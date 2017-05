La viralización de “Hola, soy Anto”: de los estereotipos a la privacidad

Si cualquier persona busca en la red las palabras “Hola, soy Anto”, aparecen aproximadamente 258 mil resultados. Parodias, burlas, reproducciones, notas periodísticas y posteos de todo tipo. El video transmitido por Facebook Live solamente para sus amigos de una chica adolescente en la pileta y luego viralizado por whatsapp, inundó los celulares. Se compartió miles de veces por considerarlo gracioso, o como muchos dijeron “bizarro”. Pero ¿qué es lo que hace llamativo a este video? Horacio Piceda, miembro de la consultora Interactúa, periodista y especialista en redes sociales, aportó elementos para entender este fenómeno, “la privacidad como la conocemos no existe más”.

Una chica, no sabemos su edad, pero aparenta ser adolescente, aparece en la pantalla del celular en una pose sexy, en la pileta se su casa. Hasta acá es un video más de los circulan todos los días en las redes sociales y en los medios que titulan: `fulana se mostró hot en la pileta´, `la tarde de sol de (complete con la vedette de turno)´. Sin embargo, en este caso, la chica que hizo el video no se ajusta al estereotipo que merece esos calificativos. Ni es rubia, ni tiene los abdominales marcados. Tampoco está en la pileta del spa de moda, sino en la pelopincho de su casa. Pero hace todo aquello que suelen hacer las mujeres que sí circulan por esos espacios. Con los días, su padre habló con los medios y confirmó que Anto, como se la conoce desde entonces tiene un retraso madurativo y que no está sobrellevando bien tanta exposición. Una lluvia de disculpas de famosos y arrepentimientos se hicieron sentir cuando comenzó a hablarse de ciberbulling. En este contexto, ¿desde qué lugar podemos analizar la viralización?

Horacio Piceda, director de la consultora paranaense Interactúa, ofrece algunos elementos para pensar el fenómeno y nuestra vida online; “en el caso de este video, circuló durante el verano por las redes sociales y cualquiera podía ver que era una adolescente que estaba buscando algún tipo de interacción. Que comenten por ejemplo, en el marco de esa competencia por quién tiene más me gusta o comentarios, que se da entre los más chicos, y también entre los más grandes. Uno podía ver que era una chica que tenía algún problema madurativo, sin embargo demoró quizás un par de semanas, pero se hizo viral. Y lo potenciaron personas grandes, influenciadores, como jugadores de fútbol, Nazarena Vélez y otros famosos que lo tomaron como forma de burla, sin tener en cuenta a la persona”.

“En estos días en que el padre sale a hablar y cuenta cuál es el problema que tiene la chica y la vergüenza que está pasando en este momento, seguramente nos lleva a la reflexión sobre varias cosas. La primera es que solemos dejar los dispositivos y el acceso a Internet a menores, personas como en este caso con discapacidad, y todos en general, sin tener conciencia de hasta dónde puede llegar una cosa que se pensó para ser privada”, explicó.

Consultado acerca de la posibilidad de tener privacidad en tiempos de redes, Piceda señaló, “la privacidad como la conocemos ya no existe más. Todo lo que publiquemos, por más que pongamos filtros, con una captura de pantalla, bajar el video o grabar la transmisión, deja de ser para una sola comunidad y es factible de ser compartido”. Además, explica que es un problema que afecta a todos los usuarios, del tipo que sean, “por eso es fundamental que primero lo entiendan los padres. Hoy los chicos a partir de los 8 o 9 años ya tienen un celular. Y esto se traslada a todas las personas, hubo casos de personas públicas e incluso políticos que ya fueron denunciados por un audio o una captura de pantalla de un chat en el marco de conversaciones que ellos pensaron privadas y terminaron en la esfera pública”.

Ciberbulling y recomendaciones a los usuarios de las redes sociales

El especialista, argumenta que para prevenir este tipo de notoriedad que rápidamente mutó en ciberbulling, es necesario hacer un uso consciente y empático de las redes sociales, “este fenómeno se puede dividir en dos: por un lado, nadie merece el bulling que se hizo y está haciendo con Anto. Y por otro, la persona que recibe ese tipo de material y lo comparte automáticamente. Siempre decimos que compartir cosas que discriminan, acosan, estigmatizan o dejan en ridículo a alguien tanto, no es de buenas personas y eso tenemos que entenderlo, no es distinta la vida on line a la vida cotidiana. Entonces ¿por qué hacer detrás de un dispositivo, aquello que no haríamos cara a cara?”.

“Parándome desde el lugar de consultor, pero también como padre, creo que es necesaria una mayor difusión de los buenos hábitos en redes sociales y la prevención para que no sigan surgiendo cosas como éstas, que hacen mal a una persona y que se viralizan casi de forma instantánea”, expresó Piceda.

Mucho se habló de la intencionalidad de las personas que la imitaron y compartieron su video, para trazar el límite entre lo simpático y el ciberbulling, “creo sinceramente que no hay conciencia del daño que se hace. Hoy todos consumimos contenidos en los cuales no sabemos quiénes son esas personas y en qué situación eso les pudo haber pasado. Sin embargo lo pasamos de mano en mano y con la dinámica propia de las redes, se puede viralizar. En ese sentido no somos empáticos como para ponernos en el lugar y pensar si fuera mi hija, mi esposa o alguien conocido, qué haría yo”.

Para finalizar afirma, “cuando nosotros decimos que las redes sociales posibilitan cosas muy buenas, como llegar a millones de personas con algún mensaje positivo, también tenemos que ver la contracara porque obviamente cuando ese mensaje es negativo, es imposible contrarrestar eso o volver atrás”.

De la Redacción de AIM.