La construcción de una “buena víctima” y la pregunta ausente

En Argentina, según cifras aportadas por organizaciones sociales indicaban hasta el año pasado que había un femicidio cada 30 horas. El año 2017 vino con un aumento terror a cuestas: el lapso entre uno y otro asesinato de mujeres a manos de un varón violento se redujo a una cada 18 horas. Sólo en abril, hubo un femicidio por día. A la par, se da el fenómeno de que la violencia machista (extrema) está más visibilizada, pero la misma sociedad que se sensibiliza con algunas víctimas, pone en juego todos los prejuicios sobre otra. Así como muchas personas salieron a pedir por Micaela, se indignaron cuando Érica apareció viva. ¿Cual es el papel de los medios sobre estas construcciones? Silvia Montaño, referente de la organización Así Basta y referente del movimiento de mujeres, afirmó “catalogar a la víctima no resuelve nada, la pregunta es qué pasó y qué hizo el Estado”.

Hace pocos días se iniciaba la búsqueda de Érica. Una mamá de dos hijos que había desaparecido en Mar del Plata. Casi cinco días pasaron hasta dar con el paradero de la esta mujer: se había ido sin avisar y estaba en perfectas condiciones, sorprendida por la dimensión de la búsqueda. Los medios dijeron literalmente que se “reía, ella y la pareja, porque estaban viviendo un momento de amor” (Infobae). A partir de ahí, la aparición con vida de esta mujer se transformó en materia opinable para todos y justificación para aquellos que en su machismo, aún creen que todas las chicas desaparecidas siempre, se van con un novio. “Que pague lo que salió la búsqueda”, decían unos. “Estaba de joda y se olvidó de los hijos”, argumentaban otros, y comentarios aún más estereotipados, que parecían cuestionarle que estuviera viva.

En su Libro de los Abrazos, Eduardo Galeano rescata un texto perteneciente a un cuaderno de enseñanza de Uruguay: “Una niña juega con dos muñecas y las regaña para que se queden quietas. Ella también parece una muñeca, por lo linda y buena que es, y porque a nadie molesta”. En la vida cotidiana, las mujeres que a nadie molestan, son las mujeres que se destacan como “buenas”.

En diálogo con AIM, Silvia Montaño, integrante de la organización Así Basta, nos da su visión sobre la construcción que hacen los medios principalmente, y reproducen las redes sociales sobre las víctimas de violencia de género, “lo que veo es que los medios presentan los casos enfocándose en qué hizo la víctima para buscar esa situación, entonces trabajan sobre las ideas de justificación de esos ataques”, y agrega, “después se corren un poco y ya comienza a jugar la pregunta de dónde estaba la familia, los padres, y no se les escucha preguntarse qué paso en realidad. ¿Qué hizo el Estado? Hay una continuidad entre ese razonamiento y el accionar de las instituciones de la sociedad. Sobre todo del Estado que es el responsable de la defensa de la mujer frente a la violencia. No aparece la palabra del Gobierno sobre estos casos que han sucedido”.

Además, Montaño incluyó otro de los factores que se cuestionaron a raíz de los casos más resonantes de los últimos meses, “y en la misma lógica, que no se aparta mucho de esta condescendencia está la Justicia, que pone todas las garantías para los sospechosos y todas las sospechas para las víctimas. Es como un todo en el que los medios no hacen más que repetir todas las visiones del patriarcado”.

Consultada acerca de cómo se pueden ir deconstruyendo estas representaciones, opina que hay que trabajar fuertemente en dejar de lado la víctima y la justificación de los hechos para que la sociedad vea y escuche algo distinto. “Catalogar a la víctima no resuelve nada, la pregunta es qué pasó y qué hizo el Estado. Tenemos una cantidad de leyes de protección a la víctima y programas, pero nadie se está fijando en que los presupuestos han sido saqueados, que no hay ninguna política en materia de prevención, ni de protección”, señala.

“La pregunta que tendría que conducir la información es qué pasó y qué hace el Estado. Ponerle el micrófono al ministro de Defensa o a la propia Policía, para saber qué medidas tomaron para evitarlo. Se hizo conocido el caso de Micaela, o de Araceli, son casos resonantes, pero las estadísticas dicen que la mayor violencia se da al interior de sus casas. Y la mayor cantidad de víctimas tenían denuncias, entonces qué se hizo para que esto no pasara”, remarca y continúa, “también hay que tener en cuenta ¿cuántas mujeres son mediatizadas y cuántas no? En este sentido, el ocultamiento de ciertas víctimas que no figuran como protagonistas, también es una manera de ocultar la realidad. Hay que trabajar de otra manera y centrar la manera en lo que verdaderamente pasó y qué hizo el Estado para prevenir, proteger o acompañar. Hay que exigir políticas unificadoras y hacer cumplir las leyes, desde ese enfoque los medios pueden aportar”.

Por otro lado, la referente de Así Basta, pone el eje en otro aspecto que a su parecer está invisibilizado en la opinión pública, “en esa cantidad de víctimas de femicidios hay muchas niñas, niños y adolescentes. El porcentaje de víctimas es alto y tampoco figuran como protagonistas del hecho, ni son priorizados en la opinión experta.

Para finalizar, introduce un nuevo factor al debate sobre el tratamiento de la vida privada de las víctimas: “no nos olvidemos que los medios también tienen intereses que son parte de una enorme asimetría de poder. También desde ahí podemos explicarnos por qué se ensañan con la víctima y no con otras cuestiones. Por ahí poner el micrófono delante de un ministro, es más difícil. La víctima no es nadie, no tiene representación ni poder sobre esto, como sí tienen los medios respecto de a quiénes representan en su discurso”.

De la Redacción de AIM.