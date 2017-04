Sueldos docentes: En el CGE admiten errores en el sistema de liquidaciones negados por Ballay

Pese a la promesa del ministro de Economía, Hugo Ballay, de que la semana pasada (también la anterior) cobrarían los montos descontados por supuestas inasistencias, miles de docentes entrerrianos siguen recorriendo oficinas, haciendo trámites, apelando al gremio, buscando cobrar lo que les corresponde. Este lunes, dirigentes de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) fueron al Consejo General de Educación (CGE) a pedir explicaciones y soluciones. “Los funcionarios que nos atendieron nos dijeron que la gente que no cobró es porque hubo error en la carga. No es que no le corresponda cobrar”, dijo a AIM el titular de la seccional Paraná, Claudio Puntel. Hubo fuerte custodia policial en el edificio.

Integrantes de la comisión directiva de Agmer Paraná, delegados y docentes afectados concurrieron este lunes al CGE donde los recibieron el vocal político Gastón Etchepare y el secretario general, Humberto José, a quienes entregaron el listado con los casos de malas liquidaciones relevados por la seccional.

Etchepare se comprometió a que este martes será liquidada la devolución de todos estos descuentos y aseguró que “el compromiso es devolver todo a todos”.

Consultado por esta Agencia sobre la situación respecto de la devolución de los descuentos de supuestas inasistencias, el secretario general de la seccional Paraná sostuvo que “queda mucha gente con problemas, en algunos departamentos más, en otros menos pero todavía hay muchos compañeros”.

Cabe recordar que el compromiso del Ejecutivo provincial había sido la devolución de los descuentos a todos los docentes, que en algunos casos llegaron hasta el 80 por ciento e, inclusive, cerca del 100 por ciento.

La explicación de los funcionarios del CGE, al asegurar el compromiso de la devolución total de los descuentos, terminó contradiciendo la postura del ministro de Economía, Hugo Ballay, sobre la supuesta inexistencia de errores en el sistema de liquidaciones a los docentes, tercerizado a través de la empresa Lemon Data: “Los funcionarios que nos atendieron nos dijeron que la gente que no cobró es porque hubo error en la carga. No es que no le corresponda cobrar”, contó Puntel

Tanto Etchepare como José no pudieron dar precisiones sobre las razones específicas de las dilaciones en el cumplimiento de las devoluciones, compromiso que el Gobierno -aseguró- cumpliría hace casi dos semanas.