El hundimiento del Titanic

El hundimiento del Titanic fue una catástrofe marítima ocurrida en la noche del 14 al 15 de abril de 1912, cuando el transatlántico británico —de la naviera White Star Line—, que realizaba su viaje inaugural entre Southampton y Nueva York, chocó contra un iceberg en el océano Atlántico frente a las costas de Terranova. El choque se produjo en el lado de estribor a las 23:40 del 14 de abril, lo que provocó el hundimiento del buque en menos de tres horas, a las 2:20 del 15 de abril. Fallecieron 1513 personas por ahogamiento o hipotermia, lo que convirtió a este naufragio en el más fatal de la época y en una de las mayores tragedias marítimas en tiempo de paz. Numerosas personalidades murieron durante el naufragio, entre las que se encontraban los millonarios Benjamin Guggenheim y John Jacob Astor IV.

El Titanic fue construido bajo la iniciativa de J. Bruce Ismay en 1907, y diseñado por los ingenieros navales Thomas Andrews y Alexander Carlisle en los astilleros de Harland and Wolff en Belfast. Su construcción se inició en 1909 y se terminó en 1912. En el momento de su terminación, el Titanic era el mayor y más lujoso barco jamás construido. Su construcción se ajustó a la de un buque casi idéntico, el RMS Olympic. El Titanic estaba provisto de dieciséis compartimentos estancos que servían para la protección del buque de las averías importantes. Los medios de comunicación le daban una imagen de buque fiable aunque, contrariamente a la leyenda distribuida después del hundimiento, nunca se había considerado insumergible.

El naufragio supuso una conmoción en el mundo entero, sobre todo en Nueva York y en Inglaterra. Tras el hundimiento, varias comisiones de investigación fueron llevadas a cabo y sus conclusiones se utilizaron para mejorar la seguridad marítima, especialmente a través de nuevos reglamentos. Varios factores se combinaban para explicar tanto el hundimiento como el elevado número de pasajeros que no pudieron sobrevivir. El buque no disponía de suficientes botes salvavidas, y la tripulación nunca había sido entrenada para enfrentarse a estos casos. Como resultado, la evacuación de los pasajeros estuvo mal organizada. El comportamiento del capitán Edward Smith también fue criticado, sobre todo porque había mantenido el barco a una velocidad demasiado alta, dadas las condiciones de navegación. Las circunstancias meteorológicas y climáticas también jugaron un papel determinante.

Travesía

El Titanic zarpó de Southampton el miércoles 10 de abril de 1912 al mediodía; llegó a Cherburgo en Francia a las 18:30 y a Queenstown, en Irlanda, el 11 de abril de 1912 a las 11:30. Los irlandeses que embarcaron eran mayoritariamente pasajeros de tercera clase, inmigrantes a los Estados Unidos. En ese momento había alrededor de 2227 personas a bordo del Titanic, aunque es imposible determinar el número exacto debido a cancelaciones de última hora y la presencia de pasajeros clandestinos.

Thomas Andrews fue el primer pasajero en subir a bordo de la embarcación en Southampton. J. Bruce Ismay, presidente de la White Star Line, embarcó un poco más tarde. Muchos pasajeros famosos tomaron su plaza en este puerto, entre ellos Isidor Straus, propietario de los grandes almacenes Macy’s en Nueva York. En Cherburgo, embarcaron otros pasajeros importantes, como John Jacob Astor IV (bisnieto de John Jacob Astor), un empresario de los más ricos entre los pasajeros, Margaret Brown, una activista de los derechos humanos, y Benjamin Guggenheim, un magnate de la industria del cobre que viajaba con su amante.

