Jubilados impulsarán una campaña nacional para defender el sistema previsional

Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) se buscará “generar consciencia sobre los nefastos cambios que promueve el Gobierno nacional en el sistema previsional argentino”, informó a AIM la secretaria de Jubilados y Pensionados de la entidad sindical en Entre Ríos, Juana Ávalos.

En la jornada nacional de Autoformación en seguridad social que realizó ATE en Buenos Aires, se aprobó “comenzar una campaña nacional para explicar los cambios que impulsa el Gobierno de Mauricio Macri sobre el sistema previsional argentino y las nefastas consecuencias que traerá”, dijo a esta Agencia Ávalos.

Al respecto, explicó que la Ley de Reparación Histórica “tiene varios artículos que atentan contra los derechos de los trabajadores y busca avanzar, también, sobre las cajas provinciales con las armonizaciones”.

En ese sentido, precisó que “la reparación no es para los jubilados sino para el capital. Se trata de una restauración superadora del nefasto modelo menemista, pero la mayoría de la población no comprende acabadamente de qué se trata por la manipulación mediática”, remarcó la referente provincial.

Al respecto, Graciela Iturraspe, dirigente nacional de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), precisó a esta Agencia que la Ley “dice que se devolverá el 15 por ciento a las provincias con fondos previsionales, siempre y cuando las provincias ‘armonicen’ las cajas provinciales, que es un término que se viene escuchando desde la época de (la presidencia de Carlos) Menem cuando se transfirieron, con el agravante que hoy pasarlas a la Anses es transferir los beneficios a la baja, que implicará más años de aportes y que se pierda el 82 por ciento móvil”, ya que en la jubilación nacional “hay dos aumentos al año que se calculan por una fórmula muy amañada, que tiene en cuenta el ingreso de recursos al Estado y la movilidad de los salarios y de esos dos índices se toma el menor, por lo que en épocas de recesión, en época de vacas flacas, se le aumenta un 15 por ciento, por lo que se pierde en el año un 12 por ciento de lo que es su capacidad adquisitiva”.

Además, indicó que “se quita la jubilación por moratoria y se remplazará por una Pensión Universal por la Vejez, que no es un derecho universal adquirido como lo establece la Constitución sino que es un ‘derecho social débil’, que está atado a recursos presupuestarios”. Precisamente, quien no llegue a los 30 años de aportes no tendrá jubilación sino la Pensión Universal “que implica, además, el 80 por ciento del haber mínimo” y se pierde la pensión.

El conflicto se agudiza con el Conejo de Análisis de la Sustentabilidad del Sistema Previsional que se constituirá en el ministerio de Trabajo de la Nación que se expedirá, en dos años, sobre cómo se tendrá que modificar el sistema. En ese sentido, adelantó que el plan ya está en marcha, ya que la comisión planteará un sistema previsional de tres puntas: “El común de los argentinos no llegará a tener 30 años de aportes, por lo que cobrarán la Pensión Única por la Vejez; el segundo es la generación que sí llegó con los aportes; y, después, llegará la capitalización o la jubilación privada, para el que pueda pagarse aparte la jubilación”.

Vaciamiento del Pami

Por otro lado, desde ATE “se planteó la preocupante situación del vaciamiento del Pami, que se está dando en todo el país”, indicó Ávalos.

La obra social “reduce constantemente los servicios a sus afiliados, no hay órdenes, no tiene bioquímicos, no quieren aprobar internaciones, cada vez hay menos medicamentos que ingresan y los bolsones de ayuda a los jubilados tienen en menos productos y de mala calidad”, precisó.

Ante ese escenario, desde ATE se convocó a jubilados nacionales una reunión para el 9 de mayo en la sede sindical para informar sobre la situación actual y resolver los pasos a seguir, contó la dirigente.