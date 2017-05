Encuentro histórico: Guns N’Roses & The Who tocan en La Plata

El show será en el Estadio Único el 1 de octubre y genera una expectativa enorme. La banda de rock británica es la más esperada por los fans argentinos y los Guns agregan brillo.

El sueño de los rockeros argentinos se convierte en realidad: el 1 de octubre en el Estadio Único de La Plata se juntan Guns N’Roses & The Who en lo que será un encuentro histórico que ya genera muchísimas expectativas. El show fue confirmado hace minutos nada más por Ake Music Productions, quien el año pasado trajo a la banda original Guns N’Roses.

En el caso de The Who se trata de uno de los grupos más esperados por el público argentino. Liderada por Roger Daltrey y Pete Townshend, es catalogada como “La banda más grande de todos los tiempos”. Los que saben del tema suelen referir a The Who como el eslabón entre el rock psicodélico y el punk rock, debido a las claras influencias que ejercerían sobre grupos posteriores como Sex Pistols o Ramones, tanto en lo musical como en la lírica, mostrando tendencias revolucionarias. También se considera fundamental en la creación y desarrollo del hard rock y el heavy metal, manteniendo fuertes conexiones con bandas como Led Zeppelin.

El pasado año Ake Music Productions concretó el regreso de la banda original Guns N´ Roses a la Argentina. Una vez más la productora confirma el show de una de las bandas estadounidense que ha dejado a miles de fans con ganas de más.

Después de la formación del grupo en 1985, Guns N ‘Roses lanzó una actitud desenfrenada, e imparable en la floreciente escena del rock de Los Ángeles. El espíritu siguió cautivando a todo el mundo con el lanzamiento de su debut de 1987, Appetite for Destruction el debut más vendido en los Estados Unidos de todos los tiempos, con 30 millones de copias a nivel mundial. En 1991, se convirtieron 7 veces en Disco de Platino por Use Your Illusion 1 y 2.

En el transcurso de la última década, Guns N ‘Roses realizó conciertos y festivales en todo el mundo, con el aclamado lanzamiento de Chinese Democracy en 2008. Seis álbumes de estudio más tarde, Guns N’ Roses sigue siendo una de las bandas más importantes e influyentes en la historia de la música. Mantienen una gran conexión con millones de fans de todo el mundo y lo demuestran en cada show en vivo.

Los Guns N’ Roses son Axl Rose (voz) , Duff McKagan (Bajo), Slash (guitarra principal), Dizzy Reed (teclado), Richard Fortus (guitarra rítmica), Frank Ferrer (batería) y Melissa Reese (keyboar)

Por otro lado, y como para ir calentando motores, el 28 de septiembre se presentará en el Luna Park una de las leyendas del rock: Def Leppard. Con Joe Elliott (voz), Phil Collen (guitarra), Rick “Sav“ Savage (bajo), Rick Allen (batería) y Vivian Campbell (guitarra).

La banda ha vendido a lo largo de todos estos años, más de 100 millones de álbumes en todo el mundo. Posicionaron decenas de sencillos increíbles y álbumes innovadores, los cuales han sido Multiplatino.