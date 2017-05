Hambre en Chajarí

Dentro de las diferentes realidades que se viven en Chajarí se encuentra la que se expone en el barrio Guarumba, allí una vecina de nombre Patricia abre las puertas de su casa para darle de comer a chicos, grandes y a quien lo necesite. Comida, un calzado, o una prenda de vestir suelen ser requeridos en esa zona por los vecinos del barrio.

En la mañana de este martes Patricia contó a Radio Libertad lo que allí ocurre “el comedor está ubicado en Estrada 4590 casi Cagliero, hace más de un mes que trabajo con el comedor, hay más de 30 criaturas que vienen a comer acá, (el mayor tiene 12 años todos los demás son menores), y no es que en todos los casos no pueden comer en sus casas porque no tienen (hay algunos que si) sino que van y comen igual, hay otras personas que buscan comida, para llevárselas a sus casas y se la damos también , por ejemplo anoche eran las 11 de la noche me golpearon las manos pidiéndome comida y le di lo que tenía”.

“El número de los chicos que vienen suele ir aumentando, el que viene ya trae un amigo o un primo, yo hace 30 años que vivo en este lugar y siempre he tratado de ayudar, con lo que sea pan, ropa, calzado; afortunadamente a mí también me ayudan para ayudar, el domingo a la noche estábamos en mi casa y la gente de la comisión del Barrio Tagüé trajo una olla con varios litros de locro, así que salí y repartí eso que tenía, me ayudó mucho Betty, ahora me está ayudando un muchacho del ejército, hay un panadero que trae pan; hay muchas personas dispuestas a colaborar”, agregó

Respecto de la realidad del barrio Patricia contó que la gente del barrio trabaja en lo que puede, mayormente en la fruta; “hay tiempos que la gente trabaja sobre todo en lo que tiene que ver con la fruta, hay muchas personas que no pueden salir a trabajar, si llueve en los campos no se trabaja por eso es complicado y se trabaja día a día”.

Y finalizó “siempre me gusto ayudar, soy una persona de familia muy pobre, nos criamos pidiendo pan y trabajo (barríamos la vereda, juntábamos las hojas) conozco la necesidad, hemos pasado hambre y siempre me nació ayudar, mi comedor se llama Si tú quieres, se llama así porque es Si tú quieres puedes ayudar o Si tú quieres puedes compartir con los nenes”.

Día del Niño

Patricia, además, contó que para el Día del Niño la intención es que los chicos tengan actividades y algunos juguetes, es por esto que pide a quienes puedan y quieran acercarse a colaborar con lo que tengan a disposición

Fuente: Chajarí al día