A 10 días de las elecciones, la premier británica busca frenar su caída

Theresa May sigue adelante, pero pierde la amplia ventaja que tenía sobre su rival laborista.

Las elecciones generales británicas iban a ser un nuevo referéndum sobre el Brexit para la primera ministra conservadora Theresa May. A diez días de los comicios, Gran Bretaña se ha vuelto otra imprevisible elección europea, con los conservadores cayendo en los sondeos y los laboristas a una diferencia de 5 a 12 puntos debajo de los torys, bajo el caótico liderazgo de Jeremy Corbyn. La encuesta de hoy de Guardian ICM muestra que los Torys y su candidata Theresa May han caído dos puntos más que la semana anterior. Inesperadamente el laborismo es quien está haciendo la mejor performance para ganar votos en la campaña y aumentarlos, según el sondeo.

Apenas cuatro semanas atrás era la primera ministra la que disfrutaba de estos buenos resultados. Hoy está perdiendo el liderazgo aceleradamente. En una semana, los que apoyan a los conservadores se han reducido en un 24 por ciento mientras los que sostienen a los laboristas se ha incrementado un 25 por ciento. Ella ha perdido 10 puntos netos de apoyo mientras los Labour han incrementado ese apoyo en 7 puntos. El 7 por ciento considera que Theresa May está haciendo una “mala campaña” y un 34 por ciento una “buena campaña”. En el caso del líder laborista Jeremy Corbyn, el 36 por ciento cree que está llevando adelante “una buena campaña” y el 34 por ciento una “mala campaña”.

No fue el brutal atentado terrorista en Manchester el que modificó las tendencias. El 53 por ciento cree que Theresa May “manejo bien la situación ante el ataque terrorista” en la tercera ciudad británica contra 32 por ciento que estima que “Jeremy Corbyn lo hubiera hecho peor si era primer ministro”. Este cambio de humor en las elecciones británicas tienen otras raíces domésticas, lejos del Brexit y la Unión Europea. Fueron los errores del manifiesto electoral de Theresa May, donde a través del “impuesto a la demencia” prometió que los ancianos enfermos pagarán al Estado sus cuidados en vida con sus casas tras su muerte. En el país de los propietarios, la promesa se convirtió en un boomerang. Desde entonces, la campaña de Theresa May ha entrado en terapia intensiva. Los Torys han vuelto a ser el partido de los ricos para un electorado que penalizó a las élites votando furiosamente el Brexit y hoy castiga a May, que tuvo que prometer que no lo haría como lo anunció. Probablemente demasiado tarde .

Hasta el público considera que la primera ministra perdió el debate televisivo el lunes por la noche con el laborista Corbyn ante el incisivo Jeremy Paxman. Debió soportar que la audiencia se riera en su cara tras interrogarla. La gente no la encuentra humana, espontánea. La llaman “Cruella de Ville”, como el personaje de Walt Disney. Ayer debió relanzar nuevamente su campaña, acosada por críticas de sus pares.

Desde Wolverhampton, al norte de Birmingham, May trató de resucitar el Brexit y su slogan de manos “fuerte y estable” para llevarla adelante, cuando los británicos se han comenzado a inquietar por el costo económico del voto emocional del referéndum y el posterior divorcio europeo. En el ataque más frontal de su campaña a su opositor, la premier dijo que el debate televisivo demostró que “los asesores de Jeremy Corbyn pueden ponerlo en un elegante traje azul para una entrevista con Jeremy Paxman. Pero en sus posiciones sobre el Brexit, él se va a encontrar desnudo en la sala de negociaciones de la Unión Europea”, dijo May. “El no está preparado para usar el disuasivo nuclear, no está preparado para adoptar una acción contra el terrorismo. Ni está preparado para dar a la policía los poderes que necesita para mantenernos seguros. Ni preparado para adoptar decisiones que el liderazgo demanda. Pero yo estoy preparada”, argumentó, ante las negociaciones que se iniciarán 11 días después Como en el referéndum, los votantes van a castigar nuevamente a los que se olvidan de ellos y no a la política exterior o el liderazgo. Más que la desastrosa capacidad de Corbyn para ser un primer ministro británico, van a juzgar con brutalidad la política social que los conservadores quieren aplicar sobre ellos. Por eso Theresa May hoy está en peligro de no conseguir una mayoría indispensable para votar un Brexit o que la apoye si quiere irse de la Unión Europea sin acuerdo. Ella pensó que estas elecciones podían ser su solución para ampliar una mayoría de 12 bancas y hoy se han transformado en su pesadilla impredecible.

Fuente: Clarín