Primer festival de stand up del Litoral

Se realizará en nuestra localidad y actuarán artistas de Paraná, Santa Fe, Rosario y Buenos Aires, en La Cueva, Club Español. Habrá shows los días 7, 8, 9 y 10 de junio.

Se viene el primer Festival de Stand Up de la región. Con artistas de Paraná, Santa Fe, Rosario y Buenos Aires. Pleno de shows y fiesta, los cuatro días se llevarán a cabo en La Cueva – Club Español (Urquiza 722). A continuación detallamos la programación”, anticipan los organizadores del evento, los integrantes de Litoral Stand Up Comedy.

La programación

Miercoles 7/6 – 22:00

Litoral Stand Up Comedy (Paraná). Mateo Izza, Belisario Ruiz, Ignacio Grünbaum, Lisandro Riera, Eva Cabrera y Nacho Koornstra.

Litoral Stand Up Comedy, es un grupo de comediantes que trabaja desde 2014 con más de cien funciones en Paraná, Concordia, Chajarí, Hasemkamp, Viale y Santa Fé. Además organiza talleres y presentaciónes de espectáculos con artistas de larga trayectoria en la materia. Entre ellos: Señales de Humor (Germán Ven, Gabriel Gómez y Gustavo Valiente), Federico Simonetti (Bs. As.), Brian Rullansky (Bs. As), Noelia Custodio (Bs. As.), Guillermo Selci (Bs. As.) y Luis Rubio (Rosario). Actualmente organizan el 1er Festival de Stand Up de la Región.

Jueves 8/6 – 22:00

Noche Subluvial (Paraná – Santa Fé). Javier Alonso (Santa Fe) , Marito Cóceres (Paraná), Rafael Dalia (Santa Fe) y Belisario Ruiz (Paraná).

Rafa Dallia, comediante santafesino, hizo un curso de stand up comedy en el Centro Cultural Provincial, talleres intensivos con Alejo De Santis. Fue telonero de Carlos Sánchez, ha hecho shows en Santa Fe y Paraná.

Marito Cóceres es actor, comediante e improvisador de la ciudad de Paraná. Participa de diversos ciclos de Stand Up en la región. Da clases de impro y teatro.

Javier Alonso es de Romang, radicado en la ciudad de Santa Fé. Se formó en el Centro Cultural Provincial. Debutó en Paraná y comenzó a hacer presentaciones en los circuitos de la región y Capital Federal. En 2017 se presentó en las ciudades de Cancún y el DF en México.

Belisario Ruiz es docente de Lengua y fan de la comedia en todos sus formatos. Ha trabajado con el grupo humorístico Los Tocomochos, colaborando en números para teatro y realizando sketchs para la televisión como guionista y actor. Coautor y coproductor de la película “Aunque Parezca Raro”, estrenada en 2015.

Viernes 9/6 – 22:00

Alto voltaje. Unipersonal de Gabriel Gómez (Bs. As.)

Gabriel Gómez se formó en diversas disciplinas artísticas, incluyendo teatro tradicional con Silvana Silveri, clown y bufón con Marcelo Savignone, Impro con Ricardo Berens, teatro sport y Charly Arzulian. Junto a Germán Ven y Gustavo Valiente, crean el grupo Señales de Humor en 2006, que desde el momento de su creación hasta la actualidad presenta sus espectáculos en forma continua en la calle Corrientes. En giras y temporadas actuó en más de 60 ciudades del interior del país, y en el exterior actuó en Chile, Uruguay, Paraguay y México. En televisión, participó como monologuista invitado en los programas “Bendita” por canal 9, “Hora de reir” por canal 9 y “Los comediantes” por canal 12 de Montevideo. En 2014 y 2016 fue invitado a participar de los ciclos de Stand up por la señal Comedy Central. Participó del festival Ciudad Emergente, y del ciclo Vorterix Stand up. Es docente de los cursos de escritura e interpretación de monólogos de humor estilo Stand Up Comedy, dentro de la escuela de Señales de Humor.

Sábado 10/6 – 22:00

Humorama – Condenados al Éxito (Rosario). Martín Mazzuchelli y Camilo Orlando.

Dos de los mejores comediantes de Rosario, comparten durante una hora su vida y su visión del mundo con la consigna obligada de reírse de todo.

Martin Mazzucchelli: músico, productor, (casi) locutor nacional, animador, comediante y padre. Lleva años actuando y produciendo shows de Stand Up en la ciudad de Rosario, integrante del colectivo Rosario Stand Up con el que realizó seis shows en el Teatro Municipal La comedia, ha actuado en Buenos Aires, Paraná, San Nicolás, Mendoza. Ha salido en televisión abierta para todo el país en el programa “Hora de Reír” por Canal 9.

Camilo Orlando: músico, actor, docente y comediante de 32 años, es parte de la escena rosarina de Stand Up desde 2013. Integrante del colectivo Rosario Stand Up con el que realizó seis shows en el Teatro Municipal La comedia, ha actuado en Buenos Aires, Paraná, San Nicolás, Mendoza. Telonero de Malena Pichot en marzo de 2015 frente a 5000 personas en el Museo Castagnino, participante del Festival Ciudad Emergente de Capital Federal el mismo año, y ganador de la sede Santa Fe del 1 Concurso Nacional de Stand Up en 2014.

00:00. Comedia Fest. Djs, comediantes y fiesta.

Comedia Fest es un ciclo que se realizó en La Cueva en 2016 – 2017, dónde se fusiona el ambiente festivo de la música negra, los vinilos y el Stand Up. Una variable más, a la hora de pensar una noche de diversión. En esta edición:

Djs: Bruno Trédicci – Mariano Rochi (soul, funk, disco, hip hop)

Comediantes: Mateo Izza, Belisario Ruiz, Ignacio Grünbaum, Lisandro Riera y Nacho Koornstra.

Las entradas anticipadas puede adquirirse a 100 pesos en Soul Rebel (local 15 de la Galería almendral) y Comedia.com.ar

1 Festival de Stand Up del Litoral

7, 8, 9 y 10 de Junio – Paraná

Facebook e Instagram: Litoral Stand Up Comedy

Teléfonos: 0343 154711428 o 0343 154052149

La Cueva – Club Español (Urquiza 722)

Fuente: SinMordaza / ElDiario, Paraná.-