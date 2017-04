Líder del partido de Marine Le Pen debió renunciar por su apología del nazismo

Jean François Jalkh, quien la había reemplazado días atrás en la presidencia del Frente Nacional, puso en duda las cámaras de gas del régimen de Hitler. Desde Oradour Sur Glane, un pueblo mártir emblemático durante esa guerra, el candidato de En Marche, Macron, llamó a “no olvidar el pasado para no repetir la historia”.

La Segunda Guerra mundial, el antisemitismo y el nazismo se incorporaron como un fantasma en el balotaje de la elección presidencial francesa. Marine Le Pen, la líder del Frente Nacional, busca seducir a los electores “insumisos” de izquierda de Jean Luc Mélenchon con su pedido para frenar al “banquero” y “oligarca” Emmanuel Macron adoptando su lenguaje. El “que se vayan todos” de la Francia Insumisa. Pero el histórico antisemitismo de su partido envolvió la campaña y la sumergió en lo que había pretendido no ser hasta ahora. Su presidente temporario debió renunciar por su apología de las cámaras de gas nazis. Desde Oradour Sur Glane, un pueblo mártir emblemático durante esa guerra, el candidato de En Marche, Macron, llamó a “no olvidar el pasado para no repetir la historia”.

La desdiabolización tan prolijamente orquestada por Marine comenzó a desmoronarse cuando el presidente interino del Frente Nacional, Jean Francois Jalkh, que la había reemplazado en su cargo tres días atrás, debió dar un paso al costado el viernes por poner en duda las cámaras de gas durante el nazismo y una posición negacionista sobre el pasado del Frente Nacional. Su renuncia fue anunciada por Louis Aliot, la pareja de Marine y vicepresidente partidario. Fue reemplazado por el alcalde de Haune Beamount, Steeve Briois.

Desde el pueblo mártir de Oradour –Sur- Glane, en Limousin, donde las SS nazis masacraron a 642 habitantes el 10 de junio de 1944, Emmanuel Macron recordó a los franceses que “la historia no debe repetirse”. Un desplazamiento más que simbólico en el peor día de campaña para el Frente Nacional, acosado por su vieja identidad. “Esa voluntad de renacer es la cara de Francia”, dijo Macron.

Después de la emboscada de Le Pen en la fábrica Whirlpool, Macron ya había advertido que “Europa enfrenta la guerra” si Marine Le Pen gana el poder. En su acto de Arras, en Pas de Calais, en las tierras de la Somme donde hubo millones de muertos en la primera y segunda guerra mundial, Macron dijo que Le Pen va a mandar a los franceses ordinarios a arriesgar nuevamente sus vidas en el campo de batalla mientras ella se refugia en el castillo familiar en las afueras de París, donde nació.

Jean Francois Jalkh fue apartado de la presidencia del Frente Nacional cuando reapareció un artículo publicado en la revista Los Tiempos del Saber. En un reportaje, él decía: “El problema de las cámaras de gas, yo digo que podemos discutir ese problema”. Mencionaba los trabajos de Robert Faurisson, condenado en reiteradas oportunidades por negar el nazismo.

Para que el pasado se convierta rápidamente en presente reapareció en la campaña Jean Marie Le Pen, el padre de Marine y fundador del partido de su hija. Salió a criticar “el homenaje que celebra más al homosexual que al policia”, caído en un atentado terrorista en los Campos Eliseos. Después de tantos años de “comunicación” para enterrar su historia, el FN -en apenas 24 horas – fue pasado por los rayos X de sus tradicionales convicciones antisemitas y homofóficas.

Marine Le Pen salió en operación de rescate. “Siempre estaré al lado de los policías. Yo encontré esta ceremonia muy digna y me emocionó el discurso de la pareja de Xavier Jugelé”, dijo Le Pen hija ante la homofobia de su papá. El ya anunció una “sorpresa” en su discurso ante el monumento de Juana de Arco en París el 1 de mayo.

En una entrevista con BMTV por la noche, Marine aseguró que rompió con su padre “por esas razones”. ”Yo aborrezco las tesis negacionistas“. Pero defendió a Jean Francois Jalk frente a estos “propósitos difamatorios” por los que recurrirá a la justicia. Tambien anunció su encuentro con Nicolás Dupont Aignan, de “Debout la France”, que podría ser su primer ministro si gana.

