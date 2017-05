El Ipcva hacia la Sial China

La Argentina será la “Invitada de Honor” de la feria que se llevará a cabo entre el 17 y el 19 de mayo en Shanghai. El Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (Ipcva) desarrollará un pabellón de más de 800 metros cuadrados y estará acompañado por 24 empresas exportadoras. Se prevé la visita del presidente de la Nación, Mauricio Macri.

Por eso mismo, en el contexto de un mercado que no para de crecer y al celebrarse el 45º aniversario de las relaciones diplomáticas entre ambos países, el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (Ipcva) prepara un gran desembarco para la Feria Sial que comienza el 17 de mayo: El Pabellón “Argentine Beef” estará desarrollado sobre una superficie superior a los 800 metros cuadrados, con stands individuales para 24 empresas exportadoras y un gran comedor de 135 cubiertos en donde los importadores podrán degustar nuestros mejores cortes a la parrilla.

“Es increíble el crecimiento que comprobamos año tras año”, aseguró Ulises Forte, Presidente del Ipcva. “La Sial China ya superó en cantidad de negocios a otras grandes ferias internacionales, como la Sial de París o Anuga de Alemania, y los contactos comerciales se incrementan un 25 por ciento en cada edición”.

Los organizadores de la muestra esperan para este año la vista de más de 80.000 decisores de compra y más de 3.200 expositores de todo del mundo que ofrecerán sus productos sobre una superficie 149.500 metros cuadrados en el “New International Expo Centre” de Shanghai, la “capital económica” de la República Popular China, una ciudad con más de 20 millones de habitantes.

En ese contexto de ebullición comercial y festejo diplomático en el que nuestro país será “Invitado de Honor”, el 18 de mayo se espera la visita del presidente de la Nación, Mauricio Macri, que será recibido en el stand por Forte y el Vicepresidente del Instituto, Mario Ravettino.

Posteriormente a la visita, Forte se incorporará a la comitiva oficial argentina en la visita a Japón, donde se esperan novedades con respecto a la apertura del mercado para la Patagonia y avances en la discusión para la apertura del resto del país.

Las empresas que acompañarán al Ipcva en el Pabellón Argentine Beef de la Sial China 2017 serán las siguientes: Argall, Arre Beef, Asociación Argentina de Angus, Azul Natural Beef, Compañía Bernal, Food’s Land, Frigolar, Frigorífico Forres – Beltrán, Frigorífico Gorina, Frigorífico Rioplatense, Frigorífico Visom, Frimsa, Industrias Frigoríficas Sur, Industrias Frigoríficas Recreo, JBS Argentina, La Anónima, Logros, Madeka, Marfrig Argentina, Mattievich – Compañía Central Pampeana CCP, Menudencias, Offal Exp, Rafaela Alimentos y Urien-Loza.

El día previo al inicio de la Sial, el Instituto también estará presente en el “Seminario sobre promoción de comercio e inversión en la Argentina” que se llevará a cabo en la ciudad de Beijing, con la participación del Presidente Mauricio Macri y su comitiva con motivo de la celebración de los 45 años de relaciones bilaterales. El evento culminará con una cena con carne argentina provista por el Ipcva.

El mercado chino

De acuerdo al informe económico del Ipcva, la República Popular China fue el principal destino para la carne vacuna argentina durante los primeros tres meses de 2017, con aproximadamente 17,9 mil toneladas. En cuanto al valor de las divisas ingresadas, China también fue el principal mercado en el primer trimestre, representando el 25 por ciento del valor total exportado de carne vacuna, seguido por Alemania (21 por ciento del total) e Israel (15 por ciento).

A lo largo de 2016 se exportaron 52.793 toneladas de carne vacuna argentina congelada hacia China, por un valor total de 218.642.244 dólares.

Un trabajo sostenido en el tiempo

El Ipcva realiza acciones en forma sostenida en el mercado chino desde 2005, cuando aún no estaba abierto para nuestras carnes y firmó un convenio de cooperación con la China Meat Association (CMA). En 2011, promovió la pr+imera exportación formal hacia ese destino para la realización de la “Semana de la carne argentina” y en 2014 firmó un acuerdo con la “China Chamber of Commerce of Import and Export of Foodstuffs, Native Produce and Animal By-Products” (Cámara China de Comercio de Importación y Exportación de Productos Alimenticios, Productos Nativos y Subproductos Animales) y Huawei Technologies Co, con el objetivo promover los intercambios comerciales y la cooperación entre empresas.

Después de una primera participación en 2005, el Ipcva participa en forma ininterrumpida en la Sial China desde 2009. Desde 2015 también lo hace en Anufood, otra feria de alimentación muy relevante en país, además de propiciar eventos y acciones comerciales con empresas y con la Embajada Argentina en China.