Obligaban a los alumnos a pedir permiso de rodillas para ir al baño

La directora de una escuela Secundaria de La Plata fue denunciada por obligar a los alumnos de 1º año a arrodillarse en el suelo para autorizar que vayan a los sanitarios, según denunció un grupo de padres de estudiantes del establecimiento, hecho que ya investiga la Justicia y la dirección General de Educación y Cultura bonaerense. Se trata de Sara Vera, directora de la escuela Secundaria Nº 13, ubicada en las calles 22, entre 48 y 49, a la que asisten más de 300 alumnos. El fiscal Penal de La Plata, Marcelo Romero, explicó que “según lo que denunciaron los padres, la directora obliga a los varones de 13 años, que asisten al 1º año, a arrodillarse en fila cuando piden permiso para ir al baño”.

“Según se denunció, la directora los amenaza con el asta de la Bandera nacional para que se arrodillen y permanezcan en esa postura”, detalló Romero. El fiscal notificó a Vera el inicio de una investigación y envió copia a la Dirección General de Educación y Cultura bonaerense para que eventualmente inicien un sumario administrativo para determinar la conducta de la directora. Romero, que imputará a la mujer el delito de amenazas y abuso de autoridad, adelantó que próximamente tomará declaración a los niños con el consentimiento de sus padres, y al personal docente.

Roxana, la mamá de un niño que fue presuntamente maltratado por la directora, aseguró que la titular del establecimiento “golpeaba con el asta de la Bandera nacional los tobillos de los nenes, les pinchaba la cola o le pasaba el asta por la cabeza”. “El hecho ocurrió el martes, esa noche por el grupo de padres de WhatsApp, una mamá informó que la directora había hecho arrodillar a los nenes y los amenazaba con el asta de la Bandera y nombraba que mi hijo había sido uno de los maltratados”, contó Roxana.

La mujer, conmocionada, habló con su hijo, quien se puso a llorar y contó que era cierto que ese día pidieron a la preceptora permiso para ir al baño y la preceptora fue a la oficina de la Dirección a pedir las llaves de los sanitarios, que “estaban cerrados”.

“En ese momento sale la directora con el asta de la Bandera nacional golpeando el piso y ordena que entren de a tres alumnos al baño, mi hijo entra y al salir ve a todos sus compañeros arrodillados en el pasillo, junto a la directora con el asta”, detalló. Explicó que Vera le ordenó a su hijo que se arrodillara también y, al negarse, “empezó a hacer girar el asta por sobre las cabezas de los alumnos, a uno le golpeó el tobillo, a otro le pinchó la cola, mi hijo se quiso ir y lo agarró y le hizo girar el asta por arriba de la cabeza”.

“En ese momento aparece la preceptora y le pregunta a la directora qué estaba haciendo, y se lleva a los niños al aula”, precisó Roxana, quien informó que al día siguiente denunció el hecho en la comisaría y luego fue al colegio: “Donde la directora me pidió perdón, me dijo que no quiso asustar al nene y que la perdonara y le diera otra oportunidad´”, afirmó.

La madre del niño remarcó: “Yo le dije que no la perdonaba y no le daba otra oportunidad, y que mi hijo no iba a volver a clases hasta que ella fuera desplazada”. Por su parte, desde la dirección General de Educación y Cultura bonaerense se indicó que pusieron en marcha en forma inmediata todas las instancias administrativas que corresponden con el propósito de deslindar las responsabilidades y determinar con claridad lo sucedido”.

“Una vez establecidos los hechos que acontecieron, se podrán precisar las acciones a seguir, como así también, la aplicación de sanciones si así correspondiera”, expresaron desde la cartera educativa a cargo de Alejandro Finocchiaro.

El funcionario dijo que “se separó a la directora en forma preventiva de su cargo, lo que implica que trabajará en otra dependencia del Ministerio, más que nada para preservar la escena de la investigación o de una situación que puede ser injusta para la docente”.

“Nada de estas medidas presuponen culpabilidad a priori de la directora, todavía el ministerio no se expidió sobre los hechos, las versiones son muy encontradas, hay incluso testimonios elogiosos de la gestión de la directora, por lo que la separamos preventivamente para favorecer la investigación”. La medida determina que cuando a un docente se le imputen faltas, se procederá a una investigación a efectos de resolver sobre la conveniencia o no del pedido de instrucción del sumario.

Detalles de la noticia

– Uno de los momentos en que los niños debían ponerse de rodillas fue registrado en un video y las imágenes se reprodujeron miles de veces hasta que los padres dieron intervención a la Justicia.

– 13 es la edad de la mayoría de los estudiantes involucrados en la denuncia. Una madre especificó que la docente los amenazaba con el asta de la Bandera para que permanecieran de rodillas.

– El fiscal envió copia de sus actuaciones a la dirección General de Educación y Cultura bonaerense. La gobernadora María Eugenia Vidal está al tanto de la situación.

