Impacto de la mala salud dental

Los ojos pueden ser la ventana a nuestra alma, pero los dentistas dicen a menudo que nuestra boca es la ventana a la salud de nuestro cuerpo. Casi todas las enfermedades, además de otros síntomas, también causarán algún cambio en nuestra boca. A veces el primer signo de una enfermedad aparece en su boca. Es por eso que es importante entender la conexión entre nuestra salud bucal y nuestra salud en general.

Dolor de muelas: el síntoma más común

Pocos de nosotros hemos tenido la suerte de no pasar nunca una noche sin dormir por un dolor de muelas. La mayoría de la gente tiene un temor extraño de trabajo dental de cualquier tipo, y es por eso que el tratamiento a menudo viene demasiado tarde. Al final, la única solución en la mayoría de los casos es la extracción dental. Afortunadamente, los tiempos están cambiando. Cuando sufren de dolor de muelas, hay varias opciones, pero lo más recomendable es comunicarse con su dentista tan pronto como sea posible. Algunos de los procedimientos más comunes son el relleno dental, el canal radicular, el puente dental, la corona o, en última instancia, la extracción dental. Hoy en día estos tratamientos y procedimientos pueden ser muy cómodos, y las extracciones de los dientes se hacen sólo cuando es necesario. También hay mejoras cosméticas e implantes dentales disponibles que pueden ofrecer alternativas al tratamiento tradicional.

Halitosis

Halitosis también se conoce como mal aliento. En la mayoría de los casos, la halitosis se origina en la boca debido a la interacción al aire libre con las bacterias. En otras palabras, un mal aliento es probablemente una señal de mala salud bucal. Incluso en algunos casos la disfunción nasal puede causar muy mal aliento. Además, todo tipo de sinusitis, goteo post-nasal y alergias pueden contribuir al problema del mal aliento.

Mala salud dental y mayor riesgo de accidente cerebrovascular

Una pérdida de dientes y encías que los rodea puede contribuir al aumento del riesgo de accidente cerebrovascular isquémico. Hasta hace poco, los expertos no podían explicar la conexión entre nuestros dientes y nuestros corazones. Pero entonces la universidad de Boston hizo un estudio donde la relación entre la enfermedad de las encías y la historia del movimiento fue confirmada definitivamente. Este estudio ha confirmado que las personas mayores, con una larga historia de uso del tabaco, casi sin dientes, tenían significativamente más probabilidades de tener un historial de accidente cerebrovascular que aquellos con dientes y ninguna pérdida apreciable de inserción. Las posibilidades de tener un accidente cerebrovascular es aproximadamente el doble de alta en aquellos con pérdida completa de dientes que en aquellos con dientes sanos. Sin embargo, la conexión exacta aún no se ha encontrado. Más tarde, un grupo de expertos trató de explicar la conexión diciendo que toda inflamación en la boca no es más que una inflamación general. Ellos han demostrado que un solo tratamiento periodontal, como la escala, puede disminuir los niveles de proteína C reactiva, un marcador inflamatorio que se sabe que está asociado con enfermedades cardíacas y vasculares. Por lo tanto, ahora podemos decir con certeza que una inflamación crónica que surge de la enfermedad dental puede causar endurecimiento de las arterias y aterosclerosis – un factor de riesgo clave para el accidente cerebrovascular.

Salud bucal y estado general de salud

Nuestras bocas están literalmente llenas hasta el borde con todo tipo de bacterias diferentes. Esto es completamente normal porque, con un buen cuidado oral podemos mantener estas bacterias bajo control. La higiene oral se basa generalmente en el cepillado diario y el uso del hilo dental. Además de estas maneras “artificiales” de manejar las bacterias, nuestra saliva es también una defensa clave contra las bacterias y los virus. Así que en una situación normal, no deberíamos tener ningún problema. Sin embargo, la mala higiene dental permite que estas bacterias crezcan fuera de control, lo que puede conducir a la inflamación severa y las infecciones de las encías. Esto puede ser extremadamente peligroso, porque nuestras encías son nuestra primera línea de defensa, y cuando las bacterias pasan esta línea la siguiente parada es nuestro torrente sanguíneo. Todos sabemos lo que sucede entonces: ataques bacterianos en todos los órganos; por lo general es el corazón y las articulaciones, pero el cerebro, el hígado y los riñones también podrían verse afectados.

