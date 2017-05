Verbalización o explosión

Ariel Cuadro tiene un doctorado en psicología pero inclinó su trabajo hacia el campo de la neuropsicología. Es directivo de sociedad Latinoamericana de Neuropsicología, vicerrector de la Universidad Católica e integrante del grupo Eduy21.

En diálogo con El Observador dio algunas claves de cómo y por qué, más allá de las carencias que revela el sistema educativo, el entorno social en el que viven miles de niños termina condicionando su capacidad de expresarse y por tanto de entenderse con el otro. De allí a una relación o reacción violenta, hay un paso.

¿Cuáles son las consecuencias más severas de quienes no aprenden a leer bien?

Es innegable que el lenguaje escrito constituye una habilidad fundamental para el resto de los aprendizajes. A cualquier conocimiento se accede por el lenguaje escrito. Cualquier limitante del lenguaje escrito tiene efectos en el aspecto cognitivo y también en el afectivo, porque cuando mayor aprendizaje mejores condiciones para expresarse. Cuando hay una herramienta fundamental para el aprendizaje no se tiene, se ven afectados todos los demás aprendizajes. Y más en una sociedad donde el acceso al medio tiene que ver con el código escrito.

¿Hay quienes tienen problemas de lenguaje y eso les acarrea otros problemas o tiene problemas que afectan su lenguaje?

La calidad del lenguaje escrito depende del manejo que tenga del lenguaje oral. Cuando hay dificultades en el manejo de las competencias lingüísticas eso tiene efectos en el lenguaje escrito. Cuando hay una dificultad oral eso tendrá incidencia en la escritura. Uno lo que observa en los estudios es que hay un número importante en la población escolar que tiene grandes problemas en el lenguaje oral que se trasuntan en el lenguaje escrito. Por otro lado está el dominio en sí mismo del lenguaje escrito, el aprendizaje explícito de lo escrito. Cuando uno tiene dificultades en el código escrito puede darse por dos razones, independientes o juntas: ciertas deficiencias en el lenguaje oral o que por los sistemas de enseñanza no haya habido un buen acceso al lenguaje escrito.

Entonces ¿qué es lo primero, los problemas que derivan en dificultades del aprendizaje de lo escrito o un aprendizaje defectuoso que deriva en otros problemas?

Cuando están esas deficiencias del lenguaje oral en edades tempranas ya las condiciones para el código escrito se ven limitadas. Si el sistema no tiene condiciones para dar respuesta, suma a ese problema. La situación ideal es que cuando accedan al código escrito todos estén en condiciones de aprender, lo que no pasa. El sistema entonces dice: ‘me dedico a uno porque con los otros no puedo hacer nada o repienso el sistema para ver como puedo suplir ciertas deficiencias que mejoren el acceso al código lingüístico’. En ese sentido, en los últimos años hay más conciencia y se están tomando decisiones en la educación y programas en primera infancia que buscan suplir las carencias con las que vienen estos chicos, como adelantar los años de inicio, los centros CAIF, medidas que apuntan a tratar de subsanar ciertas carencias que traen de sus hogares. Hay que tener en cuenta que el código lingüístico tiene incidencia en la capacidad de pensar. Cuando uno piensa está haciendo una narración que es lingüística; tu posibilidad de pensamiento tiene que ver con la capacidad de conceptualizar. Cuantos mayores conceptos tenés más capacidad para resolver problemas. El acceso al lenguaje es el acceso al pensamiento. El lenguaje escrito contribuye al lenguaje general y al modo de pensar.

“Algunos fenómenos violentos tienen que ver con la incapacidad de conceptualizar el lenguaje”

¿Y qué ocurre en la primera infancia con el lenguaje?