Informes sobre icebergs

El 14 de abril, cuando el Titanic ya había recorrido 1451 millas (2335 km), el informe del Caronia, alrededor de las 9, señaló algunos icebergs en 42°N, 49°W y 51°W.20 Por la tarde, tres buques, el Baltic, el Amerika y el Noordam informaron sobre icebergs en el mismo lugar. Esa misma tarde, un quinto buque, el SS Californian, envió el mismo mensaje,22 pero la tripulación no lo tuvo en cuenta y el Titanic siguió navegando a la misma velocidad. A las 19:30, el buque recibió tres nuevos mensajes del Californian señalando grandes icebergs.22 A las 21:40, cuando la temperatura era solo de unos pocos grados, el Mesaba también envió un aviso de icebergs, pero este último no se entregó al puente de mando.21 A las 22:00, los dos vigías en servicio fueron sustituidos por Frederick Fleet y Reginald Lee; la temperatura exterior era de cero grados, y la del agua los alcanzaría una media hora más tarde. A las 22:55, cuando el Californian estaba atrapado en el hielo a 20 millas al norte del Titanic, su operador de radio, Cyril Evans, envió un mensaje a todos los buques de las cercanías. En el Titanic fue interceptado por el operador de radio Jack Phillips, que le respondió:

¡Cállate, cállate! ¡Estás interfiriendo con mi señal! ¡Estoy ocupado! ¡Estoy en comunicación con Cabo Race!23

Media hora más tarde, el operador de radio del Californian no se localizó en su puesto.

Naufragio

A las 23:40, en 41°46’N y 50°14’W,24 el Titanic avanzaba a 22,5 nudos (41,7 km/h). El vigía Frederick Fleet vio un iceberg delante a menos de 500 metros y con una elevación de unos 30 metros sobre el nivel del agua, hizo sonar la campana tres vecesnota y telefoneó inmediatamente al puente de mando. El sexto oficial, James Paul Moody, recibió la llamada y remitió inmediatamente el mensaje al primer oficial de guardia William McMaster Murdoch, éste hizo virar el buque hacia babor (a la izquierda), y por lo tanto dio la orden de girar el timón a estribor (derecha): «Hard a’starboard».Existen algunas discrepancias en torno a lo que ocurrió a continuación. Murdoch muy probablemente hizo también detener las máquinas.

El jefe controlador Frederick Barrett declararía posteriormente que a él se le transmitieron órdenes por el telégrafo indicando «Stop». El personal de la sala de máquinas también fue unánime en este sentido, confirmando la parada.

Alrededor de 37 segundos después, la nave giró, aunque chocó contra el iceberg a estribor.El choque hizo que se soltaran los remaches y se abrió una vía de agua en el casco por debajo de la línea de flotación. Las puertas estancas se cerraron inmediatamente por orden de Murdoch para evitar el aumento de las inundaciones. A pesar de ello, el agua comenzó a inundar los primeros cinco compartimentos del Titanic. El Titanic solo podía flotar con cuatro de sus compartimentos llenos de agua. Por otra parte, los mamparos no cubrían toda la altura de la embarcación. Así, una vez que los primeros compartimentos estaban completamente inundados, el agua desembocaba en el siguiente. La proa del Titanic comenzó a hundirse (el barco tomó un ángulo negativo). A las 23:50, el nivel del mar había aumentado 4 metros en la proa y los primeros cinco compartimentos estancos estaban comenzando a inundarse así como la sala de calderas.

La colisión con el iceberg la notó el capitán Smith cuando estaba en su camarote. Fue inmediatamente al puente y se informó de la colisión por Murdoch.33 Luego ordenó parar las máquinas y envió al cuarto oficial Joseph Boxhall a investigar. El oficial hizo una inspección rápida, no remarcó nada y tranquilizó al capitán, el cual pidió, sin embargo, una inspección más detallada a un carpintero que descubrió una vía de agua.

