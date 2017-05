Manual del buen censor ¿Puede Facebook arreglar Facebook?

Una filtración de más de cien manuales de entrenamiento de Facebook revela qué contenidos deben ser bloqueados o permitidos de acuerdo a la política de la empresa. Por Juan Rizzo*, para AIM.

Parte del atractivo de la red social más popular del planeta es que, en principio, cualquier usuario puede publicar cualquier cosa en cualquier momento (después de todo, es lo que nos mueve a revisar obsesivamente nuestro “muro” a cualquier hora del día). Pero esos contenidos y esos intercambiosno son tan libres como podría pensarse. Por ejemplo, ciertas imágenes son reconocidas como “inapropiadas” y eliminadas directamente, mientras que diferentes algoritmos analizan el comportamiento de cada usuario para decidir qué publicaciones mostrarle, y en qué orden. También hay “moderadores de contenido”, empleados encargados de revisar las publicaciones que otros usuarios reportan como ofensivas. Recientemente, la empresa anunció que contratará 3000 nuevos moderadores. El diario británico TheGuardian tuvo acceso a una filtración de más de cien manuales de entrenamiento interno que incluyen las guías que esos empleados deben seguir a la hora de determinar si una publicación debe ser eliminada. Los lineamientos pretenden reflejar las “normas comunitarias” de Facebook, e incluyen cientos de diapositivas en las que se explica brevemente (en muchos casos con ayuda de ejemplos concretos) qué tipo de contenido que deberá ser aceptado o rechazado.

Terrorismo,“sextorsión” y porno-venganza

Un ex moderador que pidió permanecer anónimo resumió así su experiencia. “No había nada de agradable sobre ese trabajo. Entrabaslas 9:00 cada mañana, encendías tu computadora y mirabas videos de cabezas siendo cortadas. Cada día, cada minuto, eso era lo que veías. Cabezas cortadas.” Aunque cobraba US$ 15,00 la hora (alrededor del doble del mísero salario mínimo en Estados Unidos), cuenta que las condiciones laborales eran insoportablesy la empresa no les proporcionaba el tipo de atención recomendada por los especialistas. “Todos los días alguien tenía que ir a consulta psicológica. Algunos no podían dormir o tenían pesadillas”.

Los documentos muestran que los moderadores identificaron alrededor de 1300 publicaciones como “amenazas terroristas creíbles”. En cada caso, la decisión debe tomarse en “alrededor de diez segundos”, por lo que identificar y bloquear todo ese tráfico es una “misión imposible”. Controlar la difusión de este tipo de contenidos es una de las prioridades de Facebook, que también intenta mantenerlo a raya utilizando software especializado. Fuentes cercanas a la empresa aseguran que grupos extremistas como el Estado Islámico están en condiciones de eludir ese tipo de controles, lo que les permite seguir utilizando la red para distribuir su mensaje terrorista, reclutar adeptos e incluso organizar ataques.

En uno de los documentos filtrados se revela que Facebook revisa 54 mil potenciales casos de porno-venganza y “sextorsión” por mes. Solamente en enero debieron deshabilitar más de 14 mil cuentas relacionadas con ese tipo de abuso (33 de los casos involucraban niños). Se conoce como “porno-venganza” a la práctica de difundir fotos y videos íntimos sin el consentimiento de la persona, con la intención de avergonzarla o humillarla. La “sextorsión” refiere a la amenazas de publicar ese tipo de material a menos que la víctima cumpla con determinadas demandas (no necesariamente monetarias). La distribución de lo que Facebook denomina “imágenes íntimas no consensuales” se ha convertido en una de las formas de abuso dentro de la red social (con más de 55 mil publicaciones reportadas en el mes de enero). Moderadores de ciertos lugares del mundo confiesan que la mayor cantidad de contenido que deben revisar corresponde a este tipo de imágenes.

Después de la polémica por la censura a la icónica foto ganadora del premio Pulitzer, Facebook decidió rever su política sobre la publicación de desnudos infantiles, admitiendo excepciones cuando se trate de imágenes con “contenido periodístico relevante”, permitiendo específicamente fotos de niños desnudos en contexto del Holocausto, campos de concentración o extrema desnutrición.

Violencia creíble

Las “llamadas a la acción” están prohibidas se trata de“violencia creíble”. Ejemplos de contenido prohibido son, por ejemplo “Que alguien le dispare a Trump” (es específico, y apunta a un jefe de Estado), mientras que “Patea a un pelirrojo” o “Golpeemos a los niños gordos” están permitidos. Detrás de estos lineamientos parece haber toda una teoría.

“Diremos que el lenguaje violento normalmente no es creíble, hasta que la especificidad del lenguaje nos proporcione una base razonable para aceptar que ya no es sólo la expresión de una emoción, sino que refleja el paso a una acción premeditada o planificada. Desde esta perspectiva, frases como ‘Te voy a matar’ o ‘Jódete y muérete’ no son creíbles y se consideran expresiones violentas de desagrado y frustración. Las personas comúnmente expresan su desprecio o inconformidad mediante amenazas o llamados a la violencia, generalmente de forma humorística y poco seria.”

