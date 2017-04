Otoño: Claves para mantenernos saludables y no ceder a las tentaciones

Cuando desciende la temperatura, los días se acortan, y aumentan las jornadas lluviosas, crecen las excusas para abandonar la dieta o la actividad física que venimos realizando. “Hace mucho frío”, “mirá como llueve”, “está re lindo para quedarse” o “para comer unas torta fritas” son algunas de la frases que se escuchan frecuentemente. “Consideremos que renunciar a estar saludables es renunciar a espacios personales, a tiempos para mí, porque cuando nos quedamos, cuando comemos aquello que no debemos, cuando cedemos ante la insistencia de los demás, los únicos que salimos perjudicados somos nosotros mismos”, afirmó a AIM la licenciada en Psicología Eliana Humhofe.

En diálogo con esta Agencia, la psicóloga advirtió que, “cuando la balanza no nos muestra aquello que queríamos, es porque hemos dicho sí donde deberíamos haber plantado un no. Es clave respetarnos a nosotros mismos, así como respetamos los deseos y opiniones de los demás”.

Humhofe afirmó que el frío presenta otras situaciones, y señaló que la gente que está cerca puede conspirar, si nosotros se lo permitimos. Muchas veces ese otro nos avasalla: Comé un poco más, ¿qué te va a hacer?, ¡hace frío!; ¿vas a despreciarme la comida?.

Por eso aconsejó “valorar nuestros tiempos y espacios. Detectar cuando decir: basta. Si estamos ansiosos, estresados, puede ser que nos haya faltado tiempo para nosotros. La actividad física, además de ayudarnos a bajar de peso, es una forma de desenchufarnos, desconectarnos de los problemas, descargar tensiones y soltar algunas cosas”.

Plan A, plan B

Si el plan A no funciona pasemos al B. En esta época es hora de probar alternativas. “Si salir a caminar se nos dificulta debido a la lluvia, si ir al gimnasio nos lleva demasiado tiempo, que no tenemos, entonces ¿porque no hacer algo en casa, por ejemplo. Hay rutinas que se pueden resolver muy fácil o simplemente bailar al ritmo de una canción que les guste. El punto es encontrar una actividad que disfrutemos, es decir, hacer algo por y para nosotros”.

La psicóloga admitió que “todos nos damos un gustito de vez en cuando, es parte de la naturaleza humana, pero eso no quiere decir que haya que tirar por la borda todo lo que hemos ganado con tanto esfuerzo. Es necesario encontrar un balance. Recalibrar ciertas cosas, pensar ¿me lleva esto al objetivo que quiero lograr?, ¿el deseo de quién estoy satisfaciendo cuando cedo? y más importante, ¿a quién le estoy cumpliendo? ¿A mí? O ¿a algún otro? Yo elijo, Hacer algo por Mí”

Se trata de una elección personal, afirmó la profesional, y señaló que hay que pactar “un compromiso con uno mismo, no para no salirse nunca de la dieta, pero si para respetarse lo suficiente para decir no cuando alguien nos insiste, y en particular, elegir quererme lo suficiente para no abandonar las cosas que me hacen sentir bien”.