Salud dental (oral) y otras condiciones

Nuestra salud dental y salud bucal en general podría estar vinculada a una serie de diferentes enfermedades. Ya hemos mencionado la conexión entre los dientes malos y las enfermedades cardiovasculares (enfermedades del corazón, arterias obstruidas, apoplejía, endocarditis bacteriana, etc.).

Algunas otras condiciones relacionadas incluyen:

La enfermedad de las encías podría relacionarse con el nacimiento prematuro. Las bacterias entran en el torrente sanguíneo a través de las encías dañadas, y terminan en la placenta de la mujer embarazada o líquido amniótico, lo que provoca un parto prematuro. Cuando está embarazada, es vital mantener la salud oral.

La diabetes aumenta el riesgo de enfermedad de las encías, cavidades, pérdida de dientes, boca seca y una variedad de infecciones orales; A cambio, la mala salud bucal puede hacer que la diabetes sea más difícil de controlar. Es por eso que todas las personas diagnosticadas con diabetes deben prestar especial atención a la higiene bucal.

VIH / SIDA: Uno de los primeros signos de SIDA puede aparecer en la boca del paciente, generalmente como una infección severa de las encías. En la mayoría de los casos se trata de una infección de hongos Candida, visto como una capa blanca sobre la lengua y las encías.

Consejos de higiene bucal

Una buena higiene bucal es necesaria para la prevención de la caries dental, las enfermedades periodontales, el mal aliento y otros problemas dentales. Los tres pasos principales para mantener una buena higiene bucal son:

1. El cepillado de dientes – la parte más importante del proceso. El cepillado dental eliminará la placa dental y otros desechos de los dientes. Usted debe cepillarse los dientes en la mañana, después de cada comida durante el día, y antes de ir a dormir. Asegúrese de usar un cepillo de cerdas suaves, y también asegúrese de que es el tamaño adecuado. Tenga en cuenta que, en general, más pequeño es mejor. Las cerdas deben mantenerse en un ángulo de 45 grados a los dientes. Los dientes delanteros deben cepillarse en las superficies internas de las mandíbulas superior e inferior inclinando el cepillo verticalmente.

También es muy importante cepillarse la lengua, lo que ayuda a refrescar la respiración.

Un cepillado bueno y eficaz debe durar por lo menos no menos de tres minutos. Asegúrese de ser suave, porque el cepillado de los dientes con demasiada fuerza podría hacer que las encías retrocedan y expongan las superficies de las raíces.

2. Limpieza de dientes con hilo dental - Aunque la mayoría de las personas no usan el hilo dental, esta es una medida muy útil que ayuda a eliminar la placa entre los dientes, en las áreas que un cepillo de dientes no puede alcanzar. Simplemente envuelva alrededor de 30 cm de seda alrededor de los dedos medios de sus manos – tratar de sostener el hilo con fuerza – y suavemente guíelo entre los dientes. ¡Tenga cuidado de no dañar sus encías!

3. Visitas regulares al dentista - Desafortunadamente, el trabajo dental es a menudo costoso. Si incluimos un tratamiento especializado, la factura puede llegar fácilmente a miles de euros. Afortunadamente, el seguro de salud privado ofrece un descuento parcial para estos costos, pero aún así, el tratamiento puede ser extremadamente caro.

Después de todos los procedimientos de salud dental que hemos descrito anteriormente, puede evitar todos estos gastos, posibles complicaciones de salud, mal aliento, y también disfrutar de una sonrisa perfecta. ¡Definitivamente vale la pena intentarlo!

Fuente: Publicado por Dr. Lizberth Blair en El Blog de la Salud . info