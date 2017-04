Advierten sobre los riesgos del Plan Maestr@

En este artículo, Sofía Cáceres Sforza[*] advirtió a AIM que el proyecto de Ley conocido como Plan Maestr@ implicará una reforma educativa preocupante en Argentina, ya que se refuerza el concepto de mercantilización de la educación y el conocimiento, promoviendo una pedagogía del mercado. Además, señaló que se sigue negando la Educación Sexual Integral (ESI), se vulneran derechos laborales, se recortan fondos de Nación a las provincias y se profundiza la pérdida de autonomía de las universidades.

El pasado lunes, el presidente Mauricio Macri presentó la plataforma Compromiso por la educación, una página que permite el acceso a diferentes documentos en materia educativa de la gestión macrista. Entre ellos se encuentran la Declaración de Purmamarca, la resolución que organiza el comité a cargo de la iniciativa Compromiso por la educación y el proyecto de Ley conocido como Plan Maestr@. La plataforma también contiene una sección abierta para comentarios de los usuarios que deseen opinar sobre el proyecto. Los primeros dos documentos son los que otorgarán el marco de gestación de lo importante: el proyecto de Ley que prevé una “radical” transformación en materia educativa. Como vivimos en un Estado de derecho, lo que importan son las Leyes.

En Argentina la cuestión educativa ha sido siempre la arena de disputa en la que más fielmente se pueden observar los lineamientos del proyecto político del gobierno de turno. Así lo vivimos con la descentralización del sistema educativo en 1992, la Ley de Educación Superior (LES) en 1995, la Ley de Educación Nacional y la Ley de Financiamiento Educativo en 2006. Por eso es necesario, de manera tan urgente, discutir este nuevo plan.

El borrador presenta ocho capítulos y está dividido en dos partes: las dimensiones y líneas principales de acción (una especie de fundamentación), y las metas específicas, presentadas como artículos. Es importante remarcar esto, ya que si, por alguna casualidad, quisiéramos pecar de ingenuos al analizar lo que quiere emitir con fuerza de Ley, podemos volver a su inicio y cerciorarnos de que no, no estamos siendo paranoicos en nuestra interpretación. No es mi intención desgranar de forma profunda el proyecto, carezco de la extensión y el conocimiento necesarios para emprender tal tarea. Sí mencionaré los puntos que, luego de leerlo y releerlo, me parecen importantes para su discusión. Una discusión que espero continúe en los ámbitos correspondientes.

Uno de los puntos principales que salta a la vista es la empecinada insistencia en los resultados “medibles”. De hecho, uno de los objetivos del capítulo dos (“Innovación y calidad educativa”) es simplemente eso: mejorar los resultados en las evaluaciones y encuestas internacionales, como las pruebas Pisa, altamente criticadas por especialistas en la materia. Lo sorprendente es que sea un objetivo específico del Plan: “Lograr para el 2021 que el 80 por ciento de los alumnos obtenga resultados de Nivel dos o mayores en las pruebas internacionales (Pisa) en Comprensión Lectora, Ciencias y Matemática.” Un camino de lógica inversa donde lo primero es la preocupación por las evaluaciones internacionales y después el debate sobre cómo llegaríamos a esa instancia.

Otro punto que llama la atención es la inclusión de una meta que propende la formación de alumnos en la “resolución pacífica de los conflictos” y en“los aprendizajes sobre el uso de las nuevas tecnologías, la adquisición de capacidades psicosociales, de ciudadanía global, espíritu emprendedor y capacidades para el mundo del trabajo” (Art. 16.1). Sin embargo, no hay en todo el documento una sola mención a la ESI, o una propuesta de contenidos con perspectiva de género (la palabra “género” brilla por su ausencia). En Entre Ríos la ESI es Ley, pero, como las organizaciones militantes se han cansado de afirmar y reclamar reiteradamente, , no se respeta ni implementa. Resulta entre curioso y alarmante que, en un país donde muere una mujer cada 18 horas, un proyecto educativo de estas características no incorpore ni tenga en cuenta ninguna de estas miradas. Reclamamos que la justicia, por ejemplo, tenga perspectiva de género, pero no la incorporamos en algo tan esencial como la educación primaria y secundaria. Sí se incluye, como deja ver la cita anterior, el “espíritu emprendedor”, esa idea tan apreciada por aquellos que se quedaron durmiendo en el “sueño americano” y el ‘self-made man’, y no pueden, o no quieren, discutir sobre las condiciones materiales que determinan nuestras vidas.

