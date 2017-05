El efecto de los celulares en la salud de bebés y niños menores de cinco años

Las asociaciones de pediatría están poniendo alertas sobre el uso de dispositivos móviles, sobre todo en los bebés. El “chupete electrónico” puede ocasionar problemas de aprendizaje y de psicomotricidad, pero muchos padres no lo saben.

Cada vez son más frecuentes las consultas de padres preocupados por el uso excesivo de los dispositivos electrónicos que hacen sus hijos. En muchas ocasiones los adultos preguntan por los tiempos de exposición a las pantallas, el uso de las aplicaciones de juegos y redes sociales y la edad apropiada para comprar un celular o permitir la apertura de una cuenta de Instagram, Facebook o Snapchat.

Es notorio el aumento en los últimos años del uso de dispositivos electrónicos en menores de tres años. Estudios recientes aseguran que los niños y jóvenes están expuestos un promedio de cuatro veces más de la recomendada a Internet, con consecuencias que amenazan su salud. En algunos casos la media de exposición a las nuevas tecnologías es de 45 horas por semana. ¡Casi una jornada laboral o escolar!

Los padres de Mateo de cinco años consultan por sugerencia del jardín y concurren con el niño a la primera entrevista. Dicen: “No pudimos dejarlo con nadie. ¿Se puede quedar en la sala de espera? Yo le doy el celular y se queda tranquilo”. Comentan que Mateo se distrae y se aburre con facilidad, y que lo único que lo entretiene es jugar con el celular.

Melina tiene siete años y hace unos meses concurre a psicoterapia. El motivo de consulta fue la dificultad para relacionarse con sus pares y el sentimiento de aislamiento que manifestaba la niña. La paulatina mejoría en este aspecto trajo aparejada una nueva situación. Ahora Melina tenía nuevos amigos con los que se llevaba muy bien pero ellos tenían Whatsapp y Facebook, y Melina no. Los padres se encuentran en un conflicto: darle acceso a estos medios para que su hija no quede fuera del grupo y aislada nuevamente aunque consideren que es muy pequeña para su uso. O negarse y “ser fiel a nuestras convicciones” (como ellos dicen).

Teresa, madre de Sofía de seis años, se queja en sesión de las rabietas de su hija cuando no puede usar la tablet. Cuenta: “Se enoja, se pone furiosa. Pero no sé qué hacer. Después se aburre y empieza a molestar entonces termino dándosela otra vez”.

Javier de ocho años es un niño autista y el uso de plataformas digitales le ha permitido mejorar la capacidad intuitiva de su funcionamiento cognitivo y sus habilidades comunicacionales.

Estas son algunas de las situaciones cotidianas que se presentan en los consultorios de los psicólogos y pediatras. ¿Es posible tener una única respuesta para cada una de ellas? ¿Cuáles son los riesgos del uso abusivo de smartphones y tablets? La OMS (Organización Mundial de la Salud), investigaciones en España, Estados Unidos, Canadá y Japón alertan acerca de las consecuencias. También es importante preguntarse qué hacen los chicos cuando están en Internet: una encuesta de Telam ubica al “chat” como la actividad que ocupa el 80 por ciento del tiempo de navegación.

Explica la licenciada Sandra Arcella, especialista en Pareja y Familia: “En un mundo tan acelerado el celular es el nuevo chupete. ¿Consecuencias? Crea una dicción porque la explosión de imágenes en los videos de YouTube hacen que el niño se vea sobreestimulado y atraído. Se podría armar la metáfora “encajar el chupete” en lugar de “encajar el celular” para que los chicos no hablen o no molesten. En lo real a veces puede haber trastornos del habla o específicos del lenguaje en niños de cuatro o cinco años (que los acompañan durante toda la infancia). Porque la imagen no tiene una palabra que acompañe el proceso de aprendizaje, es tanta la velocidad que no aparece el procesamiento adecuado”.

Si bien es innegable que la tecnología está aquí y ha venido para quedarse, y que las generaciones más jóvenes nacieron en un mundo digital que para los adultos es aún algo ajeno; también es necesario tomar conciencia de las dificultades del exceso. Algunas consecuencias observables son:

Contracturas cervicales, calambres en brazos y manos, irritación ocular y déficit visual por la sobreexposición. Insomnio y falta de descanso por el uso de dispositivos en la noche que luego derivan en dificultades en la atención y baja en el rendimiento escolar. La falta de descanso nocturno afecta la función de la memoria. La disminución de actividad física y de exposición al sol han provocado un creciente aumento de trastornos del peso y de metabolización de la vitamina D. En muchas ocasiones empobrecimiento del tipo de juego que hacen los niños y retraso en la motricidad fina. La sobrestimulación de imágenes y sonidos trae una disminución de la función creativa del juego. Los niños prefieren ver e interactuar con el mundo digital en vez de crear escenarios en el mundo real. La reducción de la manipulación de objetos afecta la motricidad. Se prioriza el intercambio online con los pares (por sobre la interacción en presencia) lo cual dificulta la adquisición de habilidades comunicacionales y sociales y de resolución de conflictos. Un conflicto online se soluciona “en un click” borrando a alguien como contacto o bloqueándolo.

Estas son algunos de los problemas más habituales y sobre los que es importante intervenir. No podemos olvidar que a más tiempo de exposición sin supervisión adulta los niños y jóvenes están más vulnerables a ser atraídos y engañados con identidades falsas por adultos con intensiones abusivas. Es por lo anterior que recomendamos la supervisión adulta y no darle el celular a niños menores de dos años, limitar a no más de una hora diaria la interacción digital en niños de tres a cinco años, y de seis a 17 años no superar las dos horas diarias.

Fuente: Lic. Ileana V. Fischer, psicóloga, coordinadora del Equipo de Diálogos Clínicos del Centro Rascovsky y miembro de la Aeapg para Clarin.com.-