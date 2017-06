Pacientes con Fq denuncian dificultades para tramitar el CDU en Entre Ríos

“Los pacientes con fibrosis quística de Entre Ríos seguimos teniendo inconvenientes al tramitar el CUD (certificado único de discapacidad), llave para acceder a todo el tratamiento, medicación y prestaciones, teniéndolo, aun así, tenemos dificultades con la obra social”, indicó la presidente de la asociación Alguien Como Yo Fq, Fátima Heinze.

En la fan page de Alguien Como Yo Fq, Heinze denunció que “los pacientes con Fq necesitamos el certificado de discapacidad por tener una enfermedad discapacitante visceral, ya que nuestro páncreas no funciona y no absorbemos vitaminas minerales y grasas para poder adquirir peso. Esto conlleva a la desnutrición y muchas veces debemos ser alimentados por vía parenteral con leches específicas, colocándonos sondas nasogástricas o los llamados botones gástricos, tomando enzimas pancreáticas”. “También afecta a nuestro sistema respiratorio por el moco tan difícil de sacar, necesitamos kinesiología domiciliaria (para no contraer infecciones cruzadas de otros pacientes en los consultorios ) nebulizaciones con mucolíticos especiales y antibióticos inhalados que son traídos a nuestro país de muy alto costo, entre mucha más medicación”, detalló y agregó que además “aparecen enfermedades oportunistas como la diabetes, osteoporosis etc.”.

Por tal motivo apuntó que “el paciente fibroquístico debe obtener el certificado únido de discapacidad para poder llegar a la medicación que tiene un valor aproximado de 300.000 pesos mensuales, como preventivo para que la enfermedad no avance y evitar así el deterioro y no llegar a ser oxigenodependientes y al tan temido trasplante bi pulmonar”.

Sin embargo, dijo que “muchos pacientes tienen secuelas por la patología y al presentarse ante la junta evaluadora y ellos observar las secuelas, otorgan el CUD sin problemas. Pero están los que aún no tienen secuelas y responden a las preguntas de la junta básicas como ¿puedes comer solo?, ¿vas a la escuela ?,¿te bañas solo?, y al no observas secuelas motoras y de incapacidad al manejarse se le niega la renovación o no se le otorga , quedando los pacientes a la desidia de no poder acceder al tratamiento en su totalidad , y arriesgando su salud”.

Ejemplificó que “a un paciente de 10 años recién diagnosticado se le niega el CUD porque “no es crónica y solo está enfermo”. Me pregunto quiénes son los que están “capacitados” para decir si o no, cuando no tienen idea de la enfermedad, ni de lo que padecen los pacientes y sus familias”.

De la misma manera indicó que “se otorga el certificado con un vencimiento en dos años, porque “en dos años va andar bien”. ¿Quién lo asegura? ¿Una junta médica que no sabe de qué se trata y que pone en riesgo la calidad de vida de pacientes, que realizan el tratamiento al pie de la letra con dedicación junto a sus médicos y sus familias”?

Por último, disparó: “Esto no pasa ahora, pasa desde hace años, ahora se ha intensificado y como paciente estoy indignada. Tampoco quieren renovarlos a pacientes trasplantados, porque señalan que tenemos la ley de trasplante. La Fq no se cura con el trasplante, sigue. Y con ello debemos seguir tomando medicación por fibrosis quística. Nuestros gurises necesitan su tratamiento seguro, su CUD para acceder al tratamiento , acá no hay grises es nuestra realidad”, registró AIM.