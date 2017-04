El pensamiento de Malcom X, 52 años después

Malcolm X fue una figura fundamental de la comunidad afrodescendiente de los Estados Unidos, asesinado hace 52 años. Se suelen contraponer sus ideas con la del líder pacifista negro Martin Luther King.

Es un simplismo que el mismo Malcolm desestimó cuando acertadamente dijo que, si bien no coincidían en los métodos, que él reconocía que la resistencia no-violenta liderada por King ponía de relieve la brutalidad de los blancos.

Concluyó: “ambos somos considerados enemigos del sistema; la única duda es cuál de nosotros dos será asesinado primero”. Malcolm fue asesinado en Nueva York el 21 de febrero de 1965. Martin Luther King fue asesinado tres años después.

La autobiografía de Malcolm X es un testimonio enriquecedor de las vivencias de los afroamericanos en el contexto de un país que vivió más tiempo con la esclavitud que sin ella. Su padre, Earl Little, fue un pastor bautista que adhería fervientemente a las ideas de Marcus Garvey.

Garvey promovía que los afrodescendientes regresaran a África, pues en EE.UU. siempre seguirían bajo el yugo de los blancos. Cuando nació Malcolm la familia se vio obligada a dejar su hogar en Omaha, Nebraska, por las amenazas del Ku Klux Klan contra el padre. Se mudaron a Lansing, Michigan, donde pocos después hombres de la Legión Negra -supremacistas blancos – les incendiaron la casa. Se mudaron a otro poblado cercano del que Malcom guarda algunos buenos recuerdos. Pero en 1931, cuando Malcolm tenía seis años, su padre fue asesinado, crimen atribuido por la familia y conocidos a la Legión Negra. No es difícil ver de qué manera estos hechos marcaron a fuego su vida.

Algunos s planteos de Malcolm X:

Sobre la violencia

“La política internacional de EE.UU. consiste en desplegar violencia, una violencia ilimitada como en Vietnam. Usa la violencia en Corea, Cuba y otras regiones del mundo… Esa misma violencia, la emplea dentro del país contra los negros. Pero cuando nosotros pedimos que paren los linchamientos, nos llaman ‘violentos’ a nosotros.”

Sobre el derecho a la autodefensa

“No voy a aconsejarle a nadie que use métodos violentos. Pero cuando nos atacan tenemos el derecho de defendernos. Aprendamos a hablar el lenguaje que ellos entienden… El Klan quiere aterrorizar a los negros porque aterrorizados nos paralizarán. Dado que el gobierno federal ha mostrado que no hará nada para parar la violencia de los racistas, es nuestro deber organizarnos, que el gobierno sepa que si ellos no paran al KKK nosotros lo haremos; entonces, reaccionarán… Vigorosa acción de autodefensa por cualquier medio que sea necesario… El primer deber de una persona es proteger su vida…”

Sobre el autodesprecio

“África fue un continente dominado por Europa. Los europeos crearon la imagen de África para el resto del mundo. Una imagen negativa, de desprecio por todo lo que sea africano. Nos hicieron creer que era una tierra de junglas, animales, caníbales y salvajes… Los que tenemos ancestros africanos hemos sentido desprecio por África y desprecio por nosotros mismos… ¿Por qué? Porque el opresor sabe que si odias la raíz, odiarás el árbol. No puedes odiar a tu gente sin terminar odiándote a ti mismo… Rechazábamos las características africanas: la textura de nuestro pelo, la forma de nuestra nariz y labios, el color de nuestra piel… Fueron ustedes, los opresores, quienes le enseñaron al mundo a odiar al conjunto de una raza… y tienen el descaro de culparnos de odio porque no nos gusta la soga que nos han puesto en el cuello… El color de nuestra piel se volvió una cadena psicológica porque nos daba vergüenza… Así nos encarcelaron, no solo trayéndonos aquí y haciéndonos esclavos…Todavía perduran los efectos en nuestro pueblo… Porque odiábamos nuestra sangre africana, nos sentíamos inferiores, incapaces de hacer algo por nosotros mismos… Pero un cambio ha comenzado. Dentro nuestro.”