Si allí se generan deficiencias estas afectan el desarrollo y al afectar el lenguaje afectan la calidad del vínculo con su entorno y de la visión que tienen del mundo y los recursos que tienen para adaptarse. Un vocabulario reducido genera una conceptualización limitada. El desarrollo afectivo y moral depende de poder conceptualizar con el lenguaje

Cuando tengo un lenguaje limitado no puedo planificar conductas ni entender al otro. En la respuesta impulsiva por carencias para autorregularme hay un componente importante del lenguaje. Cualquiera puede enojarse ante una situación, pero uno piensa, prevé las consecuencias, y dice: ‘esto no lo hago’. Cuando no tenés recursos para regular eso pasas al acto. Algunos fenómenos violentos tienen que ver con el desarrollo primario, que va de la mano del desarrollo afectivo.

Cuando el problema está instalado ¿cómo discernir cuando hay un problema de base o cuando el sistema terminó generándolo?

Eso se puede valorar, por ejemplo en la dislexia, cuando uno mira la incidencia de ella en el trastorno escolar. Las cifras (de dislexia en la población) van de un tres por ciento hasta un 18 por ciento. Pero ese 18 por ciento es una media y hay sectores donde 27 por ciento tiene dislexia. Si uno considera que lo normal, incluso a nivel internacional, es entre tres y cinco por ciento, ¿por qué hay un 27 por ciento? Bueno, porque hay un 22 por ciento que se comporta con esas dificultades. Pero no está en la neurobiología el problema, está en otro lado, en el ambiente.

¿Cómo se define la dislexia?

La dislexia es una dificultad en el acceso al código escrito en la lectura y la escritura. Es una deficiencia fonológica, problemas para discriminar los sonidos de las palabras y eso afecta la relación entre el sonido y el grafema. Cuando uno lee, transforma signos gráficos en silla, mesa, etc. Asocia letras con sonido. El disléxico tiene dificultades para asociarlos. Es un trastorno del desarrollo que afecta el código escrito porque requiere que uno asocie un sonido con un signo gráfico. Es estudiado por psicólogos y por psicopedagogos y la neurociencia la ha tomado por los efectos y consecuencias y por cómo el cerebro adquiere circuitos para leer. El lenguaje oral se aprende naturalmente, la madre no dice hoy vamos a empezar a aprender a hablar. Eso no pasa con el lenguaje escrito, el cerebro tiene que activar circuitos que no están activados naturalmente, que hay que activarlos por la enseñanza para que el sujeto pueda leer.

¿Y en algunos sectores de la sociedad más de uno de cada cuatro niños tiene síntomas de dislexia?

Tienen dificultades como las de un disléxico pero no correspondería el diagnóstico de dislexia. Se comportan como tal. La razón de eso podría ser o una deficiencia lingüística que fue generada por el entorno social o por una inadecuada práctica de enseñanza que le impidió aprender la habilidad del código. La mayor parte de los casos que uno ve tiene que ver con deficiencias culturales, con el ambiente que no le permitió desarrollar oralmente, y los porcentajes son altos.

¿Cómo se los trata?

El tratamiento parte de la enseñanza. Hay que pensar intervenciones especializadas que suponen una intervención sistemática intensiva de especialistas para regenerar un circuito afectado. Cuanto más tardíamente se hace menos posibilidades tenemos de recuperarlos. En los programas exitosos a nivel internacional se ve que si uno interviene preventivamente tempranamente las posibilidades de comportarse como un lector normal son mucho más altas que cuando que si se interviene cuando el problema está instalado. Entre los cuatro y seis años el efecto es muy superior que intervenir a los nueve o 10 años. Hay estudios que indican que interviniendo cuatro o cinco veces por semana 25 minutos con algunos componentes puedo lograr que no note demasiada diferencia. Pero a los nueve años requiero 10 horas por semana, aunque siempre se verán defectos. Los disléxicos siguen siendo lentos para leer, aunque mejoran mucho. La velocidad indica la automatización. Uno no piensa cómo se lee cuando lee. Si uno tiene que estar pensando en cómo se lee, desvía muchos recursos cognitivos, es como no dominar bien otra lengua, tiene que desviar recursos para ver si está leyendo bien y se pierde muchas cosas. Pensar en cómo se lee difiere de leer sin pensar y eso se traduce en otros problemas. En matemática no se termina sabiendo si le fue mal porque no entendió el problema o porque tuvo problemas para leerlo.

