Pequeños científicos: un modo de acercar la ciencia a los más chicos

En el taller pueden suceder muchas cosas; que la estática genere raros peinados nuevos, que experimenten leyes de la física con elementos básicos o que aquel niño que llegó sin poder expresarse hoy sea uno de los más participativos. Pequeños Científicos es una espacio que nació de la mano de estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Uner, en del Centro Integrador Comunitario de Oro Verde. Tenían dos objetivos primordiales: generar un vínculo con la gente del pueblo y acercar la ciencia a los chicos. En su séptimo año debieron abrir un nuevo curso por la cantidad de interesados. Esta Agencia dialogó con dos de los profesores, Celina Bratovich y Andrés Cabas, para conocer esta experiencia novedosa que vincula la investigación científica a la niñez “tratamos de mostrarles a los chicos que la ciencia está todo el día alrededor nuestro, en todo lo que hacemos, sólo que uno no lo ve como tal”, afirman.

Cumplieron siete años y son sin duda, uno de los talleres más concurridos en Oro Verde. Abrieron este un nuevo grupo para satisfacer en parte la demanda de este espacio totalmente gratuito para chicos de 8 a 11 años, donde el asombro es lo cotidiano. Sobre sus orígenes, la bioingeniera y docente universitaria, Celina Bratovich, explica “la persona que lo impulsó fue Jesuana, una colega nuestra. Por esa época abre el Centro Integrador Comunitario y nos enteramos de que estaba la posibilidad de dictar talleres. Veníamos pensando en lo lindo que sería armar un proyecto para trabajar con chicos, así que nos acercamos a la Mesa de Gestión a plantear nuestra inquietud. Nos recibieron con los brazos abiertos. Durante el año nos sumamos algunos de los que todavía estamos”.

En el momento que nace Pequeños Científicos no se dictaban los talleres municipales en ese espacio, hoy constituido como un centro de educación no formal, “acá no había actividades de este tipo, así que lo planteamos como una iniciativa del Centro Integrador y por muchos años fue así”.

Sobre la motivación que los llevó a plantear el taller, Celina afirma, “pensamos en varias cuestiones; una era que nosotros vivíamos en Oro Verde desde que empezamos la carrera y sentíamos la necesidad de generar un vínculo, que no veíamos, entre la Universidad, los estudiantes y la localidad. No encontrábamos un lugar donde hubiera una relación fuera de lo institucional”.

Andrés Cabas un estudiante avanzado de Ingeniería, que forma parte del equipo hace varios años, agrega, “incluso los pibes de acá no estudiaban en la Facu. No veías más que uno o dos estudiantes de acá. No es que el objetivo del taller fuera meter estudiantes en la Facultad, pero era el hecho de acercarnos. Relacionándonos con muchos jóvenes de Oro Verde, nos dimos cuenta de que no conocían las facultades. Era como que el predio donde estaban era algo con lo que no se sentían identificados”.

La docente Celina Bratovich explica, “una de las actividades que hacemos todos los años es la visita a la Facultad. Y a mi me llamó la atención la sorpresa que les causa. Y pienso: qué tendrán en la cabeza, qué se imaginarán que es la Universidad. Dos chicos entraron y vieron los bancos y el pizarrón y uno le dice al otro `es como nuestra escuela´. Nos parece importante que sepan desde chicos que lo que hay ahí adentro es similar a lo que ya conocen y ellos pueden aprender de lo que pasa ahí”.

¿Qué sucede tras las puertas de Pequeños Científicos?

Consultada acerca de las temáticas que tratan en el taller, Celina Bratovich detalla, “los temas y experiencias son bastantes generales. Intentamos mostrarle a los chicos que la ciencia está todo el día a nuestro alrededor, en casa y en un montón de cosas que hacemos, pero no la vemos como tal. Tratamos de buscar experiencias que estén relacionadas con la física, la química y la biología. Cosas que podamos hacer en una tarde y con materiales que tengan en sus casas, para que ellos puedan replicarlas después. A partir de ahí nos preguntamos cosas, debatimos y tratamos de hipotetizar algo y mediante la experiencia llegar a una conclusión. Es decir, sacamos lo teórico o lo complejo a los conceptos. La idea es que cuando lo vuelvan a ver en la escuela, sobre todo la secundaria, tengan ese recuerdo de lo que hicieron acá y esté más naturalizado”.

Andrés, ofrece una anécdota que grafica los prejuicios que intentan romper, “en la primera clase del taller hace un tiempo que venimos preguntándo a los chicos qué piensan que es un científico y qué hace. La otra vez hicimos la prueba de poner la palabra científico en el buscador y ¿qué te aparece?, un tipo con lentes y todos los pelos para arriba. Primero: siempre es hombre. Segundo, siempre es viejo, con guardapolvo y tercero, siempre está loco. Entonces lo charlamos entre todos, porque Celina está haciendo el doctorado, así que es científica. Ellos la ven y como que no relacionan. En realidad a todo el mundo le pasa si no tuvo algún contacto con la facultad. Obviamente que te dibujan con tubos de ensayo, y toda esa imagen, pero de a poco la vamos cambiando”.

“Es también sacar esa idea de que la ciencia es eso que sólo aquello que pasa en un laboratorio. Cada vez que preguntamos nos sorprende más que los chicos que ya vienen al taller van cambiando esa concepción. La ciencia está en un montón de cosas y en un montón de profesiones”, afirma Celina.

Pequeños Científicos cuenta hoy con dos grupos, en talleres de una hora y media, y una larga lista de espera porque la última vez, en quince minutos llenaron el cupo que se habían propuesto en la inscripción. Forman parte de la oferta de talleres municipales y sus profesores cuentan con una beca por parte del Municipio para sostener y fortalecer el espacio. “Tratamos de que sea personalizado, nos sentamos con cada grupo. Los separamos por edades, hacemos la misma experiencia pero con distintos niveles porque algunos vienen hace varios años”, explica Andrés, “fuimos aprendiendo también nosotros, intentamos romper con el formato de escuela. Preparamos las experiencias y nos ha pasado que creemos que está buenísimo y a los chicos no les llama la atención. Fuimos detectando qué es lo que les gusta y estableciendo nuestras propias reglas dentro del taller”.

Ante la pregunta de qué es lo más relevante que les deja el taller a los profesores, Celina toma la palabra emocionada; “a mi me pasa que las horas que estoy acá me olvido de todo. Ellos transmiten una energía especial y el asombro por las cosas que descubren, ver sus caras, es impagable”. Andrés, agrega “son cosas que por ahí no parecen relevantes, pero el otro día una mamá me contó que su hijo no quiere faltar nunca, que tiene que traerlo. Y esas son recompensas para los que hacemos el esfuerzo y preparamos todo para que salga lo mejor posible”, finaliza.