Sobre el racismo

“Y la prensa nos llama ‘racistas a la inversa’. El truco es hacer que la víctima se vea como el criminal… El mismo juego todo el tiempo… No soy un racista, no creo en ninguna forma de segregación, soy un musulmán, creo en Alá, como los cristianos o los judíos creen en su Dios… La religión de Islam enseña a no juzgar a nadie por su apariencia, por el color de su piel. Si juzgas a alguien por su raza, cometes el peor de los delitos para el Islam.”

Malcolm estuvo preso por robo, y en la cárcel se convirtió al Islam, y ello “le salvó la vida”, según reconoció. Dejó la bebida, las drogas, las actividades delictivas.

Sobre la ruptura con la Nación del Islam

“En la peregrinación a La Meca conocí a musulmanes para quienes el color de la piel es una característica más, no la principal… conocí a hombres de pelo claro y ojos azules, a quienes puedo llamar hermanos.”

Por su carisma y capacidad Malcolm devino una figura extremadamente reconocida que eclipsó a su mentor Elijah Muhammad. En 1963 Malcolm descubrió que E. Muhammad no practicaba los preceptos que predicaba. Esto sumado a otros factores, como el dogmatismo en las relaciones interraciales, determinaron su alejamiento de la Nación del Islam.

Malcolm había adquirido una visión más compleja de las relaciones interraciales. De igual manera, sus viajes por los países recientemente independizados de África lo enriquecieron políticamente; conectó la lucha del pueblo negro de EE.UU. con las luchas de liberación de otros pueblos del mundo. Si bien los tres hombres que dispararon y mataron a Malcolm X eran miembros de la Nación del Islam, existen fuertes dudas sobre quienes fueron los autores intelectuales del crimen.

Sobre las posturas antagónicas entre los afroamericanos

“En las plantaciones había dos tipos de esclavos: el doméstico y el que trabajaba en el campo. El esclavo doméstico tenía buena ropa, comía bien, vivía en el ático o en el sótano de la casa del amo. Lo quería al amo más de lo que el amo se quería a sí mismo. En cambio el esclavo del campo vestía andrajos, comía muy mal, odiaba al amo. La mayoría eran esclavos del campo. Si la casa del amo se incendiaba, el esclavo doméstico corría a apagar el fuego; el esclavo del campo, rogaba que corriera viento que avivara las llamas. Yo soy un esclavo del campo, este no es mi gobierno. Y aún hoy, siguen usando a los esclavos domésticos para controlarnos…”

Esta caracterización de Malcolm ha sido citada para analizar la presidencia de Obama, al igual que el papel desempeñado por el Juez de la Corte Suprema Clarence Thomas y los ex secretarios de Estado de George Bush, Colin Powell y Condoleezza Rice.

Sobre el encarcelamiento de los afroamericanos

“Cualquier persona negra puede ser detenida en la calle por la policía… porque la comunidad negra ha sido presentada como una comunidad de criminales para justificar todo tipo de métodos de represión brutales… En EE.UU. no puedes ser negro y no tener un prontuario policial.”

EE.UU. es actualmente la nación con mayor cantidad de presos en el mundo. Tiene un cinco por ciento de la población mundial, mientras que los encarcelados son el 25 por ciento de los presos del mundo. De los 2,3 millones de presos en EE.UU. casi la mitad son afroamericanos, porcentaje altísimo si se tiene en cuenta que el porcentaje de afroamericanos es solo el 12.6 por ciento del total de habitantes.

Malcolm X expuso temas cruciales que afectaban a la comunidad afroamericana hace cincuenta años, muchos de los cuales siguen vigentes hoy. “La vida de los negros importa” (Black Lives Matter) es la consigna actual en la campaña contra la brutalidad policial. Estas palabras son un eco de las exhortaciones de Malcolm X en defensa de su comunidad frente a las diversas formas de violencia ejercidas por un sistema que arrastra las lacras de la esclavitud: segregación, encarcelamiento indiscriminado, desigualdad socio-económica, opresión.

Autora: Silvia Arana

– Publicado en España