El capitán llamó entonces a Thomas Andrews, el ingeniero que había diseñado el buque, y los dos hombres fueron a hacer una inspección; descubrieron que la sala de clasificación de correo estaba inundada. Andrews comprendió entonces que cinco compartimentos ya estaban inundados, y que esto condenaba a la nave a su inevitable hundimiento. A continuación, se estableció un pronóstico: el barco se hundiría en una hora o dos a lo sumo. A las 00:05, la pista de squash, ubicada a 10 metros por encima de la quilla, estaba bajo el agua. A las 00:20, el agua ya invadía los camarotes de la tripulación en la parte delantera de la cubierta E.

A las 00:10, el cuarto oficial Boxhall consideró la posición del buque a 41°46’N, 50°14’W. A las 00:15, cuando ya no había esperanzas, la primera llamada de socorro vía radio fue la señal CQD (Copy Quality Distress) sobre la longitud de onda de 600 metros. A las 00:45, la primera bengala de socorro fue lanzada, y la señal CQD se convirtó en SOS. El RMS Carpathia, un transatlántico que se encontraba a una distancia de 58 millas (93 km), recibió la señal de socorro y se puso en marcha a todo vapor para intentar socorrer al Titanic. Sin embargo, el Carpathia era lento, ya que por lo general su navegación era a 14 nudos (aunque esa noche batió su récord y llegó a los 17,5 nudos, pero esta aún era una velocidad mucho más lenta que la de otros buques), y la presencia de hielo lo retrasó aún más.

Varios buques, aparentemente, percibieron o escucharon estas señales. De hecho, un oficial de guardia a bordo del SS Californian vio las bengalas blancas del Titanic, pero no entendió su sentido de urgencia. El operador de radio de ese buque se fue a la cama, poco antes del momento en que el mensaje de socorro del Titanic fue enviado.43 Entre los buques que recibieron el SOS, estaba el RMS Olympic —barco gemelo del Titanic—, pero se encontraba a más de 500 millas (926 km) y le era imposible llegar a tiempo. También el Mount Temple lo escuchó, pero se encontraba a 49 millas (78 km), mientras que el Frankfurt estaba a 153 millas (246 km), y los buques Birma, Baltic y Virginian estaban, respectivamente, a 100, 243 y 178 millas. Se continuaron lanzando bengalas a intervalos regulares hasta la 1:40. Lo mismo ocurrió con las llamadas de SOS, que se enviaron hasta las 2:17.

A las 00:05, el capitán Smith hizo reunir a la tripulación y ordenó quitar las lonas de los botes salvavidas.51 Mientras tanto, en la primera clase, solo unos pocos pasajeros se habían dado cuenta de que el buque había detenido sus motores. Los camareros pasaron entonces por los camarotes para invitar a los pasajeros a que cogieran ropa de abrigo, se les entregó un chaleco salvavidas y se les pidió que fueran a la cubierta de botes del barco. Para tranquilizar a los pasajeros, la tripulación les aseguró que se trataba de un ejercicio de simulacro. Solo unos pocos pasajeros se dirigieron a la cubierta del barco para montar en un bote. La mayoría no se inquietó y permaneció durante largo tiempo en el interior del Titanic. La evacuación de los pasajeros en los botes se organizó de la siguiente manera: el primer oficial William McMaster Murdoch fue responsable de todos los botes que se encontraban en el lado de estribor —es decir, todos los botes con un número impar, además de los plegables A y C—, y el segundo oficial, Charles Lightoller, se hizo responsable de todos los botes situados a babor (todos los botes con un número par y además los plegables B y D).

Para garantizar que la evacuación fuera ordenada, fue vital mantener la energía eléctrica del buque durante el mayor tiempo posible. Sin embargo, el agua fría que se introducía en la nave podría hacer explotar las calderas debido al cambio de temperatura. Los caldereros se movilizaron para evacuar el vapor de agua contenido en las calderas. El vapor se purgó por las chimeneas, y creó un ruido ensordecedor en la cubierta, lo que molestó a los operadores de radio para emitir la señal de socorro. Los oficiales encargados de la preparación de los botes se vieron forzados a gritar o comunicarse por señas. El ruido fue disminuyendo gradualmente, hasta desaparecer a las 00:40.

