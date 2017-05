Dos por uno: El repudio al fallo de la impunidad se hizo sentir en Paraná

Cientos de paranaenses y decenas de organizaciones respondieron a la convocatoria realizadas por entidades de derechos humanos para repudiar el fallo de la Corte Suprema de Justicia que beneficia al represor condenado Luis Muiña con la Ley 24.390 (conocida como “Ley del dos por uno”), registró AIM. “Estos fallos persiguen un claro objetivo, que es lograr la liberación de los genocidas y, con ello, consagrar la impunidad”, advirtieron. La opinión de dirigentes de derechos humanos y de partidos políticos.

Una nutrida concurrencia considerando espontaneidad de la convocatoria (se dio a horas del fallo judicial y sin demasiada organización) expresó con contundencia la firme decisión de diversos sectores del arco político y social paranaense de enfrentar medidas como el fallo de la Corte que harían retroceder conquistas históricas que son producto de décadas de luchas de las organizaciones populares.

Desde las distintas vertientes del kirchnerismo hasta la izquierda trotskista y maoísta, como también sectores gremiales y organizaciones en lucha por la diversidad sexual se hicieron presentes en la plaza 1 de Mayo para expresar su repudio a la decisión del máximo órgano judicial (con los votos de Elena Highton de Nolasco, Carlos Rosenkratz y Horacio Rosatti).

Los organismos de derechos humanos de Entre Ríos expresaron en un documento su “indignación y repudio” a la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la nación de aplicar la Ley del dos por uno para condenados por delitos de lesa humanidad, fallo que consideraron “un embate de la corporación judicial y política en contra de las conquistas en materia de derechos humanos de los últimos años”.

Los firmantes del documento leído en la concentración analizaron este veredicto en el marco de otras decisiones de “un sector del Poder Judicial”, que “adquirieron mayor fuerza desde que el 10 de diciembre de 2015 la alianza Cambiemos asumió la conducción del Estado nacional”. Entre esos hechos mencionaron la aplicación de prisiones domiciliarias a los represores, la dilación de las causas, fallos que retoman la teoría de los dos demonios y aplican penas llamativamente bajas a los acusados.

“Estos fallos persiguen un claro objetivo, que es lograr la liberación de los genocidas y, con ello, consagrar la impunidad”, advirtieron y señalaron que se inscriben en “un cambio de paradigma que el Gobierno nacional y sus aliados judiciales, mediáticos, religiosos y empresariales pretenden implementar a través de múltiples estrategias”. Así enumeraron una serie de medidas que se concatenarían en esa dirección: “Vacían los programas de apoyo a las investigaciones o instruyen a abogados del Estado a no apelar fallos y no presentarse como querellantes, atacan a los principales referentes de los organismos de derechos humanos, habilitan el accionar de grupos que reivindican el terrorismo de Estado y niegan el genocidio”.

También hicieron mención a una reciente declaración de la Conferencia Episcopal Argentina que convoca a la “reconciliación” y a la “pacificación”.

Asimismo, sostuvieron que este hecho reviste “una gravedad inédita” dado que proviene del máximo órgano judicial del país y, sin eufemismos, lamentaron que “hoy, el fallo de la Corte le abre las rejas a los genocidas” y, de este modo, “los asesinos, torturadores, apropiadores de bebés y desaparecedores de nuestros compañeros y compañeras podrán volver a caminar las mismas calles que los sobrevivientes y nuestras madres, abuelas, hijos y familiares”.

En ese marco, convocaron “a la inmensa mayoría del pueblo que no está dispuesta a regresar a los años de la impunidad, a seguir levantando las banderas de memoria, verdad y justicia y resistir desde cada lugar de lucha para frenar estos atropellos de quienes quieren que vuelva a reinar la Argentina del oscurantismo y la injusticia”.

Piérola: “No vamos a permitir ningún avance de la impunidad”

La referente de la Asociación de Familiares y Amigos de Desaparecidos de Entre Ríos (Afader), María Luz Piérola, dijo a AIM que genera “bronca y odio que otra vez nos están mojando la oreja provocándonos como fue también lo del 24 de marzo”.

“O no se dan cuenta o realmente están tapando otras cosas. Acá no vamos a permitir ningún avance de la impunidad. Nosotros vamos a seguir luchando porque 40 años nos llevó todo esto, hay miles de compañeros que todavía no se sabe dónde están, hay jóvenes que no han recuperado su identidad y hay muchos genocidas libres”, advirtió.

