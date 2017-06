Duras críticas al gobierno por la catastrófica situación del Delta

En lugar de escuchar a los isleños y entender que es necesario un cambio urgente en las políticas productivas para el desarrollo del Delta y el manejo hídrico en Entre Ríos, los gobiernos nacional y provincial siguen ocultando e ignorando la realidad: el colapso ambiental, productivo y social del humedal. “Es importante que los ciudadanos entiendan que la problemática ambiental nos afecta a todos y que los gobernantes consideren que es imprescindible dejar de culpar al cambio climático y anunciar obras que no llegan. Da la impresión que los cómodos despachos en los que ‘trabajan’ no les permiten mirar más allá de sus narices”, advirtió a AIM el ex presidente de la Sociedad Rural de Islas del Ibicuy (Srii) Armando Cadoppi.

En diálogo con esta Agencia, el productor isleño señaló que, “en la medida que la problemática hídrica y de cambio de uso del suelo no se aborden técnicamente y con la participación de los isleños, la situación seguirá agravándose, terminará de generar el desarraigo de los pobladores, y destruirá un recurso único para la Argentina, el humedal del Delta del Paraná”.

Para el isleño, que padece desde hace años junto con cientos de productores el flagelo de las inundaciones en el Delta, “hay que cambiar las políticas de la provincia para lograr que aquellas actividades sustentables con el humedal y el ambiente sean rentables, y así evitar que se insista en actividades como mega diques o agricultura intensiva en el Delta o soja hasta en la última maceta del balcón…”.

En el Delta, “ya no quedan vacas ni actividades productivas para evacuar. El año pasado dos veces le pedí -en persona- al gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, trabajar en las políticas del Delta, pero hasta ahora, naranja pal´ cantor”, dijo Cadoppi, utilizando una expresión popular.

Teléfono para los funcionarios

El Delta del Paraná es el reservorio de agua dulce más importante de la Argentina que abastece a más de 15 millones de personas, desde Rosario hasta la desembocadura del Río de la Plata en el Océano Atlántico, además de cumplir una función fundamental como atenuador de inundaciones y de tener una inmensa potencialidad productiva.

El licenciado recordó que “cientos de miles de viajeros pasaron por la autovía 12 en estos últimos 24 meses, entre ellos y reiteradamente, funcionarios y legisladores nacionales y provinciales que, a pesar de ver ellos mismos la gravedad de la situación, nada hicieron. Observaron y observan un mar que se extiende a ambos lados de la ruta y que abarca un millón y medio de hectáreas, pero miran para otro lado. Ahora, una nueva inundación está ingresando al Delta, forzando a salir los pocos productores que pudieron retomar sus actividades productivas y condenando al desarraigo a los pocos isleños que aún quedan en el humedal. Da la impresión que los cómodos despachos con calefacción y teléfonos que pagamos los ciudadanos, no les permite mirar la realidad y buscan que el Delta termine por desaparecer bajo el agua”, fustigó.

El cambio climático

Para Cadoppi, el cambio climático “es una realidad mundial que debemos asumir, pero está en manos de los gobernantes delinear políticas para atenuar los efectos que este fenómeno trajo y lograr que las comunidades y las producciones no sean devastadas después de cada fenómeno que se registre. Nosotros solo podemos actuar sobre las consecuencias y seguir reclamando para que la problemática sea abordada honesta y científicamente. Lo que se hace en nuestro Delta del Paraná es gravísimo, ya que no solo afecta a la región, sino que sus efectos impactan sobre vastas áreas de nuestro territorio y sobre un insumo crítico para el hombre, como es el agua”.

La triste realidad

Cadoppi denunció que el gobierno intenta cambiar la matriz productiva de la región –forestación, ganadería, apicultura, pesca y otras producciones, en su mayoría familiares- por agricultura intensiva basada en la modificación del entorno con la construcción de enormes diques y desviaciones de los cursos del agua. “El paso previo fue impedir que el agua invadiera los predios, pretendiendo cambiar el humedal por sistemas de tierra firme y acuáticos. Hoy la región, pese a ser la más devastada, no fue incluida, ni por el gobierno nacional ni por el provincial, en la emergencia por las inundaciones, y tampoco está siquiera en las agendas de trabajo”.

Basta de visitas improductivas

Los productores, que permanecieron más de 12 meses inundados y seguramente se volverán a inundar, no quieren que los funcionarios vuelvan a visitar la zona sin recibirlos, anunciando obras que no harán y prometiendo -una vez más- lo que no cumplieron, colocando al isleño como una pobre victima condenada al fracaso. “Es inadmisible que después de tantos reclamos y alguna visita mientras nos tapaba el agua, ningún legislador nos haya llamado para trabajar en un proyecto de ley o en políticas que hagan viables las actividades productivas que debieran practicarse en el Delta. La solución no es hacer más soja, barrios náuticos o el absurdo dique abierto desde Gualeguay al sur que pretenda proteger algunas hectáreas e inundar las otras miles que queden fuera…”, cuestionó Cadoppi.

Además, explicó que “quienes desarrollamos actividades comerciales o productivas y hace meses estamos paralizados, seguimos manteniendo las fuentes de trabajo y pagando las cargas sociales correspondientes, pese a los continuos aumentos de costos. Este simple hecho demuestra el enorme esfuerzo de los isleños frente a esta situación. En islas estamos poniendo el hombro por partida doble: inundación más crisis económica”.

“Los productores y comerciantes del Delta que seguimos inundados no podemos pagar el impuesto inmobiliario sin producir; seguir afrontando todos los costos de cargas sociales de los trabajadores a los cuales queremos seguir ofreciéndoles trabajo, inclusive cuando no lo hay; afrontar hacer frente sin ninguna ayuda de créditos a largo plazo la reconstrucción de todo lo que el agua destruyó (alambrados, viviendas, corrales, puentes y caminos) y continuar siendo olvidados e ignorados”.

El ejemplo holandés

El productor afirmó que el gobierno toma como verdad revelada lo que realizaron holandeses con sus polders. “Es imprescindible saber que hay diferencias sustanciales: en Holanda, se le gana la tierra al mar y el impacto se diluye en todo el Mar del Norte. Nosotros, en cambio, pretendemos robarle tierra a los ríos, por donde escurre el 25 por ciento del agua de Sudamérica. Las consecuencias ya se pueden verificar no solo sobre las costas del Paraná y del Río de la Plata, sino también en los territorios colindantes y en el aceleramiento de la llegada del agua dulce al mar, además de su contaminación”.

Críticas, pero también propuestas

Para Cadoppi, “es fundamental dar lugar a un debate con honestidad intelectual, donde los actores fundamentales sean los científicos especialistas en el tema y la participación de las comunidades involucradas. Lamentablemente, los funcionarios provinciales y legisladores consideran que cuando reclamamos desde el Delta por las políticas erróneas o las obras sin estudios, como el dragado del Arroyo Sagastume o el nuevo acceso a Ibicuy, los estamos atacando. Es imprescindible que entiendan que estamos desesperadamente reclamando ser escuchados y que necesitamos de un cambio de políticas urgente”.

“Los gobernantes tienen que entender que si no hay cambios urgentes, la poca población isleña terminara engrosando los cordones las grandes ciudades y dejaremos sin habitar miles de hectáreas, condenando a la pobreza a miles de argentinos. Propongo, por imprescindible y beneficiosa, tomar la propuesta del presidente, Mauricio Macri: Debatir los problemas y no escudarse en el poder para no hacerlo”.