Ésa es la razón por la que se sugiere admitir expresiones como “Si no dejas de molestar tendré que cortarte la lengua” o “La nena tiene que callarse antes de que papi le rompa la cara”.

Contra el negacionismo (cuando es mal negocio)

Los documentos también dan una idea de cuál es la política de la empresa respecto del contenido que exprese posiciones negacionistas. En resumen, está permitido poner en duda el horror de la Shoah, salvo en los países en los que ello implique un “riesgo legal”. De hecho, de los catorce países en los que ese tipo de contenido está prohibido por ley, Facebook sólo se preocupa por cuatro (los que han demostrado voluntad por hacerla cumplir). Allí donde no hay riesgo de que su actividad comercial se vea directamente afectada, la empresa no cree necesario moderar expresiones negacionistas.

“Alrededor de 14 países poseen legislación que prohíbe afirmar que la cantidad de muertes o la severidad del Holocausto está sobreestimada. Menos de la mitad de esos países llevan adelante acciones legales basadas en esas leyes. Bloqueamos únicamente cuando los reportes se den en países que ejercen activamente demandas contra nosotros.”

Categorías, cuerpos y cuasi-protecciones

Refugiados e inmigrantes se consideran “categorías cuasi protegidas”, por lo que no gozan de todas las protecciones de su política respecto de los discursos de odio; sin embargo, se prohíbe “equipararlos con otros tipos de criminales (sic), por ejemplo, violadores, pedófilos o terroristas”. Las categorías protegidas incluyen específicamente orientaciones sexuales (“heterosexual”, “homosexual”, “bisexual”, “asexual”), pero no otorgan protección a las ideologías políticas (“republicanos”, “demócratas”, “socialistas”, “comunistas”, etc.). En general, la empresa aclara que el criterio es proteger a las personas que pueden caer dentro bajo ciertas categorías, pero no a las categorías mismas. Por ejemplo, “los países no están protegidos, las personas de un determinado país están protegidas”. Pero las cosas no son tan sencillas, y algunos lineamientos comienzan a sonar por lo menos contradictorios cuando nos enteramos de que no hay protección para personas que caigan bajo categorías como “rubia/o, morocha/o, gorda/o, flaca/o”. Está permitido decir “todos los terroristas son musulmanes”, pero no “todos los musulmanes son terroristas”. La primera afirmación podría ser verdadera (para algún caso particular, como un atentado o un ataque específico) mientras que la segunda es simplemente falsa. Sin embargo, para Facebook la diferencia radica en que “musulmán” es una categoría protegida, mientras que “terrorista” no lo es.

Conectar y controlar

Aunque el gigante de internet se ha rehusado repetidamente a hacerse cargo de su función editorial (reiterando que no es una empresa “creadora de contenidos”), la presión pública y los compromisos legales a los que está sujeto lo obligan a admitir al menos alguna responsabilidad respecto de los discursos que difunde (y muchas veces amplifica). Cuando fundó su empresa, Mark Zuckerberg alentaba a sus programadores a seguir el lema “muévete rápido y rompe cosas”, aunque el rápido crecimiento de la plataforma lo obligó a moderar su visión para incluir una sana cuota de prudencia.

Al teléfono le tomó 75 años alcanzar los 50 millones de usuarios. A Facebook, tres años y medio. Hoy en día, con más de 1650 millones de usuarios (y menos de 16 mil empleados), sus ganancias exceden el PBI de varios países del mundo y ha transformado definitivamente la manera en que los seres humanos se relacionan entre sí.

En un comunicado del 22 de abril, MonikaBiekert, jefa de política de productos de Facebook, declaró:

“Nuestro enfoque consiste en establecer políticas que protejan a las personas y les permitan compartir libremente. Intentamos eliminar todo amenaza creíble de violencia y respetamos las legislaciones locales. No siempre hacemos públicos los detalles de nuestras políticas, porque no queremos que la gente las use para encontrar maneras de eludirlas, pero sí publicamos nuestras Normas Comunitarias, donde se establece qué cosas están y no están permitidas en Facebook, y por qué.”

Expresiones como “censura”, “libertad de expresión”, o “acoso”son utilizadas igualmente por fanáticos y académicos, periodistas o demagogos, y cada vez es más difícil saber si se trata de una descripción, una denuncia o una exigencia.Cada vez más personas se sienten incómodas al oír hablar de “información”, “hechos” o, sencillamente, verdad y falsedad. Desde diferentes campos se advierte del peligro de permitir que su significado quede librado, en última instancia, a las decisiones internas (y secretas) de una empresa privada.

* Juan Rizzo, estudiante de Filosofía, en la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader).