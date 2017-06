Allende convocó a la unidad de los trabajadores para arrancarle un salario digno al Gobierno

Delegados de la Unión Personal Civil de la Nación (Upcn) marcharon hoy a Casa de Gobierno de Entre Ríos para exigir al gobernador Gustavo Bordet que realice una oferta salarial que recomponga el sueldo de los trabajadores públicos. El secretario general del gremio, José Allende, instó a la unidad del movimiento obrero y aseguró que sin una propuesta superadora se profundizarán las medidas de fuerza con movilizaciones y carpas en Paraná y el interior de la provincia, registró AIM.

Los trabajadores nucleados en Upcn se movilizaron al centro cívico de la capital entrerriana en el marco del conflicto salarial que Bordet aún no logra cerrar.

En ese sentido, Allende advirtió que la jornada de este viernes fue una señal de un conflicto que se agudizará: “A algunos les molesta que estemos en la calle reclamando una propuesta salarial que responda a las necesidades de un trabajador para que viva dignamente, condiciones dignas de trabajo y paritarias, pero estamos en julio (a mitad de año), y aún no hay respuestas ¿Dónde está el problema en reclamar lo que nos corresponde?”.

Ante ese diagnóstico, el gremialista adelantó que la lucha será gradual, ya que desde hace tiempo advirtieron que la pelea “será dura”, porque “hay una situación difícil en el país. Ayer se veía por los medios masivos de comunicación cómo la gente busca trabajo y el Gobierno nacional los convoca en La Rural para controlarlos como vacas y entregarles un papelito amarillo para que carguen por internet el currículum. Señor presidente (Mauricio Macri) deje de usar el hambre de la gente, gobierne para la gente y ahí nos encontrará para poner el hombro, pero mientras sigan apretando a los trabajadores sacaremos toda la fuerza para tratar de evitar que avancen sobre nuestros derechos”, registró esta Agencia.

En ese sentido, consideró que quizás habría que imitar al ex presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, ya que recordó que “cuando en Brasil no se oían las voces de los trabajadores fueron los trabajadores quienes se juntaron detrás de él y lograron tener un presidente que reconoció los derecho y, después, sufrió los embates de la derecha”, pero auguró: “Ojalá no tengamos que hacerlo, porque quienes provenimos del peronismo sabemos que hay un partido que (Juan Domingo) Perón y Evita formaron para eso, pero ellos no están más”. Al respecto, apuntó a la dirigencia del Partido Justicialista: “No se equivoquen los que conducen el peronismo, porque ellos deben conducir la lucha en defensa de todos los trabajadores”.

Profundización de la lucha

Por otro lado, Allende sujetó el dialogo con el Gobierno de Bordet a la reincorporación inmediata de una delegada de Upcn echada en Diamante y anunció que una vez a la semana se instalará en la capital entrerriana una carpa y, simultáneamente, habrá una itinerante que recorrerá el interior: “Cada vez que se instale la carpa en Paraná habrá una que, inmediatamente, se montará en las cabeceras departamentales de la provincia, para evitar el desgaste de los compañeros en esta época de invierno, por lo que cada uno hará su lucha en su territorio, que no es menor”.

Si con estas acciones no se logra romper el techo salarial del Gobierno convocarán Allende indicó que se convocará a quienes desaparecieron de las calles a que los acompañen en un gran paro y movilización, todos los trabajadores unidos.

Criminalizar para deslegitimar

Párrafo aparte dedicó Allende a la controversia que aseguró que el Gobierno montó para demonizarlos para deslegitimar la lucha: “Quieren corrernos y asustarnos con la vaina y le decimos al Gobierno que no nos asustan con sus cuchillos. Nos hacen algunos operativos, pero quien habla tiene el lomo curtido; parece que soy como los de las novelas de ahora que los castigan porque quiere su libertad y, de acá, les puedo decir que nos sigan castigando, porque queremos un salario digno”.

“Nos llaman ‘la patota’, pero nosotros no somos quienes le abren la puerta a un ministro a patadas con el silencio de esos medios que nos critican y no dicen nada. Nosotros no le prendemos fuego a Casa de Gobierno, nosotros venimos, nos movilizamos y protestamos con la fuerza de la razón, no con la fuerza de la violencia”, aseguró.