcas lo hacen pero mayoritariamente los negocios de dueños locales trabajamos de esta manera”.

De todas maneras, el hecho de tener pagar doble jornada por los feriados y la las bajas ventas en esos días -al contrario de lo que comúnmente se supone por el turismo- hace que la mayoría opte por cerrar el viernes: “Cuando no trabajan la provincia y los bancos y no abren los colegios las ventas disminuyen y aunque entre el turismo en el microcentro no llega a compensar lo de un día común”.

“Por lo general las ventas caen un 20 por ciento”, calculó Gabás, con la obvia excepción de los comedores y actividades deportivas, más vinculados a la actividad turística, que tienen un incremento de ventas.