La globalización y la antiglobalización, que dividió a los dos candidatos, ha sido reemplazado por el pasado y cómo no repetirlo en el futuro y las posiciones negacionistas del Frente Nacional frente a los nazis.

Serge, Beate y Arno Klarsfeld, que persiguieron a los nazis en todo el mundo hasta llevarlos a la justicia, y la asociación de “Los Hijos e Hijas de los deportados Judíos de Francia” publicaron una página entera en el diario Libération. Se ve en la foto un cielo cubierto y el alambrado de púa de un campo de concentración.

En ella se lee “Los paisajes que la extrema derecha nos ha legado en Europa. ¿El FN en el 2017?. No, jamás. Contra Le Pen. Vote Macron” y los firman los Militantes de la Memoria. El socialista Gérard Filoche fue también gráfico. ”Ensayar a Le Pen, es como ensayar a Hitler. Usted tiene un billete de ida, sin billete de vuelta”, explicó.

Al presidente socialista François Hollande le inquieta la falta de sorpresa de los franceses ante el crecimiento del FN. Desde la Belle-Ile, en la región de Morbihan, el jefe del Estado dijo que se “necesita del aire puro porque hay un mal viento, hay que salir a cazar ese mal viento. Jamás replegarse, jamás confinarse”. Atacando al Frente Nacional, los definió como “los vientos del nacionalismo, los vientos del miedo y para eso hay que aceptar abrirse. No es retornar a un pasado que nunca existió”.

Al menos 38 redacciones en Francia, entre ellas Libération, AFP, Le Figaro, Les Echos, Bfmtv, France Info, Journal du Dimanche y Le Monde, denunciaron la decisión del Frente Nacional de “elegir a las medias autorizadas a seguir a Marine Le Pen” en la campaña y “un obstáculo a la libertad”. La denuncia se produce después de varios incidentes en los que los periodistas no pueden acceder a los actos de Marine Le Pen.

Hasta ahora Jean Luc Mélenchon, el jefe de la Francia Insumisa, permanecía en un estratégico silencio, sin dar consigna de voto. Bajo la incomodidad de sus aliados de izquierda, de los líderes comunistas, “Melenchu” abrió la boca y volvió a posicionarse, con 7 millones de electores que deberán volver a elegir, como protagonista de este balotaje y especulando para las elecciones legislativas del 11 y 18 de junio.

En un video, publicado en su cadena YouTube, reafirmó que él no dará consigna de votos. Cuando Marine Le Pen llamó en un video de dos minutos a los electores de Mélenchon a elegirla en el ballotaje, el líder de la Francia Insumisa se interrogó en su video: ”¿Pero francamente es que hay una sola persona que duda del hecho que yo no votaré por el Frente Nacional?”, sin querer mencionar públicamente que votará a Macron ni pronunciar su nombre. ”Lo que voy a votar, yo no lo diré. Pero no hay necesidad de ser un gran abogado para adivinar qué es lo que haré”.

Cuando sus socios de la izquierda le reclaman un pronunciamiento claro contra el Frente Nacional, él admitió que algunos “residuales insumisos votarán al Frente Nacional. ”Pero por qué yo no quiero decir (el voto)? Para mantenernos juntos. Para que cada uno de ustedes, cualquiera sea la decisión, pueda ser coherente con el voto que ha hecho sobre la presidencial por mi”. Ustedes no me necesitan para saber qué hacer. Yo no soy un gurú”, dijo.

Los sondeos siguen dando el triunfo a Emmanuel Macron de En Marcha por el 61 por ciento contra el 39 por ciento de su rival, Marine Le Pen, según la encuesta de Harris. En un sondeo anterior ganaba Macron por el 64 por ciento contra el 36 por ciento de Le Pen. La tentación de la abstención existe y es mirada con mucha prudencia por los encuestadores. Un 40 por ciento de los melenchonistas podrían abstenerse, según un sondeo de Odaxa.

Fuente: Clarín