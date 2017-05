Internet: El empoderamiento digital

El 17 de mayo se celebra el Día mundial de Internet. En la segunda cumbre mundial sobre la sociedad de la información, realizada en noviembre de 2005 en Túnez, se propuso esta fecha y desde entonces, muchos países lo celebran. Argentina lo conmemora, entre otras cosas, con el “Hot Sale”, charlas y conferencias en distintos puntos del país, registró AIM. El tema del 2017 es el empoderamiento digital.

El día de Internet surge de la sociedad, por la sociedad y para la sociedad. Está abierto a la participación voluntaria y gratuita de todos, sin discriminación. Porque el Día de Internet es un esfuerzo común.

Se trata entonces de una efeméride para divulgar aún más las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías para mejorar el nivel de vida de los pueblos y de sus ciudadanos.

El Día de Internet es una efeméride que se celebra en México, Perú, Chile, Paraguay, Argentina, España, Colombia, Uruguay, Ecuador, Bolivia y Venezuela y en algunos otros lugares del mundo el 17 de mayo, impulsada por la Asociación de Usuarios de Internet y por la Internet Society, respectivamente.

En Latinoamérica la iniciativa del Día Mundial de Internet tuvo gran acogida, es así que hoy se encuentran vinculadas la Asociación Colombiana de Usuarios de Internet, la Asociación Mexicana de Internet, la Asociación Argentina de Usuarios de Internet (Internauta Argentina), la Asociación Chilena de Usuarios de Internet, en Ecuador el capítulo de Isoc en ese país y en Venezuela la oficina técnica es llevada por Manos por la Niñez y adolescencia.

En la Argentina, se llevan a cabo jornadas (presenciales y virtuales) que cuentan con una nutrida agenda de conferencias por internet con foros de debate y chats en vivo con reconocidos expertos nacionales e internacionales y un ambiente colaborativo online de interacción. Y además el “Hot Sale”, la gran venta de ofertas por Internet que este año comenzó el 15 de mayo y se extiende hasta este 17.

El Día de Internet aporta una oportunidad para impulsar y favorecer el acceso a la Sociedad de la Información de los no conectados y de los discapacitados.

Antecedentes

Esta celebración tiene su primer antecedente en la celebración del Día Mundial de las Telecomunicaciones una efeméride centrada en esta profesión y sus profesionales, posteriormente en la década de los 90 en Estados Unidos celebraron el “Internet Day” con el objetivo concreto de dedicar una jornada festiva a cablear las escuelas y dejó de celebrarse en el momento en que se solucionó este problema.

La Unión Europea instauró en el año 2004 el Safer Internet Day con el objetivo de dar a conocer como hacer una Internet más segura y confiable. Esta acción apoyada por varios países de la UE repitió su realización en el año 2005.

Tema 2017

Empoderamiento digital, tema central para el #diadeinternet 2017

En el sitio web del Día de Internet, señalan que para explicar qué es el empoderamiento digital toman como punto de partida la entrada del blog eFuncionario de Félix Serrano, Director del Intef y miembro del Comité de Impulso del #diadeinternet

Definición

La Real Academia Española define así Empoderar (Del ingl. empower.):

tr. Hacer poderoso o fuerte a un individuo o grupo social desfavorecido.

Para una definición más amplia y precisa, podemos acudir al diccionario panhispánico de dudas de la Real Academia Española:

“Empoderar(se). Calco del inglés to empower, que se emplea en textos de sociología política con el sentido de ‘conceder poder [a un colectivo desfavorecido socioeconómicamente] para que, mediante su autogestión, mejore sus condiciones de vida’. Puede usarse también como pronominal: «Se trata pues de empoderarnos, de utilizar los bienes y derechos conseguidos, necesarios para el desarrollo de los intereses propios» (Alborch Malas [Esp. 2002]). El sustantivo correspondiente es empoderamiento (del ingl. empowerment): «El empoderamiento de los pobres es la palabra clave» (Granma [Cuba] 11.96). El verbo empoderar ya existía en español como variante desusada de apoderar. Su resucitación con este nuevo sentido tiene la ventaja, sobre apoderar, de usarse hoy únicamente con este significado específico.”

Empoderamiento queda estrechamente vinculado en todas sus acepciones con las personas o colectivos desfavorecidos. Hace referencia a las oportunidades que permiten a estos colectivos tomar el control sobre sus condiciones de vida.

Así lo entiende la Unesco cuando propone el término Empoderamiento Digital como una herramienta de gran poder para las personas con algún tipo de discapacidad.

Empoderamiento digital surge de forma inicial en la primera Conferencia internacional sobre el tema “De la exclusión al empoderamiento: la tecnología de la información y la comunicación al servicio de las personas con discapacidad”, organizada por la Unesco y acogida por el Gobierno de la India del 24 al 26 de noviembre de 2014 en Nueva Delhi (India):

En su informe “Digital Empowerment: Access to Information and Knowledge using ICTs for Persons with Disabilities” la Unesco considera a las TIC como herramientas que “tienen el potencial para lograr desarrollos significativos en las vidas de personas con discapacidad, permitiéndoles mejorar su integración social, política y económica en la sociedad ampliando el alcance de la información, los conocimientos y las actividades de que las que disponen”

Empoderamiento ciudadano en la sociedad digital

Ahora bien, el concepto de empoderamiento digital se ha ampliado para abarcar a toda la sociedad (no sólo a los colectivos desfavorecidos) y con un significado que implica la preparación y disposición para vivir en el mundo digital, apoyando especialmente a aquellos que aún no han logrado las capacidades necesarias.

Las TIC son poderosas herramientas, pero se convierten en armas peligrosas por cuanto que aíslan de la sociedad a aquellos que no logran hacer acceder a ellas. Por ello, el concepto empoderamiento digital hace también referencia a la alfabetización digital.En un mundo cada vez más digitalizado, esta alfabetización es completamente necesaria para evitar la aparición de brechas sociales.

Así lo refleja Emilio García García en su artículo para el Huffington Post: En su informe sobre España, elaborado dentro del marco del Semestre Europeo 2016, la Comisión Europea indica que “el nivel relativamente bajo de competencias digitales obstaculiza el desarrollo de la economía digital en España“. Una razón más para promover la alfabetización y capacitación digital de la sociedad es empoderar a los ciudadanos para saber interpretar la realidad de un mundo cada vez más digitalizado y poder determinar el significado de los reflejos del espejo tecnológico.

Empoderamiento y Competencia Digital en Educación.

En el ámbito de la educación, el marco de referencia utilizado en la Unión Europea para estas acciones de empoderamiento es el Marco de Competencia Digital del Ciudadano, utilizado como base en el desarrollo del Marco Común de Competencia Digital Docente por el Intef en cooperación con las Comunidades Autónomas.

Ha llegado ya el momento de que el empoderamiento digital llegue a toda la población, y esto comienza sin duda por la educación y la consideración de las TIC como una herramienta más, necesaria en el mundo actual. Así lo reconoce Noruega, quien incluye la Competencia Digital como una de las cinco competencias básicas en el currículo:

“Digital skills are defined as one of five basic skills in Norway’s national curriculum. They are considered fundamental to learning in all subjects as well as a prerequisite for learners to be able to demonstrate their competences and qualifications”