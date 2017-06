“Con perdón de los presentes”, stand up en el club Español

Nacho Koornstra, miembro de Litoral Stand Up Comedy, presentará por segunda vez una hora de sus mejores monólogos y algunas sorpresas más en La Cueva – Club Español (Urquiza 722). “Con perdón de los presentes” tendrá como invitado especial a Belisario Ruiz. La cita es este 22 de junio, a las 22.

Nacho Koornstra es actor y productor independiente. Ha realizado cientos de presentaciones de rutinas cómicas en varietés, eventos sociales, convenciones de circo y festivales. Es miembro, además, de la compañía “Tocomochos” y coordina el ciclo de espectáculos de Bar “Variedades y Humor”. Dirige teatro y es docente.

Belisario Ruiz es docente de Lengua y fan de la comedia en todos sus formatos. Ha trabajado con el grupo humorístico Los Tocomochos, colaborando en números para teatro y realizando sketchs para la televisión como guionista y actor. Coautor y coproductor de la película “Aunque Parezca Raro”, estrenada en 2015.

Litoral Stand Up Comedy, es un grupo de comediantes que trabaja desde 2014 con más de cien funciones en Paraná, Concordia, Chajarí, Hasemkamp, Viale y Santa Fé. Además organiza talleres y presentaciónes de espectáculos con artistas de larga trayectoria en la materia. Entre ellos: Señales de Humor (Germán Ven, Gabriel Gómez y Gustavo Valiente), Federico Simonetti (Bs. As.), Brian Rullansky (Bs. As), Noelia Custodio (Bs. As.), Guillermo Selci (Bs. As.) y Luis Rubio (Rosario). En junio 2017 organizó el primer Festival de Stand Up del Litoral con artistas de Paraná, Santa Fe, Rosario y Buenos Aires.

Jueves 22 de junio a las 22. Entrada 80 pesos

Reservas al 0343 154711428 o por mensaje privado