A las 00:25, se ordenó embarcar primero a las mujeres y los niños en los botes salvavidas. Al mismo tiempo, la orquesta comenzó a tocar en la parte delantera de la cubierta de botes a las órdenes del capitán Smith, quien quería así evitar el pánico. A pesar de esto, la evacuación se hizo muy lenta, ya que la mayoría de los pasajeros rechazaban el embarque en los botes, por no creer en la realidad del hundimiento. La primera clase tuvo obviamente una ventaja para conseguir un asiento en los botes.

El Titanic disponía de veinte botes salvavidas para un total de 1178 personas contra las 2227 que había en el buque. Los botes de los números 1 y 2 podían contener a 40 personas,60 y los numerados del 3 al 16 tenían una capacidad para 65 personas.

El buque también contaba con 4 botes plegables identificados por las letras A, B, C y D que podían albergar a 47 personas.

A las 00:40, el bote número 7 fue el primero que se bajó hasta el mar por estribor con 28 personas de las 65 plazas de que disponía. Este bote tenía a muchos pasajeros de sexo masculino, porque Murdoch permitió embarcar a los hombres para compensar el bajo número de pasajeros dispuestos a subirse a un bote. A las 0:43, el bote número 5 se hizo a la mar con 35 ocupantes a bordo. De entre el pasaje, los varones fueron invitados a montar, pero a pesar de ello el bote solo iba medio lleno.A las 00:55,63 el bote número 3 partió con 32 personas, y después, el bote número 1 fue descendido a la 1:05 con solo 12 personas a bordo frente a las 40 plazas disponibles. En el lado de babor, el proceso era más lento. A la 01:00,63 el bote número 8 fue el primero descendido a babor con 28 personas a bordo; entre ellas estaban la aristócrata inglesa Noël Leslie, condesa de Rothes (1878-1956)67 y la superviviente española María Josefa Pérez de Soto y Vallejo (1889-1972).68 A la 01:10, el bote nº 6 fue bajado por babor con solo 24 personas, en el cual se encontraba Arthur Peuchen, único pasajero masculino del bote. Margaret Brown también ocupó una plaza en este bote.

A partir de la 01:15 el agua comenzó a invadir la proa del barco y los pasajeros, que hasta entonces habían permanecido incrédulos, empezaron a abordar la realidad del hundimiento, lo cual aceleró la evacuación a partir de esa hora. Además, los pasajeros de la tercera clase comenzaron a llegar en gran número a la cubierta de botes del Titanic. Entre la 01:20 y la 01:30, los botes número 16, 14 y 12 fueron arriados a babor en este orden con aproximadamente 40 personas en cada uno. A bordo de la embarcación número 14, el quinto oficial Harold Lowe disparó tres tiros al aire para disuadir a los pasajeros, que cada vez estaban con más pánico, tratando de subir a bordo a la fuerza.72 En estribor, los cuatro botes siguientes fueron arriados entre la 01:30 y la 01:40: los botes número 9 y 11 partieron con 42 y 55 personas,60 mientras que los botes número 13 y 15 salieron con 64 y 65 ocupantes a bordo. Los botes 13 y 15 fueron los dos únicos que se llenaron a plena capacidad; el bote 15 estaba ocupado principalmente por hombres. Cuando el bote número 13 alcanzó el agua, derivó debajo del bote número 15, que en ese momento era bajado hacia el mar (como quedó recogido en la ilustración histórica que aparece a la derecha). El bote 13 logró librarse por poco de un accidente.

