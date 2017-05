Argentinos a la basura

Un hombre de 40 años, de apellido Barboza, fue entrevistado por el diario El Sol de Concordia cuando los cronistas lo vieron revolver la basura buscando restos de comida para alimentar a sus cuatro hijos.

Javier Barboza contó que sale a realizar una recorrida angustiante todos los días la de conseguir comida para sus hijos, con medio cuerpo dentro de un contenedor de residuos domiciliarios

“Soy desocupado, tengo cuatro hijos y vivo en Maipú y Estrada, me quedé solo con mis cuatro hijos, ahora estoy tratando de comer algo porque hoy no comimos nada, recién salimos y todavía no rescatamos nada”.

Cuenta que sus hijos tienen 11 ,5, 7 y 3 , y que ante se dedicaba a la construcción de ladrillos, “pero nos robaron todo, me sacaron el caballo y me dejaron sin nada, siempre me dedique a eso, limpio veredas y cualquier cosa que salga pero la gente hoy por hoy no quiere ni que le barra la vereda. Lo hacen ellos porque no tienen plata, todos los días me ofrezco para hacer lo que sea y no consigo nada, nadie te quiere dar una mano, entonces lo que me queda es buscar en los contenedores”.

Javier revisa las bolsas buscando comida que otros tiran la mayoría de las veces está sucia o en mal estado, “encuentro cosas que tienen vidrios rotos y comemos la comida que tiene yerba, lo primero que hago es lavarla a veces la vuelvo a cocinar porque está mal”.

El Sol lo consulta si sus hijo concurren a la escuela o si reciben alimentos en algún comedor, “ellos van a la escuela, pero nada alcanza con cuatro criaturas comen al mediodía en la escuela y después no hay más nada para la noche como no tengo nada hago esto, el día es largo y es bravísimo cuando ellos me dicen tengo hambre”.

Le preguntamos si le gustaría trabajar y le pedimos su dirección para que este hombre le ofrezca alimentos dignos a sus hijos, “que pregunten por mí en Estrada y Maipú como no voy a querer un trabajo para darle comida a los gurises, comida limpia sin olor”.