Ya que hablamos de las condiciones materiales, en el capítulo tres (“Formación y carrera docente”), así como en el capítulo ocho (“Financiación”), se plasma el problema sobre las paritarias docentes que ha desembocado en el reciente conflicto a lo largo del país. Previstas en el artículo diez de la Ley de Financiamiento Educativo (26.075) las paritarias nacionales son un derecho que los trabajadores de la educación han adquirido a fuerza de paros, intervenciones, reclamos y otras medidas reconocidas a la clase trabajadora. Sin embargo, con el mismo argumento que este año llevó al gobierno nacional a no convocarlas, el proyecto plantea que “en el último acuerdo marco nacional, se acordó que el salario mínimo de un docente será siempre un 20 por ciento mayor al salario mínimo, vital y móvil definido anualmente por el consejo del salario”. Y a su vez, pretende disminuir los montos que la nación ha ido destinando como ayuda a las provincias: “Por otra parte, el ministerio del Interior negoció con las provincias beneficiarias del antiguo Fondo Compensador la disminución gradual de los fondos girados por este concepto según la siguiente escala: 2016 mismo monto que en 2015; 2017 = 75 por ciento de este monto; 2018 = 50 por ciento; 2019 = 25 por ciento de este monto y en 2020 desaparece este concepto.” Es decir, no sólo pretende dictar con fuerza de Ley los términos condicionantes de cualquier paritaria a futuro, sino que además prevé recortar los fondos con los que contarán las provincias para iniciar cualquier negociación salarial docente, fondos indispensables en un país donde no se respeta el mandato constitucional de 1994 para dictar una ley actualizada sobre coparticipación federal y donde, gracias a las reformas de segunda generación en los 90’, las provincias se han responsabilizado de cada vez más servicios sin la transferencia tributaria correspondiente.

A lo largo de todo el documento se observa también una insistencia en los cursos a distancia. Para muchos esta modalidad representa una nueva forma de enseñanza, el progreso de las formas pedagógicas y otras afirmaciones por el estilo. La realidad es que este tipo de modalidades representa, en la mayoría de los casos, una forma de mercantilización de la educación y el conocimiento. Mediante la venta de formatos y plataformas que permitan este tipo de modalidad, las empresas se llenan los bolsillos. Representa, a su vez, una precarización de la docencia. No voy a entrar en argumentos del tipo vocacional, ya demasiado le ha costado a los gremios y a la docencia toda, ser reconocidos, y reconocerse, como trabajadores. Lo que sí hay que destacar es que, por un lado, el Plan parece otorgarle particular importancia a las horas de los docentes frente al aula. Varios objetivos así lo demuestran, como aquellos que proponen la jornada extendida y el aumento de la planta docente. Sin embargo, cuando se trata de las zonas rurales, propone “2.2.- Lograr para el 2026 que el 90 por ciento de los estudiantes de nivel secundario culminen sus estudios, con posibilidad de que los estudiantes de extrema ruralidad finalicen sus estudios a través de una escuela digital a distancia tal como lo admite la Ley de Educación Nacional”. Parecía entonces, que las zonas de “extrema ruralidad” no merecerían, por ejemplo, la construcción de escuelas ni el “privilegio” de la relación docente-estudiante (esa “interacción directa entre el docente y el alumno” que se propone fomentar en el capítulo 2), sino que con formatos de educación a distancia se estaría en condiciones de garantizar la finalización de los estudios. El plan afirma en sus fundamentos la intención de equiparar, de resolver las desigualdades que caracterizan al país. Sin embargo sus “soluciones” no apuntan a la equiparación en las condiciones en las cuales los estudiantes (del centro, de la periferia, de la “extrema ruralidad”) aprenden y se relacionan con la educación, la escuela y sus maestros.

Como esta es una nota de opinión, me permito reconocer la subjetividad en la severa preocupación que me genera el punto quinto sobre la educación superior. No es novedad para aquellos que pertenecemos a estas casas de estudios la gran transferencia de fondos que gradualmente se ha dado del presupuesto genuino de las universidades nacionales a la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU). Si bien parece positivo que una secretaría destinada a tales fines tenga a disposición un abultado presupuesto, la realidad es que los programas llevados a cabo por ésta son especializados y atentan contra la autonomía universitaria. La transferencia de fondos a la SPU significa que la nación puede interferir de forma directa en los lineamientos de las universidades. Estas últimas, al ver cada vez más debilitado su presupuesto, se ven obligadas a acceder a los programas que la SPU propone para ellas, sin poder decidir autónomamente sobre las particularidades de cada unidad académica. Una muestra de esto es el creciente fomento a las carreras de las ciencias “duras”, en detrimento de las ciencias sociales, o la supuesta expansión de carreras terciarias y tecnicaturas que intentan solucionar problemas como el traspaso de matrícula a los institutos privados. Digo intentan porque, si pensamos que la base del problema matricular de las universidades es la duración de las carreras, estamos frente a un error de diagnóstico gravísimo y que, por lo tanto, no servirá para pensar soluciones posibles. ¿Acaso los altos alquileres no atentan contra la posibilidad de estudiar para los estudiantes del interior? ¿El costo de vida no se relaciona en lo más mínimo con la permanencia de los estudiantes en la facultad? ¿El acceso a libros, fotocopias, materiales de estudio no representa una necesidad imperiosa para cualquier universitario?

