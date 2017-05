Ventanilla Única Federal de Reclamos

El Municipio y Defensa del Consumidor nacional suscribieron este jueves un convenio de cooperación para beneficio de los reclamos de los usuarios. Con la Ventanilla Única Federal de Reclamos, se busca llevar a cabo intercambio de información y estadísticas de consumo, coordinar políticas de fiscalización y optimización de proceso; implementar políticas, entre otros objetivos.

El convenio de cooperación y asistencia técnica en materia de defensa del consumidor se suscribió entre el intendente de Paraná, Sergio Varisco y el titular de la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor, Fernando Blanco Muiño. Al encuentro, también acudieron el titular del Defensa del Consumidor de la Municipalidad de Paraná, Pablo Gabioud y su par a nivel provincial, Juan Carlos Albornoz.

El intendente Sergio Varisco remarcó que “esto que nos congrega hoy de estar junto a la nación, la provincia y el municipio habla de un eje rector que es solucionar los problemas de la gente, ante la indefensión que muchas veces tiene el consumidor ante las grandes empresas”. En ese sentido destacó que “lo que más nos reconforta son las estadísticas tanto en el municipio como en la provincia y en la nación que nos marcan que las empresas acuden a las audiencias de conciliación, que las empresas acatan las resoluciones de los organismos. Esto significa una gran satisfacción para un cliente que adquiere un producto o contrata un servicio y no le es prestado como corresponde, y recibe una respuesta satisfactoria, así que me parece que este es el mejor camino”.

Por su parte el titular de la Dirección Nacional del Consumidor, Fernando Blanco Muiño anunció la puesta en marcha de la Ventanilla Única Federal de Reclamos, que es una herramienta informática, por la cual los consumidores de cualquier lugar del país- ahora desde Entre Ríos también- desde su computadora o teléfono pueden ingresar un reclamo y las autoridades de aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor atenderán en forma inmediata. “Esto nos da una mayor agilidad, respuesta más rápida para los consumidores y nos brinda estadística nacional. Argentina era un país que no tenía números en materia de protección al consumidor y cuando íbamos a los otros foros internacionales, los otros países nos informaban qué pasaba fronteras hacia adentro y nosotros no teníamos qué decir. Esta es una herramienta muy importante y presupuestariamente a costo cero para la provincia, porque nación afrontó con recursos propios la puesta en marcha de este proyecto”.

Respecto al municipio de Paraná, señaló que seguirán “trabajando junto a los consumidores, con herramientas que les sirvan para solucionar problemas. Las estadísticas que nosotros manejamos es que telefonía móvil siempre está primero en los reclamos, y nos acercamos a las empresas para que entiendan que tienen que cuidar a sus clientes. En segundo lugar, los bancos, que a través de cobro de comisiones que son desconocidas o no están aceptadas al momento de firmar los contratos y que los consumidores se enteran cuando les llega los resúmenes de cuenta. En tercer lugar, la medicina prepaga y luego televisión por cable”, puntualizó.

El titular de la Dirección de Defensa al Consumidor en Paraná, Pablo Gabioud, dijo que lo que se busca con la firma del convenio “es promover acciones de cooperación y asistencia técnica entre ambas direcciones. Con esto buscamos trabajar conjuntamente con Nación y este convenio incluye capacitación del personal, intercambio de datos y estadísticas en procura de darles beneficios a los usuarios o consumidores”.

El convenio y los reclamos de los usuarios

Gabioud precisó que la firma del convenio es una herramienta que permitirá entre ambas direcciones de Defensa al Consumidor “llevar a cabo intercambio de información y estadísticas de consumo, coordinar políticas de fiscalización y optimización de proceso; implementar políticas de consumo, actualización y capacitación permanente de equipos técnicos del municipio, y se busca implementar acciones orientadas a la promoción de la educación para el consumo desde el municipio”.

Gabioud expresó que para recibir un reclamo en la Dirección del Consumidor “solo se tiene en cuenta el domicilio del consumidor y dónde se efectuó esa contratación. En el caso de las compras por internet o compras on line, que tienen tanto auge, basta que el usuario tenga el domicilio en Paraná para que tengamos competencia en la recepción de esa clase de reclamo”.

En este tipo de quejas por compras on line, se atiende casos como “una mala entrega de lo adquirido, o no se ha recibido, o muchas veces pasa que no se imputa el pago -se produce el descuento por tarjeta de crédito pero no se refleja en el sistema donde se efectuó la compra, es decir que la empresa no recibió ese pago-. En esos casos se cita al banco emisor de la tarjeta y a la tarjeta propiamente dicha”. Gabioud también mencionó que es habitual “la aparición de cobros indebidos en tarjetas de crédito, donde aparecen seguros que el usuario no ha contratado, casos que también se ven a diario en el organismo”.