El arte en la era de su reproductibilidad biológica

El bio arte ya no es una mera curiosidad, probablemente hoy sea más urgente que nunca prestar atención a las incómodas preguntas que plantea, con la punta de lanza que lleva Joe Davis, quien irrumpe con sus investigaciones y arte en la biología molecular, bioinformática, arte espacial y escultura. Por Juan Rizzo*, para AIM.

Ese viejo pirata del futuro

Al ver una imagen de Joe Davis sospechamos que estaría cómodo en las páginas de una novela de ciencia ficción. Su “pata de acero”, fabricada por él mismo, repica sobre el suelo de los laboratorios de MIT mientras trajina entre frascos con muestras de tejidos y partes de un reloj que, confía, llegará a ensamblarse a sí mismo por pura fuerza del azar. Si le preguntan cómo perdió la pierna, se ve obligado a recitar un desaforado poema sobre el fatal “beso de un cocodrilo”. Sus conocidos hablan de un accidente en moto sufrido hace más de treinta años.

Como muchos artistas contemporáneos, Davis también es un embustero a gran escala, un inquieto performer, un doble agente, un virtuoso de la provocación siempre al borde de la estafa. La diferencia es que su actuación implica un considerable entrenamiento científico y requiere el coraje de enfrentarse con rigor y lucidez a algunas de las preguntas que más inquietan a sus “pares”. Otra de las excentricidades que lo separan de gran parte de sus colegas es que todo parece indicar que no lo guía un interés comercial. De hecho, no suele molestarse en mantener una residencia fija y recurre a la venta de sus esculturas “convencionales” para financiar sus planes más ambiciosos: “Si espero a que llegue el dinero, nunca haría nada”. Quizás por eso ha logrado granjearse el respeto, la colaboración y en muchos casos la amistad de afamados científicos de diversos campos. Y esa relación es una buena noticia. Para ellos y para nosotros. Por ejemplo, tuvo que abandonar su proyecto de esculpir aminoácidos para crear una versión orgánica de los poliedros anidados de Kepler (uno de los primeros modelos cosmológicos “modernos”) después de que un experto en genética le explicara que podría terminar creando un supervirus.

¿Qué es el (bio)arte?

Es probable que el dadaísmo y otras vanguardias no tuvieran en mente este tipo de cosas cuando, a principios del siglo veinte, nos instaban a transformar la vida en arte. Sin embargo, vale la pena recordar que, más o menos por esa época, un joven microbiólogo escocés era admitido como miembro del Chelsea Arts Club. Sus principales obras consistían en colonias de bacterias de diferentes pigmentaciones que, al desarrollarse, creaban coloridos diseños sobre papel. Esas “pinturas de gérmenes” (como le gustaba decir), eran decididamente figurativas, aunque no particularmente detalladas ni demasiado impresionantes, sobre todo si tomamos en cuenta el desproporcionado grado dedicación que exigían del artista. A pesar su técnica de vanguardia, por esos tiempos su impacto en el mundo de la plástica resultó muy modesto (por no decir nulo). Pero ese hábito de encontrar figuras en las colonias bacterianas, sumado al legendario desorden de su laboratorio, le sería inesperadamente útil cuando, en 1928, encontró extrañas constelaciones de manchas blancas en sus cultivos: su mirada entrenada notó que un hongo estaba matando a sus preciosas bacterias. Años después, ese pionero del bioarte recibiría el Premio Nobel por su descubrimiento de los efectos antibióticos de la penicilina.

Aunque sigue siendo un campo en el que la ciencia, la técnica y la creación artística colaboran, se enfrentan o se confunden (como viene ocurriendo desde que existen las prácticas a las que esos nombres refieren), el bioarte ya no es una mera curiosidad para nerds. Y probablemente hoy sea más urgente que nunca prestar atención a las incómodas preguntas que plantea.

Esto no es un mamut

Hace al menos 40 mil años, algunos grupos de homo sapiens comenzaron a imprimir formas sobre el mundo que los rodeaba. Esas manchas y surcos en la piedra eran un gesto que apuntaba más allá de la inmediatez del presente. Fueron una forma de perdurar, pero también de rememorar algún breve y excepcional período de bonanza, o un desesperado intento de conjurar males futuros y garantizar cacerías exitosas. Pero, independientemente de nuestras anacrónicas conjeturas, las enigmáticas figuras que pueblan las cuevas de Altamira o Lascaux todavía ejercen una potente fascinación sobre antropólogos, historiadores y turistas curiosos. Porque no es necesario fumar en pipa ni llamarse René Magritte para entender que los estilizados trazos que nos legaron las civilizaciones “primitivas” no son los animales que caminaban por las praderas del paleolítico. Sin embargo, y mientras espera nuevos descubrimientos, la comunidad científica los reconoce como los primeros registros de una forma de expresión simbólica sobre nuestro planeta.

En 1972 y 1973, la NASA lanzó las sondas Pioneer 10 y Pioneer 11, destinadas a viajar más allá del sistema solar. Cada una llevaba una placa de aluminio recubierta de oro con un sencillo grabado. Era el mensaje que, a instancias de Carl Sagan, se creyó apropiado enviar a las estrellas. Entre otros datos, la imagen incluía un diagrama de una pareja de humanos adultos (y su relación con el tamaño de la sonda). Ambos están desnudos. El varón tiene el pelo corto y levemente rizado (se descartó la sugerencia de dotarlo del orgulloso “afro” que la moda de la época consagraba como signo inequívoco de diversidad racial). La mujer lleva el pelo largo y aparentemente lacio, pero en su caso no hay indicación de los genitales. Se especula que para los muy respetables científicos americanos hasta la más esquemática representación de una vulva podría interpretarse como una obscenidad indigna de ojos alienígenas.

