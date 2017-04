El catecismo neoliberal

El neoliberalismo logró en tres décadas homogeneizar el mundo entero detrás de un dogma como no pudo el cristianismo en 2000 años. Más que una doctrina económica o política, como pretende, el neoliberalismo es una creencia religiosa con libros sagrados, sacerdotes, credo, catecismo, profetas, entre otros. Y sobre todo, con un fortísimo pero discreto respaldo financiero, su verdadera condición “universal”, aunque profana.

Sin embargo, la sola fe no explica un éxito tan espectacular y, por supuesto, el éxito no es garantía de verdad como no lo fue el martirio para los cristianos, ni siquiera de perdurabilidad.

Quizá la velocidad del neoliberalismo para convertirse en creencia universal, en pensamiento hegemónico, único “correcto” según sus fieles, sea un indicio más de la aceleración de los tiempos y de la postración de nuestra civilización, síntoma del acercamiento a un desenlace entrevisto y temido, de apariencia inevitable.

Dios asoma detrás de la nube

En 1995, el sociólogo y periodista Ignacio Ramonet apuntó en Le Monde Diplomatique que después de la caída del muro de Berlín el economicismo neoliberal se había erigido en el único pensamiento aceptable y había monopolizando todos los foros académicos e intelectuales.

Ramonet se sentía molesto por eso, y entendía que algo parecido pasaba en diferente medida a todos en los países “avanzados”. Según él, todos estaban envueltos en algo viscoso y sofocante, que impedía cualquier debate fuera de límites estrechos.

Ramonet ya entonces consideró que estos límites, que daban a optar entre aceptar o resignarse, eran la expresión intelectual con pretensiones universales del intereses del capital financiero internacional.

Los rasgos discernibles cuando comenzó a bajar la polvareda del derrumbe soviético eran dos principales: la jerarquización de la economía sobre la política y el mercado como único medio de asignar recursos.

Luego venían la desaparición de las fronteras económicas, la competitividad para sobrevivir en el mercado, la división internacional del trabajo para bajar los costos salariales, la disciplina monetaria y la reducción del Estado a guardián de la propiedad privada, presentada como fundamento de la libertad individual.

Pero no solo los críticos como Ramonet percibían la nueva doctrina como “pensamiento único”. Los mismos neoliberales concordaban en que se trataba de la única ideología posible, o mejor: del fin de todas las ideologías.

Margaret Thatcher se refirió a la nueva fe con «There Is No Alternative» (no hay alternativa) y el canciller alemán socialdemócrata la siguió gustoso: «Es gibt keine Alternativen». Así acontece con las únicas religiones verdaderas. En el caso del catolicismo: “Esta es la santa iglesia de Dios, fuera de la cual no hay salvación”.

Las ideas opuestas o diferentes a la apertura incondicional de los mercados se transpusieron fuera de la economía, que tiende a invadir todos los terrenos desde que todo se vuelve mercancía. A quienes defienden tales ideas contrarias a la apertura, los apóstoles del “pensamiento correcto” los consideran “cerrados”, pero de espíritu.

La doctrina neoliberal parece la expresión adecuada de nuestra época de desorientación babélica, lo que también puede ser una causa de su éxito. Ofrece una clave para entender el modelo civilizatorio vigente, da una mezquina apariencia de orientación al precio del trastocamiento de los valores que venían rigiendo desde hace siglos, pero también la confirmación victoriosa de tendencias que comenzaron a perfilarse con la revolución industrial: individualismo acérrimo, egoísmo valorizado y rehabilitado, el rencor como motor del desarrollo moral, la envidia como pasión positiva, la ambición favorecida y deseada, el desequilibrio como estado natural. Así con casi todo; en suma, la entronización de un punto de vista de “sentido común” craso y raso: “es lo que hay” y desde que hay que vivir, conviene tomarlo como normal: consagrar el status quo neoliberal.

Los resultados del neoliberalismo

Los neoliberales se presentan como los únicos defensores de la libertad, de la única economía posible, los dueños del “pensamiento correcto”. Imponen sin más su corrección a los que la aceptan y a los que no la aceptan: no hay alternativa. Como religión, es celosa y no admite tibios ni dubitativos.

Sin embargo, los resultados suelen estar inficionados por “resultados no queridos”, que a los ojos de los creyentes no invalidan la doctrina y pueden ser atribuidos a la intromisión del “mal”.

La aplicación de sus dogmas suele producir la baja de la inflación efectiva. También cierta recuperación de las ganancias, es decir, una reversión transitoria, a veces solo aparente, de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia.

