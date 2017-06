Sebastián Ginóbili, el hermano de Manu, llega a la NBA

Sebastián Ginóbili formará parte del staff técnico de los Spurs durante las Liga de Verano en las que la franquicia participará en Utah y en Las Vegas; “Pensé que sólo iba a observar, pero me dijo Emanuel que tengo que formar parte de la planificación y de los entrenamientos”, contó el entrenador.

El apellido Ginóbili en la NBA es una huella imborrable. Y en San Antonio su incidencia es todo. Emanuel, el más chico de la dinastía bahiense, es una celebridad en la franquicia de Texas y su palabra tiene un peso especial. Sebastián, el del medio, también es un hombre importante en el mundo del básquetbol y con su excelente trabajo como entrenador en Bahía Basket, una organización que fue finalista de la Liga de las Américas y de la Sudamericana, se convirtió en una pieza de valor para intercambiar conocimientos y seguir de cerca. El combo Manu y Sepo, los hermanos Ginóbili, resultó perfecto para que los Spurs le ofrezcan a Sebastián participar como asistente de la franquicia en las Liga de Verano de la NBA.

Es un impacto para el básquetbol argentino. Aunque no es nuevo que en San Antonio, Popovich en particular, mire hacia estas tierras para conocer cómo se interpreta el juego, tal es así que mantuvo varias charlas con Julio Lamas y conoce bien a Victor Daitch, ex asistente del técnico de San Lorenzo. Esta oportunidad a Sebastián le llega en un momento perfecto, porque potenció a jugadores como Lucio Redivo, Juan Pablo Vaulet y Máximo Fjellerup, tres proyectos que están bajo la lupa de la NBA. Incluso, que la cabeza de Bahía Basket sea Pepe Sánchez es otro elemento importante. Aunque todo el disparador es Manu, el hombre que le dio 4 anillos a los Spurs y que es una referencia para Gregg Popovich. En una charla con el diario La Nación, Sepo contó cómo será su experiencia que comenzará en San Antonio a fin se mes, continuará con la Liga de Verano en Utah entre el 2 y el 6 de julio y finalizará en Las Vegas con la competencia que se desarrollará entre el 7 y el 17.

-No es común que un entrenador argentino participe en la NBA, ¿Qué implica experiencia?

-Es una experiencia increíble, porque poder compartir con entrenadores de la NBA y con asistentes de esa competencia es único. Ver cómo forman el equipo y cómo es la preparación de esos nuevos talentos, es algo buenísimo. La idea es más que nada, perfeccionar, aprender, vivir esa experiencia y ver qué me traigo. Va a ser todo nuevo, porque por más que ya fui varias veces a la NBA, siempre fue en situaciones de playoffs, donde no se entrenan, donde no ves prácticamente acción. Es todo de video. Ahora es una situación diferente, así que está buenísimo.

-¿En la preparación van a estar los entrenadores principales o sólo asistentes?

-En el Liga de Verano en Utah va a estar a cargo Will Hardy y en Las Vegas, Becky Hammon (NdR: son parte del staff técnico de Popovich). Pero no van a estar ni Pop, ni Ettore (Messina), los entrenadores que se ven por TV. Puede que esté Udoka (Ime) mirando, pero no en el banco de los suplentes.

-Cuando se participa de estas ligas, ¿cómo es el trabajo de un entrenador al que invitan?

-Pensé que iba nada más que a observar. Pero hablé con Emanuel (por Manu) y me dijo que no iba a ser así. Me explicó que tenía que participar en la planificación y en parte del entrenamiento; no sé de qué manera ni no sé cómo. Lo iré descubriendo ahí. Va a ser una participación activa, no sentado en una tribuna. No tengo claro cómo será, lo hablaré cuando llegue y me vea con los entrenadores. Quieren que mi aporte sea efectivo y en los juegos.

-Más allá de la experiencia positiva de Bahía Basket, ¿poder ver otras organizaciones permite comprender que todavía hay mucho más por hacer?

-Lo que voy a tratar de hacer es conocer cómo piensan los entrenadores con los que tenga contacto. Quiero observar cómo trabajan como organización, ver una preparación, una planificación, cómo se manejan tecnológicamente, cómo lo hacen con las estadísticas… Son muchas cosas que entiendo que se pueden adaptar a lo que hacemos nosotros acá. Veremos qué podemos usar en nuestro staff técnico. Creo que quizá en cuanto a juego podemos aplicar más cosas que lo que podemos hacer en cuanto a recursos.

-¿Cuánto te va a molestar tu hermano?

-Manu va a estar unos días ahí, porque después cuando arranquemos a viajar ya no va a estar más. Voy a aprovechar para estar con mi hemano, que hace rato no lo veo, ver a Many (la esposa de Manu) y también voy a estar con los nenes (Dante, Nicola y Luca). Suma que sea en San Antonio para compartir un tiempito con ellos.

-Manu tiene un peso muy grande en la organización. Esa situación, ¿te pone una exigencia como para mostrar cómo trabajás?

-Lo tomo como una oportunidad que se presenta. Ellos ponen el ojo en todo el mundo, no sólo en la Argentina. Tratan de expandir y le muestran a los entrenadores cómo trabajan. Es una manera de acercarse al mundo. Y lógicamente que tener a Emanuel en esa organización, para mí como hermano, las cosas se vuelven más sencillas. Es lógico. Tener la posibilidad de estar ahí, poder formar parte de San Antonio por lo que significa para el mundo de la NBA, es algo es increíble. Trataré de aprender todo lo que pueda y sacarle el jugo lo máximo posible.

Fuente: La Nación, Bs As.-