‘Julio César’ polémico indigna a seguidores de Trump

Controvertida representación del clásico de William Shakespeare aviva la discusión sobre la violencia en Estados Unidos.

La puesta muestra a un Julio César con la apariencia de Donald Trump siendo ajusticiado en el escenario. Se presentó entre el 23 de mayo y el 18 de junio, pero la controversia que generó sigue repercutiendo en la discusión pública del país del norte. La última producción de New York Public Theater, presentada en el marco de Shakespeare in the Park, fue el centro de una polémica que involucra a dos de sus principales patrocinadores, académicos, medios masivos y cientos de ciudadanos indignados.

El ciclo, un clásico de los veranos de Manhattan desde hace casi 55 años, se caracteriza por ofrecer entradas gratuitas o a precio accesible gracias a sus sponsors corporativos y subsidios del gobierno municipal. En este caso, tanto Bank of America como Delta Airlines decidieron retirar su apoyo tras enterarse de los detalles de la puesta en escena. La compañía aérea se justificó diciendo que, independientemente de cuál sea su posición política, la “gráfica” puesta en escena no representa sus “valores”, agregando que “sus artistas y dirección creativa cruzaron la línea del buen gusto”. Por su parte, desde la cuenta de Twitter de Bank of America se indicó: “Si nos hubieran comunicado lo que iban a hacer, nunca la habríamos patrocinado”. Sin embargo, los neoyorkinos no dejaron de hacer fila para conseguir sus entradas y expresaron su apoyo en forma de donaciones privadas para garantizar la realización del espectáculo: “Es casi un deber preservar este tipo de cosas, porque permiten que la gente sea más consciente de lo que realmente está pasando”.

A dos días de la última función prevista para el ciclo, manifestantes interrumpieron la escena del asesinato exclamando: “Esto es violencia contra Donald Trump”, “Ustedes son todos nazis, están incitando a la violencia”, y “Terminemos con la normalización de la violencia política contra la derecha”. Efectivamente, el hecho se dio días después de que Steve Scalise y varios de sus colaboradores republicanos fueran baleados mientras se encontraban en una práctica de béisbol en el estado de Virginia. Tras el ataque, el presidente declaró que Scalise, congresista por Luisiana, “es un verdadero amigo y un patriota” y lo visitó en el hospital, donde continúa en condición crítica. El atacante, James Hodgkinson (66 años), murió a causa de los disparos de la policía.

La polémica versión incluía a un Julio César aficionado a las corbatas estridentes y la adulación pública, junto a su esposa Calpurnia, que compartía vestuario y acento con la primera dama Melania Trump. Algunos parlamentos remitían más a las redes sociales que a la Inglaterra isabelina y el ritmo parecía estar más inspirado en la serie televisiva House of Cards que en las intrigas de la Antigua Roma. La mayor parte del público festejó con risas y aplauso cada uno de esos guiños contemporáneos, pero cuando llegó el momento del asesinato, el silencio se apoderó del Central Park. En una sociedad acostumbrada a la exhibición de la violencia en todas las formas imaginables, el espectáculo de un dictador desangrándose en escena, apuñalado por un grupo de mujeres y otras minorías oprimidas, logró conmover a las casi 2.000 personas que ocupaban las butacas de ese teatro a cielo abierto.

Pero, más allá de la cacofonía mediática y las interpretaciones eruditas, lo que está claro es que -a más de cuatro siglos de su aparición- la pluma de Shakespeare sigue estremeciendo a la audiencia y motivando el debate en los lugares menos pensados. En efecto, logró que incluso la familia presidencial se atreviera a preguntarse sobre los límites entre espectáculo y política: “¿En qué momento el ‘arte’ se transforma en discurso político?”, tuiteó un Donald Trump Jr. insospechadamente reflexivo.

En un clima tan enrarecido, y en medio de la “indignación pública” y la engañosa cobertura de los medios más reaccionarios, compañías teatrales de todo el país comenzaron a recibir una catarata de mensajes que incluían amenazas de muerte y violación. ¿Su pecado? Estar asociadas con el nombre del genial dramaturgo inglés. Una de ellas, Shakespeare Dallas, recibió un mensaje pidiendo que los integrantes sean “entregados al Estado Islámico para que los asesinen con cuchillos reales”. A más de 2.000 kilómetros de Nueva York, Raphael Parry, director artístico de la compañía, ofrece una explicación plausible: “Están haciendo una búsqueda general en Google. Si buscan ‘Shakespeare in the Park’ en la región de Texas, nuestro nombre es lo primero que aparece, así que se las agarran con nosotros.”

Por su parte, un vocero de la compañía teatral detrás de la polémica declaró que su versión de Julio César “de ninguna manera promueve la violencia”. “La obra de Shakespeare, y nuestra puesta, muestran exactamente lo contrario: que quienes intentan defender la democracia por medios antidemocráticos pagan un precio terrible y destruyen precisamente aquello que intentaban defender”, agregó.

En el siglo pasado, Orson Welles dirigió su propia adaptación de la obra (en la que él mismo interpretó a Bruto), consagrándose mediante lo que la crítica consideró su mayor logro en materia teatral. En esa ocasión, el vestuario, el lenguaje y la escenografía también habían sido actualizados, pero no remitían a los Estados Unidos, sino a la Europa nazi. Corría el año 1937.

Por: Juan Rizzo, estudiante de Filosofía, en la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader), para AIM.

Fuentes:

https://www.theguardian.com/us-news/shortcuts/2017/jun/12/julius-caesar-trump-shakespeare-pulled-sponsorship

https://www.washingtonpost.com/news/arts-and-entertainment/wp/2017/06/18/people-mad-about-the-trump-like-julius-caesar-are-sending-death-threats-to-the-wrong-theater

https://www.theguardian.com/culture/2017/jun/12/donald-trump-shakespeare-play-julius-caesar-new-york

https://www.theguardian.com/us-news/2017/jun/17/trump-supporter-interrupts-controversial-julius-caesar-play-in-new-york

http://www.lanacion.com.ar/2033441-tiroteo-en-eeuu-un-hombre-abrio-fuego-en-un-cancha-de-beisbol-e-hirio-a-un-congresista-republicano

https://es.wikipedia.org/wiki/Julio_C%C3%A9sar_(Shakespeare)