¿Qué está ocurriendo con los crecientes diagnósticos déficit atencional y el consumo de Ritalina?

La atención es una actividad donde el sujeto selecciona información al tiempo que inhibe otra información. Los sujetos con déficit atencional tienen problemas de atención sostenida queriéndola tener. Hay muchas razones para no mantener la atención en una tarea: dolores, angustias, ansiedad. Entran tantas variables que si le llamo déficit atencional a todo, el número se me agranda. Déficit atencional es cuando el sujeto, no teniendo otra variable, no puede sostener la atención.

¿Está sobrediagnosticada?

Está sobrediagnosticado dentro de un mismo concepto cuando hay otros factores. El déficit atencional por ejemplo es secundario al disléxico, porque está atendiendo otros problemas, pero es secundario.

Usted dijo una vez que hay jóvenes que prefieren desertar del sistema antes que aparecer como burros.

Sí, porque cuando en secundaria llegan con una dificultad eso es menos valorado que una rebeldía. Es mejor quedar posicionado como rebelde y con trastorno de conducta que con problemas de aprendizaje. Cuando se ve expuesto a la dificultad, molesta al de al lado. Hay veces que cuando se deriva un chico con problemas de conducta se encuentra que tiene problemas cognitivos. Si tengo problemas para leer y me tenés cinco horas por día en una clase donde tengo que exponerme en esa dificuktad es difícil mantenerme en esa dificultad. Si no sé jugar al fútbol y me ponés todos los días en un partido, al tercer día me peleo con el juez o con los compañeros.

¿Se tratan todos estos problemas cognitivos?

Hay que tener condiciones para trabajar con esa dificultad y lo que a veces ocurre es que esas condiciones suponen tener tiempo y lugar. Si tengo que cumplir un programa y tengo chicos con problemas de aprendizaje, tengo dos caminos: o sigo adelante y me quedará un porcentaje de estudiantes en el camino, o digo corramos esto, enseñemos esto, y luego dediquémonos a lo otro. En nuestro sistema escolar hay ciertos sistemas de apoyo pero en general se atienden afuera. Yo creo que para poderlo hacer más eficiente debe estar incorporado dentro del sistema escolar. Donde han tenido éxito es tratándolo dentro del sistema escolar. Un disléxico que sufre en la escuela además tiene que ir afuera un tiempo más a trabajar eso.

Y el que puede pagarlo.

Por supuesto, y aún en las mejores condiciones van dos o tres veces por semana cuando lo ideal son ocho o 10 veces. Un autor americano con el que trabajé me decía: “Ustedes a la dislexia no la tratan, le hacen una caricia”. Creo que se ha ido tomando consciencia . Luego está la toma de decisiones con recursos, trabajar en propuestas con flexibilidad para jerarquizar cosas básicas aunque vaya en detrimento de otros aprendizajes. Si tengo que aplazar cierta información en detrimento de darles instrumentos para que adquieran habilidades en acceder a la lectoescritura, yo no tendría dudas aunque tenga que renunciar a ciertos conocimientos. Si no tenemos eso entonces yo hago que te enseño y vos haces que aprendés.

¿Hay que enseñarle distinto a los distintos?

Si tengo que atender las características de un sujeto tengo que tener una enseñanza distinta. Lo distinto es la forma. Yo quiero que el disléxico sepa tanto como el que no lo es, pero para poder llegar a eso tengo que acceder a medios distintos. Lo que pasa que pensar modos y formas requiere de tiempos, espacios y formación técnica. No se improvisa en eso.

Ya tenemos problemas con la matriculación básica de los docentes acá estamos hablando de darles una formación específica.

Y sobre cómo funciona el cerebro, porque me da pautas de cómo funcionan los procesos. El aporte de la neurociencia es que el cerebro es muy plástico. No tenemos todo definido, hay un potencial, pero tiene ciertas condiciones, no se hace de cualquier forma. Cuanto más conozco cómo un sujeto puede acceder al código escrito de la mejor forma, lo que hago es mejorar las prácticas para que acceda al conocimiento.