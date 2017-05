Crece la intención de voto para Cristina Kirchner

El establishment financiero argentino recibió la semana pasada una noticia que no esperaba. O al menos que no es de su agrado. Infobae informó ayer que el último sondeo realizado por Management & Fit en la provincia de Buenos Aires reveló que la ex presidente Cristina Elisabet Kirchner es la dirigente con mayor intención de voto.

Los números, que no se habían difundido públicamente hasta hoy, fueron eje de discusión y especulaciones en la gala que organizó la Fundación Libertad en Parque Norte. Es que muchos inversores esperan los resultados de los comicios legislativos de octubre para tomar decisiones. Quieren saber qué margen de maniobra tendrá el Poder Ejecutivo para tomar medidas que saquen definitivamente a la economía del estancamiento.

¿Habrá un recorte del gasto que permita reducir el déficit fiscal? ¿Qué pasará con las tarifas de los servicios públicos? ¿Es posible avanzar con un plan monetario que empuje la inflación hacia índices sensatos? De los resultados de octubre podrían salir las respuestas a estas y otras preguntas, creen en el círculo rojo.

El trabajo que puso en alerta a los empresarios traza distintos escenarios, con y sin Cristina Kirchner, pero con una tendencia definida: los eventuales candidatos opositores del Frente para la Victoria y el Frente Renovador tienen mayor intención de voto que los nombres que propondría el gobierno nacional.

Por ejemplo, si la ex jefa de Estado y el diputado nacional Sergio Massa decidieran competir en las urnas -los bonaerenses eligen senadores y diputados-, Cambiemos podría sufrir un traspié. La encuesta marca una leve diferencia a favor de la ex presidenta, con el 35,3 por ciento de intención de voto. El líder del Frente Renovador está segundo, a menos de un punto. Y el ministro de Educación Esteban Bullrich, quien asoma como el postulante del Gobierno, aparece en un cómodo tercer lugar.

Antes de viajar a Europa, Cristina Kirchner insinuó que no volvería a competir por un cargo electivo. Su hijo y otros dirigentes dijeron luego fue malinterpretada. Si finalmente la ex mandataria decidiera no anotar su nombre en una boleta, quien emerge con una intención de voto similar es Daniel Scioli. El ex gobernador de la provincia de Buenos Aires ya adelantó que no será “indiferente” en las Paso. Massa, ganador de las elecciones de medio término de 2013, vuelve a aparecer muy cerca.

El Frente para la Victoria pierde el primer lugar en la provincia de Buenos Aires cuando a los bonaerenses les preguntan por “fórmulas” que se integran con el primer candidato de la lista de aspirantes a la Cámara de Senadores y el primero de la nómina para Diputados. En este escenario, la dupla Massa (diputado)-Margarita Stolbizer (senadora) supera a la de Scioli-CFK por casi medio punto. En el GBA, las posiciones se invierten.

¿Y Randazzo?

El nombre del ex ministro del Interior y Transporte es una alternativa interesante para el peronismo en un horizonte sin Massa a la vista. El “Flaco” pelea con Stolbizer el primer puesto, con un mejor desempeño en el Gran Buenos Aires.

