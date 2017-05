Escuelas aisladas por el abandono en el departamento Gualeguay

Los caminos rurales de acceso a la escuela 49 Batalla de Maipú, en el Cuarto Distrito Clé del departamento Gualeguay, quedan inaccesibles con cada lluvia por la falta de mantenimiento y el abandono de Vialidad. Con cada lluvia se pierde un día de clase y su maestro, Orlando Sosa, llegó a hacer cinco horas a caballo para poder estar con sus alumnos. “Necesitamos que alguien nos escuche y nos de solución a nuestro pedido. Lo peor es escuchar a un padre diciendo que esta desahuciado porque no puede mandar a su hijo a la escuela por el camino en mal estado”, dijo a AIM.

Una vez el abandono de la escuela pública deja su marca en la provincia. Orlando Sosa es director personal único en la escuela 49 “Batalla de Maipú”, una escuela primaria rural ubicada en el Cuarto Distrito Clé, del departamento Gualeguay. A unos 20 kilómetros, en el Cuarto Distrito Norte, se encuentra la escuela 43 “25 de mayo”, donde vive con su esposa Mabel, también personal único.

Cuando empieza las lluvias, los caminos quedan intransitables y ven perderse los días de clase, porque los alumnos no pueden llegar hasta la escuela y, a veces, porque Orlando no puede recorrer el tramo que separa su vivienda del lugar donde da clases.

“Así estamos, un día sí, un día no, por los caminos. Todos los accesos están cortados”, dice para describir la situación actual. Las imágenes son elocuentes. A medida que se incrementan las lluvias, pierden más días de clase. Hay semanas que se puede dar dos o tres días.

Por momentos el pedido es desesperado: “Estamos abandonados. Necesitamos que alguien nos escuche y nos de solución a nuestro pedido. Lo peor es escuchar a un padre diciendo que esta desahuciado porque no puede mandar a su hijo a la escuela por el camino en mal estado. Se te parte el alma”, confiesa.

Aislados por el abandono

Por el relato del docente, no parecieran problemas que requieran de obras faraónicas para su solución. Uno de los accesos, un camino que llaman “El Salinas”, quedó con las tuberías al descubierto debido a las lluvias el año pasado y no se pudo pasar más. “Vialidad lo descartó y no lo arregló directamente. Ese camino está abandonado, no hay circulación”, cuenta Sosa.

Algunos vecinos lo arreglaron como pudieron, tirando tierra encima, pero hay otros tramos en malas condiciones que igualmente vuelven intransitable el camino.

“Hay otro corte muy grande que pasa por adelante de mi escuela, que necesitaba un entubado para que cuando llueve corra el agua hacia una alcantarilla porque sino llueve y queda toda el agua ahí. Las camionetas y camiones pasan y dejan huellas muy profundas. Y no es todo el camino así, pero uno llega a ese punto y directamente se tiene que volver porque no tiene forma de pasar”, lamenta el maestro.

Cuando las condiciones lo permiten, los padres llevan a sus hijos a la escuela, algunos en moto, otros en auto, pero en auto ya no se puede ingresar. “El otro día me fui a caballo pero son seis horas. Una vez lo pude hacer pero dos veces ya no me da el cuerpo”.

No se trata de casos excepcionales. Son realidades que se repiten a lo largo y ancho de la provincia en gran parte de las escuelas rurales.

Un reclamo sin respuestas

Hay kilómetros de buen camino y algunos cortes. “Lo que tiene que hacer Vialidad es ir a esos puntos y arreglarlos”, reclama. Parece sencillo pero las soluciones no llegan. “Vialidad hace rato que está de brazos cruzados. No sé si es una decisión política o qué pero no hacen nada y la única arma efectiva que tenemos es denunciar esto porque va a seguir lloviendo”, advierte Sosa, aunque no se da por vencido e insiste con el reclamo: “Nos dicen que a ellos no les mandan todos los fondos pero no le creímos nada porque si nosotros estamos pagando todos los impuestos evidentemente tienen que volver de alguna manera. Pedimos que vayan con la máquina y arreglen la parte que está rota; lo otro se puede solucionar de a poco”.

De la Redacción de AIM