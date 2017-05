Qué hacer cuando crías a tu hijo sin su papá

Queremos compartir estos consejos para las mamás solteras y aquellas que están criando solas a sus hijos sin el padre cumpliendo su responsabilidad y deber como tal.

Muchas mujeres se ven enfrentadas a la maternidad sin tener a su lado al padre de su bebé. Cuando su hijo crece, surgen muchas preguntas.

Primero que nada, sabemos que no es nada fácil. A veces tantas responsabilidades son apabullantes. Lo más importante es cuidarte a ti misma para que puedas cuidar de tu hijo. Si tú estás mal, eso va a repercutir en el ánimo e incluso en la salud de tu bebé. Por lo tanto, es fundamental que aprendas a manejar el estrés y darte cuenta de que no puedes ser perfecta en todo. Lo que sí debes tener claro es que tu hijo depende de ti para todo. Independiente de si el padre está o no involucrado de alguna manera, necesitas enfrentar ciertas realidades por el bien de tu hijo. Tú y él son una familia, viva o no el papá con ustedes. Y cada familia es distinta y puede definir cómo se va a llevar la vida familiar. No dejes que los prejuicios ajenos o que personas bien (o mal) intencionadas te digan cómo debes vivir tu vida o cómo criar a tu hijo. Es muy bueno aprender a organizarse para maximizar el poco tiempo del que dispones. También hay que ser ordenada con las finanzas. Es más: aunque suene trágico, debes pensar en qué sucedería con tu hijo si algo te pasa. Trata de obtener algún tipo de seguro que lo deje como beneficiario y elige a alguien de confianza para que sea su tutor (o guardián) legal. Deja todo establecido por escrito, ojalá ante un notario público para que después no aparezca algún oportunista que se aproveche de tu hijo.

Otros cuatro consejos útiles:

Deja de sentirte culpable por todo. Tu hijo quiere verte feliz. Si te ve culposa, vas a transmitirle inseguridad.

Reconoce tus limitaciones. No puedes ser mamá y papá a la vez. Sólo trata de ser la mejor mamá dadas las circunstancias. Cuando haya temas que te sobrepasan, trata de averiguar lo más posible por otros medios, como libros o conversaciones con otros hombres.

Encuentra apoyo. No tienes que hacer todo sola. Y si tu familia no te apoya o vive lejos tuyo, busca apoyo entre amigos, vecinos, u otros padres cuyos hijos van a la misma guardería o escuela que tu chiquilín.

Cuando te critiquen o hagan un comentario pesado sobre las madres solteras o las mamás solas, corrige los errores de esa persona, con cortesía pero de manera directa. Si tú te respetas, los demás también lo harán. Fuente: Todobebé (Entravision)