Produce también aumento del desempleo, que se duplicó en una década en los países desarrollados.

Otra consecuencia es un enorme crecimiento de la desigualdad, presentada como anclada en la “naturaleza humana”, o como premio a los mejores, medidos por lo que tienen o por lo que representan para los demás, no por lo que son.

Otro efecto es una baja de la tasa de crecimiento, que se traduce en una recuperación nula del crecimiento real.

Además, trae consigo un aumento de las inversiones especulativas, que merman las posibilidades de crecimiento, que resultan de las inversiones productivas.

En los países “centrales” el porcentaje cuantitativo del Estado en la participación en la economía no disminuyó, sino que crece o se mantiene cerca del 50%

Los inicios

En el siglo XVI, cuando Europa se apresuró a tomar posesión de América-Abya yala en nombre del dios cristiano, como ahora el neoliberalismo del mundo en nombre del mercado, el teólogo y jurista español Juan Ginés de Sepúlveda explicó que la guerra contra los indígenas era justa y necesaria, y dio sus razones, fundadas en Aristóteles: “es justo por derecho natural que el cuerpo obedezca al alma, el apetito a la razón, los brutos al hombre, lo imperfecto a lo perfecto y lo peor a lo mejor, para bien de todos”. Estas “verdades de derecho natural” sirvieron para masacrar más o menos 60 millones de habitantes de América y someterlos al designio de los “mejores”.

Ninguno de los postulados de Ginés, tendentes a la sujeción de los habitantes originarios de Abya yala a sus amos “naturales” europeos, contradice los postulados neoliberales, que tanto como Ginés se basan en la doctrina del sentido común y en la lógica de los negocios. También para ellos, como para el teólogo español, se trata de reducir todas las cosas a una, en la actualidad al poder financiero, a la nivelación por el dinero. Como para Sepúlveda, lo que sobrevendrá será el bien común de los sobrevivientes.

Si hay todavía manera de detener la marcha al abismo, es preciso entender que la civilización occidental globalizada, y todas las pretendidas soluciones que ofrece por derecha y por izquierda, son frutos ellas mismas de una declinación que las afecta a todas tanto como la tierra impulsa hacia abajo a todos los objetos pesados sin distinguir entre ellos.

Entender que la civilización moderna es una involución que se funda en la imposición, la violencia, la discriminación, la guerra y la dictadura del pensamiento único, y que nada de eso es natural, ni lógico, ni de sentido común.

Los dogmas de la fe

El mercado es el sol que alumbra el catecismo neoliberal. Actúa mediante una mano invisible, dura para castigar como la de Yahvé, pero a la larga bondadosa y beneficiosa para los que saben confiar en ella. El mercado es el alma de toda actividad, la fuente de todo beneficio. El compensa los desvíos y protege a sus criaturas; pero tiene opositores: los herejes que rechazan sus beneficios por ignorancia o por maldad.

El credo neoliberal tiene sus teólogos consagrados y reverenciados, indiscutibles. Nunca fue posible a ninguna fe evitar la herejía, ni siquiera al cristianismo en tiempos en que imponía su dictadura espiritual en la Alta Edad Media. Por eso un poco en broma, un poco en serio, hay un el catecismo neoliberal paródico, elaborado por herejes, que es como sigue, resumido libremente de la publicación “El Chileno”:

Tal como lo relata el libro “La riqueza de las naciones” (1776), escrito por el profeta Adam Smith, en la sociedad humana hay un principio todopoderoso, invisible, omnipotente y omnipresente: el mercado, que es el espíritu que está por encima, por el medio y por debajo de toda actividad humana y la dirige sabiamente para beneficio de todos.

Este mercado se sirve de la “mano invisible”, que tiene facultades divinas. El mercado ama a los hombres y las mujeres y los protege. Los que se oponen a él forman el reino del mal y son herejes que rechazan ciegos sus beneficios.

¿Por qué escribió Smith su libro?

Por amor, por consciencia de su misión profética.

¿Cómo creó Smith su libro?

A imagen y semejanza de los empresarios.

¿Para qué creó Smith “El libro”?

Para felicidad del ser humano, para vivir en armonía y dominar la creación.

¿Qué es el pecado original?

El pecado original es el enemigo de la libertad y la causa del mal. Su nombre es “socialismo”.

Los pecadores tientan a los inocentes, diciéndoles que si desobedecen al mercado entrarán en el paraíso de la abundancia.