Cuando los diarios publicaron la noticia, algunos editores decidieron que el público no estaba preparado para la escandalosa visión de esos genitales (presentes en la figura “masculina”) ni mucho menos de esos pezones (“femeninos”, obviamente). Enviaron a la imprenta un diseño todavía más simplificado, para sano consumo sublunar. Más de cuarenta años después, Facebook seguiría la senda de estos visionarios, implementando la censura de pezones completamente automatizada.

El origen del mundo

Joe Davis habría sido un cavernícola problemático. En la década de 1980 se decidió a reparar esa invisibilización cósmica de la vulva. Durante días grabó las contracciones vaginales de las bailarinas del Ballet de Boston y transformó esos datos en texto, música y, finalmente, señales de radio. Con algo de ayuda de sus amigos, Davis consiguió que los veinte minutos de su Poetica Vaginal fueran transmitidos desde una antena del MIT con una potencia de cerca de un millón de watts… Hasta que la Fuerza Aérea se enteró de la operación “encubierta” y decidió cancelarla.

No mucho después, Davis cayó en la cuenta de que las placas de aluminio y las señales de radio no son los únicos medios capaces de contener un mensaje capaz de alcanzar galaxias lejanas –o, llegado el caso, generaciones futuras–. En particular, sabía que la bacteria Escherichia coli puede de sobrevivir más de cinco años al frío y la radiación del espacio exterior. Además, está la innegable ventaja de que una bacteria, como todo ser vivo, es una máquina de replicar información genética. A nuestro héroe le costó un poco lograr la confianza de los biólogos moleculares y aprender a tallar su mensaje en los espacios en blanco de esa minúscula caverna, pero finalmente tuvo éxito. Microvenus contiene el gráfico más reproducido de la historia: “Hay más copias de mi trabajo que de los de Salvador Dalí, Escher y todo el resto”, declara orgulloso. Aunque es indetectable a simple vista, y virtualmente inaccesible para la inmensa mayoría de los mortales, quien pueda decodificarlo encontrará en cada ejemplar su bacteria transgénica el mismo sencillo diseño: ᛉ. Se trata de un símbolo del alfabeto rúnico que en el misticismo germánico representa a la vida. Recuerda levemente a un árbol, pero sobre todo –y de ahí su nombre– restituye ese pequeño detalle que las pudorosas sondas de la NASA decidieron ignorar.

La biblioteca del Edén

Borges creía que algunos libros funcionan mejor como proyectos. Si lo más interesante que el escritor tiene para ofrecer es una “estructura” o una trama general que puede exponerse con claridad en pocas líneas, ¿para qué ocultar la simetría de ese prístino esqueleto esparciéndolo en cientos o miles de páginas? Además, tal vez intuyó que no tiene sentido bastardear un proyecto ambicioso con torpes intentos de hacerlo realidad, o que una trama bien forjada es capaz de sobrevivir la destrucción de cualquier biblioteca, propagándose a través de las generaciones. Por eso muchas veces en sus textos recurre a la estrategia de condensar ese núcleo de interés literario en prólogos o reseñas de libros nunca escritos. Como Borges es Borges, el procedimiento casi siempre da excelentes resultados.

Lo que se conoce como arte conceptual puede verse como un intento de “radicalizar” esa intuición, emancipándose finalmente de cualquier molesto detalle del trabajo creativo. El primer paso es poner cara de circunstancia y declararse artista, mientras realizamos las gestiones indispensables para asegurarnos una clientela opulenta. Después, basta conseguir un equipo de asalariados (técnicos o artesanos) en el cual delegar los detalles más concretos de nuestra “creación”. Una vez consagrados, procederemos a reducir el “hecho artístico” a alguna lacónica declaración, un gesto casi imperceptible, o la promesa de un gesto. Davis no carece de talento para los relatos fantásticos y las promesas exageradas. Sin embargo, parece estar convencido de que el relato del Génesis no tendría demasiada gracia si Adán y Eva no hubieran sido expulsados del Paraíso, y las peripecias de un tal Prometeo no serían tan apasionantes si nuestros lejanos ancestros no hubieran sobrevivido abrigándose al calor de las fogatas.

Hace unos años comenzó un proyecto al que llama Malus Ecclesia. Su ambición es llegar codificar toda Wikipedia en las “páginas en blanco” del ADN de la variedad de manzana más antigua que se conoce. El genoma de un ser vivo puede pensarse como un libro de millones de páginas en las que se combinan las “letras” de sus cuatro bases nitrogenadas (adenina, timina, citocina o guanina). Traduciendo el texto de la enciclopedia colaborativa a esos cuatro caracteres (a,t,c,g), e insertándolo en los “márgenes” del código genético de la planta, Davis aspira a crear todo un bosque del árbol del conocimiento. Si el plan tiene éxito, la fruta será apta para consumo humano: el procedimiento no alterará los fenotipos que hacen que una manzana sea una manzana. Eso sí, seguirá siendo prohibida: el Estado sólo autoriza la producción de transgénicos si lo considera indispensable para el avance de la ciencia o cuando garantiza los fabulosos ingresos de empresas multinacionales. Para saber si se trata de una obra de arte, tal vez tengamos que esperar a probarla. Mientras tanto, el viejo Davis nos invita a saborear la blasfemia.

* Juan Rizzo, estudiante de Filosofía, en la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader).