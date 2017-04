Masivo acto radical con Mario Negri y Sergio Varisco

Fue el viernes en la sede partidaria de San Martín 543, con motivo del lanzamiento del Rectorado UCR, un espacio de formación y debate político. El diputado nacional Mario Negri dijo que “el radicalismo debe prepararse para gobernar con Cambiemos en 2019 en la provincia”. A su vez Varisco instó a que “desde el partido nos volquemos a construir un modelo de desarrollo productivo y agroindustrial que Entre Ríos necesita”.

El salón principal del Comité Provincia de la Unión Cívica Radical mostró un lleno total el viernes con motivo del lanzamiento del Rectorado UCR, un programa y ciclo académico 2017 que contendrá conferencias, debates, además de seminarios y cursos del Instituto Nacional de Capacitación Políticas (Incap).

Asistieron al panel, Fernando Bogado, director del Incap; Jorge Monge, presidente del Rectorado y disertaron el analista internacional Carlos Pérez Llana; el intendente de Paraná, Sergio Varisco y el diputado nacional Mario Negri.

En su alocución, Sergio Varisco destacó que el encuentro de tantos radicales en esa velada significaba “la importancia de tener doctrina como decía Moisés Lebensohn; ‘pensamiento y acción’ como decía Alem, porque si algo ha caracterizado a la UCR son sus ideas, porque plantan bandera, permiten luego referenciarse en un posicionamiento político. Y nuestra idea de la libertad y la justicia social nos lleva a decirles a los argentinos que si el Presidente no hizo balance, ahí está Santa Cruz, lo que es la represión de la policía kirchnerista y lo que es la corrupción, de una provincia que gobernaron y que no pueden echarle la culpa a nadie”.

Volviendo a las fuentes evocó lo que decía Alem “de que ‘por encima de la política está la ética’ y ahí definió desde dónde tenía que posicionarse un dirigente político en la idea de servir y no de servirse; la idea del federalismo y pronunciarse en soledad contra la capitalización de Buenos Aires y el tiempo le demostraron la razón; fue Yrigoyen el que definió la agenda del siglo XX, cuando dijo que el rol del Estado en la lucha del capital contra el trabajo, no podía ser neutral y el Estado fue árbitro de los conflictos sociales; fue la idea de Alem de posicionar al radicalismo del lado de los que menos tienen cuando dijo ‘nuestra causa es la causa de los desposeídos’. La idea de la democracia no es la de votar cada dos años, sino llegando a todos los estamentos de la sociedad, que llevó al radicalismo a generar esa enorme revolución cultural que fue la reforma universitaria del año 18, del cogobierno y la autonomía universitaria, que Europa lo tomó 50 años después con el mayo del 68 francés. La idea de la concepción social del radicalismo yrigoyenista, de los convenios colectivos, de las primeras jubilaciones, las primeras intervenciones del Estado construyendo viviendas y así a lo largo de la historia el radicalismo ha ido sembrando ideas y estas hay que seguir generándolas y por eso saludo que se ponga en marcha nuevamente el Rectorado con un amigo al frente como es Jorge Monge”.

Varisco fijó que ahora el radicalismo debe “construir la agenda del siglo XXI, ampliando hacia las nuevas problemáticas, con las nuevas tecnologías, y donde la soberanía hoy pasan fundamentalmente por el conocimiento y la técnica”.

Destacó la “enorme cantidad de radicales que se han dado cita hoy para volver a poner en marcha el debate. La nación, la provincia y nuestras ciudades necesitan el debate político de los grandes temas y cómo lo hacemos y no con el verticalismo del poder de turno. Recuerdo que Alfonsín decía que ‘no hay que seguir hombres, porque los hombres fallan o abdican de las ideas’ y señalaba que sigamos las ideas. Hoy que somos gobierno en la Nación, en muchas provincias y en municipios, quiero destacar lo que significa la idea, que es una bandera, aunque haya quedado sola. No hay que ir con la idea demagógica de comprar al pueblo, ofrecerle cosas, sino con la convicción de que el pueblo un día iba a venir a rodear esta bandera y esto fue lo que pasó hace un año y medio cuando derrotamos la demagogia, la corrupción y el autoritarismo”.

Recordó que en los 80 con Alfonsín “fuimos cerrando aquella agenda del radicalismo con la recuperación democrática y que trajo la idea de que la democracia no podía construirse sobre la base de una abdicación ética y por eso generamos los juicios a la juntas militares, el juicio a los montoneros que habían matado aunque no fuera un terrorismo de Estado y enjuiciamos a López Rega que murió preso y eso fue un logro de la Unión Cívica Radical que fundó sobre bases sólidas esta democracia. Ahora tenemos que generar el radicalismo del siglo XXI junto a Cambiemos porque este es el camino y nos encuentra este tiempo argentino en una situación inédita: con un gobierno de coalición parlamentaria fundamentalmente para derrotar al pasado y abrir nuevas puertas al destino argentino. Seguramentes este Rectorado entrerriano va a ser exitoso en la medida que todos los radicales nos volquemos a construir un modelo de desarrollo productivo que es lo que necesita la provincia; no hemos llegado a la agroindustria como hace muchos años ha llegado Córdoba o Santa Fe. Un modelo de desarrollo en Entre Ríos es fundamental para que el radicalismo vuelva al gobierno en la provincia”, sentenció.