Parece que para el gobierno macrista el problema sigue centrándose en la duración de las carreras, por eso en el artículo 34.2 afirma “Lograr para el año 2026, reducir en un 15 por ciento la deserción y en un20 por ciento la duración de los estudios.” Como mencionaba al principio, la fundamentación que precede a los artículos no deja lugar a dudas. Si dudáramos de que efectivamente lo que está proponiendo es reducir la duración de las carreras de educación superior, antes se aclara que uno de los “ejes de acción” será, precisamente “propiciar y fomentar la revisión de las distintas dimensiones que conforman los planes de estudios, propendiendo a la reducción de la duración teórica de las carreras”. De nuevo: no debatamos sobre las condiciones materiales que permiten el desarrollo de nuestras trayectorias universitarias, ni transformemos un co-gobierno que se ha vuelto ficticio. Tampoco pensemos en un presupuesto genuino para las universidades, ni mucho menos respetemos su autonomía. No deberían parecernos extrañas estas propuestas de un gobierno que, por ejemplo, apaña a un gobernador cuya policía entró y detuvo a dos estudiantes en la Universidad Nacional de Jujuy.

Las modificaciones a la educación superior no terminan aquí, también exige la acreditación de posgrados por parte de los docentes (punto que también propone para los docentes de nivel medio), así como el refuerzo de la relación sistema de ciencia y tecnología-universidad. Remarco estas dos cuestiones ya que la lógica nos lleva un tema que sigue sin resolverse: Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet). ¿Cómo espera el gobierno lograr profundizar esta relación si, como sabemos, le ha negado al Conicet los recursos necesarios para sostener su oferta de becas y el ingreso a la carrera de investigación? Es cínico proponer un avance en este terreno mientras se desfinancian a aquellos organismos (incluida la universidad pública) que apoyan y fomentan el acceso a la especialización docente.

Los puntos anteriores devienen todos en mercantilización de la educación y del conocimiento. La intención es transformar ambas cuestiones en un producto que pueda ser intercambiado en el mercado: “Se hace necesario trabajar en un sistema de educación técnico profesional que articule la matriz productiva y la matriz educativa”. Estudiar para producir, elaborar currículas para producir, docentes que formen productores, operarios, mano de obra barata. La utopía (burguesa) de una ilimitada reserva de trabajadores.

Y esto no sólo para el nivel superior, ya que el Plan Maestr@ reserva un apartado especial para la “Articulación secundaria y mundo del trabajo”, donde tiene como meta “52.- Lograr durante el período 2018-2026 que 50.000 estudiantes de escuelas de educación secundaria certifiquen al menos un curso de capacitación laboral.” Lo que significaría que, al menos una vez, un estudiante secundario deberá trabajar gratis y en condiciones precarizadas en una empresa que se asegurará mano de obra gratuita. El Plan Maestr@ llama a estas experiencias “prácticas profesionalizantes”, cuando en realidad sabemos que son una forma de trabajo precarizado camuflado de formación profesional. Este tipo de prácticas nos han costado caro a los estudiantes universitarios que, con la excusa de las pasantías y/o las prácticas pre-profesionales, en muchos casos terminamos transformados en mulas de carga tanto de empresas como de organismos públicos que se alimentan de estas modalidades.

La misma preocupación se profundiza si observamos el artículo 47, cuya meta es aumentar el financiamiento de programas vinculados al sector público y productivo. Un ejemplo de estas experiencias son los famosos padrinazgos, que ya existen, por parte de empresas a distintas universidades. No es necesario subrayar las consecuencias que este tipo de convenios tienen en la autonomía universitaria, sus líneas de investigación, extensión y hasta sus planes de estudio. Para citar un ejemplo cercano, basta recordar el conflicto de intereses que se generó entre la Universidad Nacional de Tucumán y la empresa Minera Alumbrera Limited. Parte del acuerdo entre ambas entidades establecía que la UNT debía controlar los impactos ambientales de la minera pero, por supuesto, la UNT participaba de las regalías. En un claro conflicto de intereses, los estudios de la universidad fueron duramente cuestionados ya que defendían un impacto casi nulo, mientras estudios realizados por otros organismos arrojaban resultados alarmantes.

Para concluir, quisiera reiterar que varios puntos importantes del Plan Maestr@ han quedado fuera del análisis en esta nota. Como dije, carezco de la experticia suficiente para desarrollar los aspectos referidos a la carrera docente, el área de diversidad y discapacidad, o temas de infraestructura, entre otros. A su vez, es imperiosa su discusión en los ámbitos competentes para tal tarea y la convocatoria a un estado de alerta de todos los niveles educativos que se verán afectados si este proyecto logra su aprobación. Como estudiante de Ciencia Política aún guardo la esperanza de que un verdadero debate, transversal y serio, pueda frenar un Plan que en líneas generales parece más enfocado en las necesidades del mercado del trabajo que en una educación emancipadora y crítica. Si estas instancias fracasan, tendremos las calles, trinchera siempre de la resistencia.

* Sofía Cáceres Sforza. Tesista de la carrera de Ciencias Políticas, Universidad Nacional de Entre Ríos (Uner).