La diferencia de carga entre los botes de cada lado se explica por el hecho de que a algunos hombres se les permitían plazas en los botes situados a estribor, mientras que en los botes de babor, estaban estrictamente prohibidas para los hombres. Así, los botes de babor con solo las mujeres y los niños no se llenaron lo suficiente. A la 01:45,63 el bote número 2 fue bajado al mar con solo 18 personas frente a las 40 plazas potenciales; cinco minutos después, los botes número 10 y 4 se hicieron a la mar con 3460 y 3063 personas a bordo, respectivamente. El bote 4 había empezado a cargarse justo al principio de la evacuación, pero se quedó cerca de una hora parado en la cubierta A, porque no se podían abrir las ventanas de dicha cubierta. Después de tocar el agua, esta embarcación se dirigió hacia la parte trasera del buque y sus ocupantes liberaron a seis tripulantes varones del agua. A las 02:00,63 el bote plegable C fue el último correctamente descendido a la mar en el lado de estribor, con 40 personas a bordo de 47 posibles. El presidente de la White Star Line y armador del Titanic, J. Bruce Ismay, tomó plaza a bordo de dicho bote justo antes de su bajada al mar.Finalmente, a las 02:05 el bote plegable D fue el último puesto con éxito en el mar con 24 personas a bordo.60 Durante el descenso, dos hombres saltaron al bote salvavidas desde la cubierta A, y a continuación, unos minutos después, otro hombre saltó al agua y se unió a la embarcación a nado, encontrándose con su esposa que estaba a bordo.

Últimos momentos

El bote plegable B es encontrado por los marinos del Mackay-Bennett.

A partir de las 02:05, solo quedaban dos botes plegables que se encontraban en el techo de los camarotes de oficiales. Con el fin de bajarlos, varios oficiales intentaron hacer que los botes se deslizaran sobre remos para hacerlos caer sobre la cubierta del barco. La maniobra fue un éxito para el bote plegable A de estribor, y los marineros fijaron el bote a los pescantes, pero el bote plegable B situado a babor se volcó boca abajo, golpeándose contra la cubierta del barco.80 A las 02:10, el capitán Smith relevó de su función a los operadores de radio, Jack Phillips y Harold Bride. El capitán volvió al puente, y alrededor de las 02:15 el agua entraba en la parte delantera de la cubierta de botes y en el puente de mando.81 El bote B partió volcado a la deriva, mientras que el bote A estaba todavía unido a los pescantes, pero los marineros lograron soltarlo antes de que se hundiera. Los botes se alejaban del buque y la gente trataba de alcanzarlos a nado. Una treintena de personas, la mayoría miembros de la tripulación, llegaron al casco del bote B, incluido el segundo oficial Charles Lightoller y el coronel Archibald Gracie. Otra veintena de personas alcanzaron el bote A, y algunas murieron de frío durante la noche. De hecho, este bote se encontraba lleno de agua hasta las bancadas.

A las 02:17 hay constancia de que Thomas Andrews se encontraba solo en la sala de fumadores de primera clase, y a esa misma hora los músicos de la orquesta dejaron de tocar justo antes de que se cayera la chimenea que tenían delante de ellos. Poco después, la gran vidriera se rompió, provocando la destrucción de la Gran Escalera y dando acceso al agua a todas las partes de la zona delantera no inundadas todavía. A las 02:18, las luces del Titanic parpadearon por última vez y después se apagaron. Un momento después, el buque se partió en dos cerca de la tercera chimenea. A medida que la proa se hundía rápidamente, la popa flotaba y se iba llenando de agua poco a poco hasta hundirse totalmente a las 02:20, 2 horas y 40 minutos después de la colisión. La temperatura del agua era entonces de –1 o –2 °C.86 87 88

Los gritos de agonía lanzados por los náufragos podían ser escuchados por los veinte botes situados en las inmediaciones, y en algunas de las embarcaciones se establecieron debates sobre la necesidad de regresar al lugar del hundimiento. El quinto oficial Harold Lowe, responsable del bote número 14, reunió alrededor de él a otros cuatro botes y distribuyó los pasajeros para vaciar el suyo.89 A las 03:00, llegaron al lugar del naufragio con el bote número 14, cuarenta minutos después del hundimiento. Sin embargo, el tiempo medio de supervivencia en el agua con la temperatura existente era de aproximadamente unos 20 minutos.90 El bote recogió del agua a cuatro hombres, uno de los cuales murió a bordo.

