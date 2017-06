Caso Higui: “Hay que seguir saliendo, luchando y pintando paredes”

Tras la excarcelación extraordinaria a Eva Analía “Higui” De Jesús, María Sol Abelenda, integrante de la organización Frente de Géneros-Cienfuegos, resaltó a AIM que “fue una alegría enorme”, pero lo próximo que se viene “es lograr su libertad; sabemos que no se detiene acá, que hay que seguir saliendo, luchando y pintando paredes”, afirmó. La premisa: “Construir y pelear por lo que nos corresponde y crear espacio de empoderamiento ante la ausencia estatal”.

El lunes 12 de junio, la Cámara de Apelaciones de San Martín le concedió a Higui la excarcelación extraordinaria. Eso significa que esperará en libertad el juicio oral. Estuvo casi ocho meses presa por matar a su agresor, por intentar defenderse de una violación, pero fundamentalmente por ser mujer, pobre y lesbiana.

“Fue una alegría enorme cuando nos enteramos, fue emocionante, porque se trató de una lucha que se dio en el movimiento feminista, salió de Argentina y se volvió internacional. El fin que teníamos era la liberación de Higui y la logramos”, dijo Abelenda a esta Agencia y aclaró que “es una conquista que no se termina acá”.

“Lo próximo que se viene es lograr su libertad, sabemos que la instancia va a tener que venir y seguiremos peleando para que sea defendida por la Justicia como corresponde. El movimiento de mujeres de movió y trascendió fronteras”, pero lo próximo que se viene “es lograr su libertad; sabemos que no se detiene acá, que hay que seguir saliendo, luchando y pintando paredes”, resaltó la dirigente a AIM.

Abelenda lamentó: “Prefieren que te maten a que te puedas defender y que puedas pelear por tu vida -porque nadie más lo hace-. Ésto arranco el 3 de junio de 2015 que marcó un antecedente en la lucha del movimiento feminista y, si bien el comienzo fue espontaneo, la organización que se dio en los dos años venideros fue muy grande y no se perdió; al contrario, fue creciendo, ya no es Ni Una Menos, sino Vivas Nos Queremos y Abajo la Justicia Patriarcal”; y remarcó que el objetivo es “seguir construyendo y seguir peleando por lo que nos corresponde y crear espacio de empoderamiento ante la ausencia estatal; no es una lucha que se termine acá”.

La peor pesadilla

Higui, Eva Analía De Jesús (43 recién cumplidos) nunca olvidará el 16 de octubre pasado en el barrio Lomas de Mariló, a metros del campo de golf de Bella Vista. Higui trataba de no volver a ese barrio donde le hacían la vida imposible por lesbiana. Era una regla que se había puesto para no tener problemas. Pero extrañaba a los sobrinos y quiso pasar a verlos. Se quedó un rato más y pasó por la casa de unos amigos. Le habían dicho que Cristian, uno de los varones del barrio que la molestaban, no andaba más por ahí. Pero se lo encontró en aquella casa. Higui se quedó un rato conversando, de compromiso.

Al retirarse, Cristian y otros dos hombres la siguieron a lo largo del pasillo. Y la frase que suena como un despertador en la conciencia de miles de lesbianas que no habían pensado todavía en su propia situación: “Te voy a hacer sentir mujer, forra, lesbiana”, le gritó el agresor. Higui se paralizó. Cristian la tira al piso y le pega patadas, no le da oportunidad de salir corriendo. Ella siente que no es el único hombre que le está tirando patadas por todo el cuerpo. Medio atontada por los golpes advierte que entre varios le rompen el pantalón para violarla. Como puede, Higui saca un cuchillo que lleva en el corpiño y se lo clava en el pecho.

La policía se lleva detenida a Higui y no le cree. El fiscal Germán Weigel Muñoz le toma declaración y la jueza Elena Gabriela Persichini le dicta la prisión preventiva. La defensora oficial casi no mueve el caso. El 3 de enero se forma la Mesa de Trabajo por la Libertad de Analía De Jesús. Juntas y a la Izquierda, agrupación integrante de la Mesa, le acerca el caso a la abogada Raquel Hermida Leyenda a través de Vilma Ripoll. Hermida acepta entonces la defensa de Higui y lleva el caso al logro de la excarcelación extraordinaria.

Desde entonces, el Frente de Géneros acompaña la lucha, en cada campaña, en cada marcha, en cada visita, a sabiendas que la lucha aquí no termina.

Qué es el Frente de Géneros – Cienfuegos

Organización popular, que milita transversalmente en Buenos Aires, en lo que son cuestiones de género. “Es un espacio de empoderamiento”, dijo a AIM Sol Abelenda, y añadió: “Hacemos campañas, brindamos asesoramiento, realizamos talleres de defensa personal, entre otras actividades, ya que el Estado está ausente en cuanto a políticas”.

En ese sentido, afirmó que frente a esta ausencia y “al momento histórico del momento feminista -momento bisagra- es necesaria la militancia para todas, es necesario esta organizadas y que nos cuidemos”, remarcó.