Asimismo, Piérola sostuvo que las organizaciones de derechos humanos “jamás han hecho un acto de venganza. Siempre hemos peleado por un Estado de derecho y creemos que esta bofetada que desde el Gobierno están dando es una muestra más de cobardía”.

Por último anticipó que seguirán “en la calle y hasta que no se vuelva para atrás no vamos a aflojar”.

Retamoza: “Es un nuevo error político que pagarán caro tanto la Corte Suprema como el Gobierno macrista”

El dirigente del Partido Comunista Revolucionario (PCR), Carlos Retamoza, ex detenido antes y durante la dictadura milirar, consideró que este fallo judicial se trata es “un intento más de lo que ya hizo el Gobierno de Macri y sus ministros de plantear varias discusiones en el seno de la sociedad con respecto a la cantidad de desaparecidos o si se cuestiona un genocidio o el asesinato de algunos dirigentes políticos”.

Retamoza dio por descontado que la mano del Gobierno esté detrás de esta decisión judicial: “Es tradicional que la Corte Suprema de Justicia se adapte a los gobiernos de turno y esta trata de amoldarse al Gobierno que hoy está, entonces la independencia del Poder Judicial en la Argentina sabemos que no es tal”.

“Ellos intentan pero el problema que tiene el Gobierno de Macri, con todos los sectores de las clases dominantes que ellos expresan, es que no tienen una correcta valoración de la profundidad que tiene el tema de la dictadura, de los desaparecidos y el Golpe de Estado que sufrimos desde 1976 hasta 1983. Por lo tanto se han equivocado muchas veces y, con toda seguridad, este va a ser un nuevo error político que lo van a pagar tanto la Corte Suprema como el Gobierno macrista porque va contra los sentimientos más profundos de nuestro pueblo, porque esta Corte Suprema no fue a fondo en la búsqueda de Justicia para después, en todo caso, plantearse una política de, como dicen ellos y la cúpula de la Iglesia, cerrar heridas. Esto es imposible si no hay verdadera justicia”, dijo a AIM.

El dirigente comunista cuestionó, en ese marco, que el Gobierno nacional, en 16 meses, “no ha profundizado los juicios y la cantidad de represores condenados y presos es todavía una minoría respecto del conjunto de los que participaron en los campos de concentración de la dictadura”.

“En vez de frenar al pueblo, esto estoy seguro que se va a empalmar con todas las luchas que se han dado, con millones en las calles por el tema del hambre, la desocupación o la quita de reivindicaciones tan sentidas como las paritarias”, pronosticó.

Burgos: “Intentan frenar los juicios para que no se avance hacia la responsabilidad civil”

Nadia Burgos, dirigente del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), también expresó el repudio de esa organización “a este tipo de medidas que están enmarcadas en un plan de Estado del Gobierno de Macri y de los gobernadores que tiene que ver con hacer pasar la represión por medio del ajuste tanto en la nación como en las provincias”.

“Entendemos que es un plan sistemático para intentar que la crisis la paguen los trabajadores, ellos que pertenecen a grupos empresarios y a una clase que llevó adelante la dictadura militar en nuestro país, con un objetivo claro que era eliminar a los compañeros y compañeras que luchaban por otro modelo de país, por una Argentina igualitaria”, afirmó.

La joven dirigente del MST consideró que esos sectores “intentan frenar los juicios para que no se avance hacia la responsabilidad civil de la dictadura, y son los mismos que se alía con la Iglesia católica que, esta misma semana y no es casualidad, salió a decir que hay que reconciliarnos”.

“De esta manera, lo que en realidad quieren evitar es que el pueblo organizado, que ha logrado la conquista de los juicios, pueda no sólo avanzar sino llegar al juicio y al castigo que por lo que venimos luchando desde hace tanto tiempo”, alertó.

Por último, dijo a AIM que “la justicia y el Gobierno nacional en realidad están alineados en tratar de normalizar un país que ha demostrado que el pueblo en la calle tiene conquistas que son históricas y los juicios son un ejemplo de eso, pero también que nosotros no vamos a aceptar ningún tipo de ajuste más y que las crisis capitalistas que generan esos sectores las tenga que pagar el pueblo trabajador”.