Más tarde, a las 03:30, los supervivientes de los botes salvavidas vieron las luces del RMS Carpathia, así como las bengalas azules lanzadas por este barco. Unos cuarenta minutos más tarde, el primer bote —el número 2— fue rescatado por el buque de asistencia. Durante ese tiempo, la situación de los botes plegables A y B era precaria. Los supervivientes a bordo del segundo, se encontraban de pie sobre el casco del bote, debiendo mantenerse en esa posición para evitar un vuelco, y finalmente se embarcaron en los botes número 12 y 4 que fueron al rescate. Los ocupantes del bote A fueron rescatados por el bote número 14, que regresaba del lugar del hundimiento y por lo tanto iba casi vacío.94 A las 05:30, el SS Californian, avisado por el Frankfurt, llegó al lugar del desastre.95 El bote número 12, sobrecargado, fue el último rescatado a las 08:30. El segundo oficial, Charles Lightoller, fue la última persona en subir a bordo del Carpathia. A continuación, el Carpathia puso rumbo a Nueva York a las 08:50, y J. Bruce Ismay telegrafió la noticia del naufragio del Titanic a la White Star Line.1

Tras el naufragio, los testimonios sobre algunos puntos del hundimiento son bastante discrepantes. La mayoría de las declaraciones afirmaron que el Titanic nunca se partió y se hundió en una sola pieza. Solo unos pocos supervivientes dijeron que el buque se había partido en dos, entre ellos John Thayer, que se encontraba en el casco del bote B, y que estaba cercano al Titanic. Sin embargo, Archibald Gracie y Charles Lightoller, que estaban en el mismo bote, afirmaron lo contrario.97 La mayoría de los medios de comunicación y enciclopedias consideraron en su momento que el Titanic se había hundido sin partirse, versión que se mantuvo hasta el descubrimiento de los restos el 1 de septiembre de 1985. Por ejemplo, en la película A Night to Remember de 1958 se representó el hundimiento del barco sin llegar a partirse en dos. El comité de investigación estadounidense que se formó sobre el hundimiento no llegó a resolver la cuestión. El Titanic probablemente se partió bajo el nivel del agua, o justo en su superficie.

La mayoría de los testimonios indicaron que la última canción interpretada por la orquesta fue Nearer, My God, to Thee («Más cerca de ti, Dios mío»). Sin embargo, otras afirmaciones, entre ellas la del radio operador Harold Bride, dijeron lo contrario. Bride explicó que la última canción fue Autumn, que en realidad se refiere a Songe d’Automne («Sueño de Otoño»), un vals popular de la época que formaba parte del repertorio de las orquestas de la White Star Line,101 pero las películas y novelas inspiradas en el naufragio casi siempre suelen mostrar Nearer, My God, to Thee como la última canción interpretada, probablemente porque refleja mejor el contexto trágico.

Otro debate surgió con la escora del buque. El contramaestre Robert Hichens —quien estaba a cargo de la rueda del timón— dijo que el clinómetro indicaba una escora de 5 grados a estribor, a los diez minutos después del choque. Otras declaraciones indicaron que la embarcación comenzó a escorarse a estribor en el principio del naufragio. Sin embargo, otros testimonios, incluidos los de Lightoller y Gracie, afirmaron que se escoró a babor. A estribor es lógico, porque es el lado por el que el Titanic chocó contra el iceberg. Sin embargo, una escora a babor solo podría explicarse por el hecho de los compartimentos estancos transversales. Al final, la comisión estadounidense consideró que el barco se había escorado a estribor, y a continuación, por babor.