Carlotto: “Si pudimos con Videla, vamos a poder con Macri”

La titular de Abuelas de Plaza de Mayo mantuvo una reunión con el gobernador tucumano, Juan Manzur, y recibió un reconocimiento de la Legislatura provincial.

La presidenta de la asociación Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, volvió a criticar en duros términos la política de Derechos Humanos que lleva adelante el presidente Mauricio Macri y lo comparó con el fallecido dictador Jorge Rafael Videla .

“Si pudimos con Videla, vamos a poder con Macri”, lanzó la dirigente social esta mañana desde la capital tucumana, donde mantuvo una reunión con el gobernador peronista, Juan Manzur y recibió un reconocimiento de la Legislatura provincial.

En conferencia de prensa, Carlotto recordó que “cuando se quiso imponer el 2×1 (para condenados por delitos de lesa humanidad) hubo una reacción social muy grande y tuvieron que dar marcha atrás, con todo criterio”. Y consideró que “no se puede permitir que lo que ya está escrito, hecho, probado y comprobado se borre de un plumazo y la historia se repita, porque cuando no se castiga un delito, el delito vuelve”.

En ese contexto, opinó que la administración de Cambiemos “está borrando” la política de derechos humanos. “El gobierno actual está en contra de lo que nosotros hemos construido, aún durante la dictadura. Porque empezamos a luchar buscando a nuestros hijos, consultando a la Justicia que no existía, corriendo riesgo de ser asesinadas o secuestradas, visitando a la gente que tenía el poder para contestarnos lo que siempre nos negaban, íbamos a la Plaza de Mayo para que los militares nos recibieran, o sea que luchamos desde entonces”, expresó.

La titular de Abuelas de Plaza de Mayo sostuvo que lo que se construyó en materia de Derechos Humanos durante los últimos años “fue un ejemplo para el mundo en la Argentina, donde se llegaron a hacer juicios por la verdad cuando había leyes de impunidad y luego juicios con condena en tribunales comunes, sin un tribunal especial para juzgar a los represores”. Y advirtió: “Ahora, esta gente, este gobierno está mandándolos (a los condenados por delitos de lesa humanidad) a la casa, a su domicilio, por ser viejitos. Sí, son viejos, pero son peligrosísimos y mala gente, porque cometieron delitos de lesa humanidad y no merecen ningún tipo de prebenda o beneficio. Han mandado más de 300 ya a sus domicilios y vamos a ver si lo revertimos”.

Carlotto dijo que a los juicios contra los ex represores “hay que seguirlos y tienen que nombrar más jueces, porque no alcanzan los que están y no lo están haciendo”.

A continuación, la referente de los derechos humanos reiteró su rechazo a los recortes realizados en el área por la actual gestión. “Se cerraron espacios de trabajo, donde las Abuelas nos beneficiábamos para buscar señales o rastros de nuestros nietos, en el Ministerio de Defensa y en la Secretaría de Derechos Humanos. Se echó a mucha gente muy capacitada para no poner a nadie o poner incapaces”, argumentó. Y agregó: “En campaña Macri nos llamó curros, no nos quiso recibir porque dijo que no tenía tiempo y después nos recibió forzosamente”.

¿Cómo van a continuar trabajando las Abuelas de Plaza de Mayo en el futuro con esta política de Derechos Humanos?, se le preguntó a Carlotto, quien respondió: “Tengo un dicho para resumirlo: si pudimos con Videla, vamos a poder con Macri”.

Por otro lado, dijo que “fue un bochorno” el desfile militar organizado por el gobierno para conmemorar un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo el último sábado. “No lo vi al desfile, me enteré indirectamente. Se les da espacios a estas personas creyendo que tienen verdad, cuando en realidad están queriendo liberar a los asesinos de sus cargos y tenerlos en la calle para luego ocupen nuevamente el país. Fue un bochorno el desfile”, recalcó.

Por último dijo que “el respeto para las nuevas generaciones de las Fuerzas Armadas hay que tenerlo, pero hay que darles la educación democrática necesaria, pero siempre se infiltran algunos que han sido golpistas, como los carapintadas y todo eso que ha pasado, porque es muy peligroso que se repita”.

Reconocimiento

En su visita a esta provincia, Estela de Carlotto Carlotto fue homenajeada por la Legislatura de la Provincia con la medalla al mérito “Dr. Bernardo de Monteagudo”. También recibieron la condecoración la vicepresidenta de la asociación, Rosa de Roisinblit, la vocal, Delia Giovanola, y el ex secretario de Derechos Humanos de Tucumán, Humberto Rava.

Antes, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo fue recibida en su despacho por Manzur, a quien felicitó por haber retirado el pliego del abogado Facundo Maggio para ocupar un cargo en la Justicia tucumana, debido a que en ejercicio de la profesión fue defensor de condenados por delitos de lesa humanidad. “Esa es una persona que había sido propuesta erróneamente, porque no reúne las condiciones probas para ocupar un cargo de fiscal o juez. El coraje que tuvo Manzur fue muy bueno y digno de un funcionario probo. Todos cometemos errores, pero es bueno tener la grandeza para corregirlos”, expresó.

