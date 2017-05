Docentes desesperados siguen sin cobrar en Entre Ríos

Cientos de trabajadores de la educación pública siguen sin cobrar bien sus salarios y, en algunos casos se les volvió a liquidar mal los sueldos, denunció a AIM la secretaria de Jubilados en la Comisión Directiva Central (CDC) de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), Alejandra Gervasoni, quien advirtió: “La situación es desesperante”.

El gobernador Gustavo Bordet “dice que los trabajadores no son la variable de ajuste, pero eso es mentira, porque es evidente que a su Gestión no le importa en lo más mínimo los trabajadores, así como no les importa la educación y la salud pública”, dijo la referente sindical a esta Agencia.

En ese sentido, argumentó que “un claro ejemplo de la apatía de Bordet (quien alguna vez fue maestro de escuelas públicas) es no pagar los sueldos de los que vivimos de esta profesión, ya que aún siguen liquidando mal los haberes, no se pagó por complementaria lo que se había prometido y a eso se suma que en algunos casos se volvió a liquidar mal el salario”.

Al respecto, contó que “hay muchas familias al límite, porque cobran mal sus haberes o se los liquidan mal, lo que genera un gran perjuicio para quien trabajó y para todo su entorno familiar, a quienes se les vulnera el derecho a una vida digna”.

El malestar que se percibe “es terrible, los compañeros ya no pueden soportar estas situaciones, pero aun así se paran frente a sus alumnos y dignamente desarrollan sus actividades, respetando la palabra que se empeñó, no como este Gobierno que le es indiferente que una persona no cobre y su palabra no tiene valor y, a eso se suma, que está dejando a personas con patologías graves sin obras sociales y sin salarios familiares”.

“Nosotros no somos los culpables de la quiebra del Estado entrerriano, Bordet es el delfín de quien destruyó la provincia, es decir, de Sergio Urribarri, a quien no le importó ni le importa el bienestar del pueblo y el desarrollo de la provincia”, sentenció.