Frente a los herejes, los teólogos neoliberales, sacerdotes, obispos y seglares deben estar siempre alertas y tratar de liberar a los niños y jóvenes de ese pecado original heredado de sus padres pecadores, enemigos de la libertad.

¿Por qué existe el mal?

Los socialistas y comunistas son la causa del mal. Ellos creyeron en profetas satánicos que elucubraron teorías erróneas destinadas a contradecir El Libro del profeta Adam Smith.

¿Cuál es el efecto del pecado?

El pecado original con el que nacen los hijos del socialismo es la privación de la santidad y justicia originales. La consecuencia del pecado original es el debilitamiento de la naturaleza humana, que ha quedado sometida a la ignorancia, al sufrimiento e inclinada al pecado.

El Libro “La riqueza de las naciones” dictado por el profeta Adam Smith nos cuenta la forma en que debemos liberar al mercado para que nos beneficie con poder.

¿Qué son los milagros?

Los milagros son hechos que no se pueden explicarse por leyes naturales, sino solamente por el poder del mercado.

¿Tiene una iglesia la doctrina de Smith?

Sí la tiene. Es invisible y rige los destinos de la sociedad por intervención del mercado, que con su mano invisible ordena, asigna, castiga y beneficia a los justos, enriquece a los eficientes y genera la paz sagrada en toda la sociedad. Esta iglesia tiene sus funcionarios y servidores que no se revelan como tales, pero actúan e influyen en la vida de toda la sociedad.

¿Quién fundó la Iglesia?

La Iglesia fue fundada por Adam Smith.

¿Cómo empezó Smith la fundación de la Iglesia?

Smith empezó la fundación de la Iglesia con la predicación de su doctrina en El Libro. Forman su iglesia los seguidores y estudiosos del Libro que desde esa remota época lo vienen siguiendo. Algunos profetas de los tiempos modernos son Ronald Reagan y Margaret Thatcher y sus obispos superiores Ludwig von Mises, Friedrich von Hayek y Milton Friedman.

¿Se puede reconocer hoy a la verdadera Iglesia?

Si, hoy se puede reconocer a la verdadera Iglesia viendo si tiene por fundador a Adam Smith, si participa de las ideas luminosas explicitadas en El Libro, si ama a la mano invisible que es la que ejecuta las órdenes del mercado y si obedece las reglas dictadas por él. Si le falta algo de esto, no es la verdadera Iglesia.

¿Cuál es la misión de la Iglesia?

La misión de la Iglesia es llevar a cabo el plan de salvación y la prosperidad eterna y universal a todos y todas por dictamen del mercado y su mano invisible.

¿Qué poderes tiene la Iglesia para cumplir esta misión?

Para cumplir esta misión, la iglesia tiene el poder militar que sostiene el poder político y sobre todo el poder ideológico hecho carne en las personas, predicado por sus sacerdotes y en caso de que no quieran oír sus mensajes, obligarlos a aceptarlos con las armas legítimas.

Los sacerdotes al servicio del mercado tienen poder de enseñar su doctrina a todas las gentes, santificarlas con su gracia y guiarlas con autoridad. Tienen “don de lenguas” ya que operan con los medios y difunden hasta en el mas insignificante detalle su doctrina.

¿Quiénes son los fieles smithonianos?

Los fieles smithonianos son los que, incorporados a la fe por la lectura del Libro, se integran en el mercado y son hechos partícipes de acuerdo a sus capacidades en funciones: normal como ciudadano; sacerdotal si son estudiosos del Libro, profética y real si son poderosos y gobiernan.

¿Están todos los fieles llamados a la santidad y al apostolado?

Sí, todos los fieles están llamados a la santidad y al apostolado, sea cual fuere su condición, por el mismo hecho de haber recibido y aceptado la fe de Smith.

¿Quién es la Cabeza invisible de la Iglesia?

El supremo y Cabeza invisible de la Iglesia es el mercado y su mano invisible.

¿Qué debemos hacer para ser discípulos de Smith y El Libro?

Debemos ser codiciosos, individualistas y alejarnos del pecado asociativo. Nunca organizarnos para nada, salvo para la defensa de la fe. Debemos vivir nuestra vida individual sin pensar en los demás, de eso se encarga el mercado y su mano invisible. Debemos ser disciplinados, obedientes a nuestros superiores los empresarios y sobre todo humildes y huir de la crítica, que es un mal que una vez asumido por el individuo lo pervierte para siempre.