Mario Negri: “Vimos la grosería más grande con el kirchnerismo”

El legislador nacional destacó que “Entre Ríos es la primera provincia que comienza a prepararse para gobernar. Tengan la certeza que si primero actuamos con inteligencia, mirándonos hacia adentro y entre nosotros generando confianza y después actuamos para afuera, sin preguntar de dónde vienen, sino qué provincia quieren, el radicalismo volverá a ser gobierno con Cambiemos en 2019. La economía puede andar bien o mal, se puede crecer de a poco o aceleradamente, pero cuando la historia política de una provincia se recorren los nombres que gobernaron y la crítica pasa por la gestión se puede votar en contra, pero si la memoria recorre las gestiones del radicalismo en Entre Ríos, lo que no encontrará nunca es corrupción en el seno del gobierno”.

Negri enfatizó que de “nosotros estábamos acostumbrado al que ‘roban pero hacen’, y así se fueron llevando la Argentina entre los dedos, hasta que vimos la grosería más grande de las últimas décadas que fue la del populismo en manos del kirchnerismo, porque conjugaron el crecimiento más espectacular de la Argentina en más de 20 años y en vez de invertirlos hacia el desarrollo, la educación y búsqueda de la igualdad, lo usaron no para el servicio de la gente sino para llenarse los bolsillos de ellos. Destruyeron las instituciones y se fue cayendo la República. Nosotros gobernamos 8 años de 30 desde que volvió la democracia, pero el radicalismo tiene que tomar conciencia de que no puede seguir cargando con la culpa de la historia, pero los que fundieron la Argentina no pueden ser lo que quieran volver hoy a un camino distinto”.

Dirigiéndose a los “que aún puedan tener dudas de aquella decisión que se tomó en Gualeguaychú, fue de la magnitud de las que tomó el radicalismo en momentos históricos. Veníamos de lugares distintos, impensados quizás, pero hoy es fácil darse cuenta, por eso les digo que no conviertan en duda la decisión y plantéense a la inversa: si el radicalismo no hubiera hecho lo que hizo, no estaría gobernando el cambio en la Argentina”.

“El kirchnerismo conjugó un idea difícil de llevar adelante porque el populismo sin plata no funciona, le tocó el mejor momento, el de mayor crecimiento histórico latinoamericano, con los precios internacionales más altos y se fumaron 700.000 millones de dólares y como si fuese poco además del metieron un relato para sustentarlo en la sociedad. Al poco tiempo de andar, sabiendo que era imposible sostenerse, de distribuir sin generar riqueza, comienza a obstruir, a cercar los canales que pueden sostener a la República, primero va por poco, luego por la justicia, luego por los medios de comunicación, después por la libertad, siempre sosteniéndolo sobre la base de un discurso y un relato que englobe transversalmente a la sociedad sobre la base del facilismo y el endeudamiento”.

El legislador sostuvo que “ahora es el desafío de lo que se puede construir. La identidad de una fuerza política como la nuestra no está vinculada a las circunstancias electorales, sino a la capacidad de mirar hacia la gente por dónde va caminando, en qué dirección y qué está pasando en el mundo: ése es el debate que Cambiemos debe incorporar hoy a los argentinos. En los 80 Alfonsín terminó de resolver los interrogantes más importantes de la inestabilidad democrática y eso es parte de nuestro capital, pero ya no es eso solo. En la Argentina no se va a perder la democracia, pero hoy está en discusión qué calidad de democracia tenemos ahora y a ese turno venimos a sumarnos nosotros. No nos preocupemos por el kirchnerismo ahora, no porque seamos ingenuos, solamente depende de nosotros no solo buscar un resultado electoral sino producir un cambio cultural en la sociedad. Cómo salir del facilismo, cómo generar nuevos empleas, cómo será nuestra matriz productiva, cómo resolvemos la inmoralidad de más de 30% de pobres, cómo resolvemos el problema de la deserción escolar. Necesitamos adaptar una fuerza politica con una visión abierta, que interprete sectorialmente el orden de prioridades de cada uno de los ciudadanos, del que produce, del que no tiene rentabilidad, del que no encuentra respuesta frente a la violencia de género, o frente al crimen organizado. Nuestra sociedad es compleja y llena de violencia, temas que no estaban incorporados en nuestra vida partidaria pero que si no lo hacemos hoy y damos respuestas es difícil que el partido tenga el acompañamiento de la sociedad. No tengamos miedo de estar en Cambiemos, mientras el radicalismo no tenga miedo de ser el cambio fundamentalmente que el país necesita. Debemos encarnar el cambio de la Argentina del siglo XXI, para eso hay que abrir la cabeza, abrir nuestra puerta y abrazarnos con otros argentinos aunque piensen distinto. Ahora hay que dar un salto de calidad en Cambiemos, constituimos un frente electoral exitoso, evitamos que continuara la Argentina que iba camino a Venezuela, pero miremos cómo está Santa Cruz. Pero la agenda que tenemos hacia adelante es inmensa y se trata de explicar la dimension del esfuerzo, no podés haber vivido 12 años en una burbuja rifando lo que no teníamos y esperar que en 48 horas la política te devuelva lo que te robaron otros”, concluyó.