D’Agostino buscará ser reelecto como diputado nacional

El diputado nacional por Entre Ríos de la Unión Cívica Radical (UCR), Jorge D’Agostino, confirmó a AIM que será candidato por su partido en el marco de la alianza Cambiemos para las elecciones legislativas de este año. El legislador se mostró partidario de buscar una lista de consenso entre las distintas fuerzas políticas del frente.

El diputado nacional Jorge D’Agostino buscará ser reelecto como diputado nacional en las elecciones legislativas de este año. “Mi grupo político (la corriente Arturo Illia), muchos intendentes, concejales, me ofrecieron la candidatura y yo la he aceptado porque creo que puedo mostrar muchas cosas de las que hice, dejar bien al partido y lograr una coalición firme que no solamente mire 2017 sino que se prepare para gobernar Entre Ríos en 2019″, dijo D’Agostino a esta Agencia.

El ex presidente del comité provincial de la UCR consideró que para eso, su partido y Cambiemos necesitan “consolidar posiciones y propuestas concretas que le expliquen a la gente que esto no es un circo como el kirchnerismo, esto no es un cachivache como se producía en el enorme gasto y afectación del déficit público sino que es algo ordenado, simple pero lento”.

Con ese marco, el legislador se mostró confiado en “tener éxito” en la elección de 2017.

El 24 de junio vence el plazo para la oficialización de listas. La UCR, el PRO y la Coalición Cívica, tendrán que establecer los parámetros para la distribución de los cargos y la distribución del poder político dentro de la lista.

Respecto del armado de las listas, D’Agostino se mostró a favor de una lista única: “Veo muchos candidatos, pero creo que lo mejor sería que Cambiemos presente una sola lista, conmigo o con quien le toque. Yo seguiré trabajando para todos aquellos que me ofrecieron la candidatura pero lo ideal sería una sola lista configurada por todos los partidos políticos como hicimos en 2015″.

El legislador consideró que eso es posible si logran acuerdos racionales aunque, admitió, “sino le preguntaremos a la población y el que gana se llevará la candidatura y el que pierde se encolumnará para que gane Cambiemos en 2017.