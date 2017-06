Por qué se duermen las manos

La sensación que producen el adormecimiento u hormigueo suele ser desagradable e incómodo, puede que sea normal o inicio de una enfermedad, puede suceder en cualquier parte del cuerpo. Si alguna vez te has preguntado por qué se me duermen las manos, en la nota se enlistan las causas más comunes siendo anormales en el funcionamiento de todo el sistema corporal, reflejándose, pinchazos como de agujas, alfileres, y ardor. ¿Hay algún remedio para eso?

Trabajo manual

En ocasiones solemos dar una sobrecarga extra a las muñecas. Aquellos trabajos manuales como usar tijeras, escribir en el ordenador, coser, puede hacer que los nervios de la mano se inflamen, ocasionado dolor y hormigueo. La flexión e inflexión continua suele producirse si ejercitas una posición intensa, los síntomas de por qué se me duermen las manos, aparece de noche, cuando ya no estas ejerciendo ningún movimiento y los tendones y nervios se descargan con mucha intensidad.

Deficiencia de vitamina B12

Si mantienes una alimentación incorrecta, hace que no tengas las cantidades necesarias de vitamina B, pero muchas veces no le das mucha importancia, asociándolo con el cansancio, el estrés del día a día, sin prestar atención a las carencias de vitaminas y minerales. La palidez, el cansancio, entumecimiento de las manos, las piernas es característico en los casos de las causas del porque se me duermen las manos. Toma en cuenta que si se te adormece tanto piernas como las manos es otro factor de alerta en enfermedades del sistema nervioso.

Retención de líquidos

Si tienes kilos de más, realizas poco ejercicio y no llevas buena alimentación, puedes hacer que se te hinchen los pies, y las manos producto de la retención de líquidos. La sensación de adormecimiento y hormigueo es intensa en horas de la noche, debido a que la circulación resiente y hace presión dando la molestia característica.

Túnel Metacarpiano

Es unos de las enfermedades más comunes, afecta principalmente, el de pulgar, dedo media e índice, suele ser los más afectados, denominado Síndrome de Túnel Metacarpiano. Este es un problema que se asocia al nervio mediano, neuropatía periférica que ejerce presión y dolor en la muñeca, dificultando la movilidad, haciendo perder sensibilidad de los miembros, acentuando la sensación de entumecimiento.

Medicamentos

Algunos fármacos como efecto adverso puede ocasionar por que se me duermen las manos. Si este es tu caso, lo ideal es que consultes al especialista para que te prescriba otro fármaco alternativo.

Problemas circulatorios

La mala circulación puede llegar a afectar el riego sanguíneo, así como la hemorragia y el infarto. Deja la zona con hormigueo, quemazón en los dedos por sensibilidad del área.

Enfermedades neurológicas

Algunas de las enfermedades de los nervios o de la vaina de mielina que recubre las neuronas para que funcione mejor son denominada neuropatía, es probable que no se esté enviando buena conexión a las dendritas de los axones.

Infección

Un caso particular de porque se me duermen las manos, es el virus herpes zóster, si has tenido lechina o varicela, este virus puede afectar al nervio alternado la trasmisión nerviosa.

Problemas metabólicos

Si tienes algunas enfermedades como amiloidosis, problemas de la tiroides, diabetes mellitus, o déficit de niveles de potasio o sodio puede dar lugar a parestesias. La falta de vitaminas, la desnutrición puede ocasionar quemazón en los dedos.

Traumatismo

Si te has lesionado o tienes alguna herida por arma de fuego o blanca pude que te afecte un nervio. Una de las sensaciones es porque se me duermen las manos.

Sea cual sea tu casa, es necesario que presentes atención al inicio de síntomas y tener una solución oportuna.

Remedios caseros para el hormigueo de las manos

Tenemos tratamientos naturales para aliviar la sensación de entumecimiento, toma nota sobre nuestros consejos:

Sumerge las manos en una bañera con agua fresca, incluye hielo, será más efectivo, podrás aliviar la presión, inflamación de tendones y nervios y dolor. Hazlo antes de dormir y así notaras alivio.

Antes de dormir, toma una cucharada de aceite de lino, ya que es un antiinflamatorio natural que actúa en extremidades, disminuyendo la sensación de entumecimiento de las manos.

Disminuye el consumo de dietas y bebidas acidificantes, ya que acentúan la inflamación y sensación de dolor. Así te recomiendo que prescindas de ellas.

Consume abundante agua, por los menos dos litros al día. Se puede preparar una infusión de alcachofa, ya que cuenta con propiedades depurativas y diurético, evita la retención de líquidos. Solo debes hervir las alcachofas en agua para filtrar todo su contenido. Puedes mezclarlo con jugo de limón.

No olvides consumir alimentos ricos en vitamina B, entre ellos tenemos, las patatas, vegetales de hojas verde, atún, plátanos, que te pueden aportar la cantidad necesaria de vitamina. Encuentra en farmacia comprimidos que te complementarán la dieta y así obtener alivio en las noches.

Si tienes un trabajo manual, es necesario que uses muñequera compresiva, ya que te dará la presión necesaria para proteger las articulaciones evitando sobrecargas.

Fuente: MegaNicho