Lozada: “Si realmente se quiere legislar bajo el principio de igualdad, las instituciones religiosas no pueden diferenciarse de otras asociaciones civiles”

El proyecto de libertad religiosa promovido por el Poder Ejecutivo nacional, que otorgará más beneficios a quién manifiesta una creencia sobrenatural, “transformaría a nuestro Estado, definitivamente, en confesional o multiconfesional, y hará retroceder al país a mediados del siglo XVIII, donde se confundía delito con pecado, ubicándonos entre los países más atrasados del orbe”, afirmó a AIM Fernando Lozada uno de los coordinadores de la Coalición Argentina por un Estado Laico (Cael) y director de la Asociación Internacional del Libre Pensamiento.

La iniciativa que el Ejecutivo nacional presentó el 12 de junio en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación (Hcdn), “tiene la venia de la cúpula de la iglesia católica apostólica romana y de los sectores más reaccionarios del evangelismo local”, alertó a esta Agencia Lozada, quien precisó: “Justamente, porque proviene del riñón del Opus Dei, representado por el secretario de Culto de la Nación, Santiago de Estrada, ex funcionario de varias dictaduras, y por movimientos evangélicos ‘provida’”.

Para realmente garantizar más libertad e igualdad, “se debe legislar con una visión de progreso, no vulnerando derechos adquiridos en nuestro país”, aseguró el activista, quien precisó que de convertirse el proyecto en Ley “se estaría contraviniendo la Constitución y derechos reconocidos internacionalmente en tratados de jerarquía constitucional como la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”.

“Si realmente se quiere legislar bajo el principio de igualdad, las instituciones religiosas no pueden diferenciarse de otras asociaciones civiles, dándoseles estatus jurídico especial”, subrayó Lozada, quien argumentó que otorgar más beneficios a quién manifiesta una creencia sobrenatural “transformaría a nuestro Estado, definitivamente, en confesional o multiconfesional, y nos habría retroceder a mediados del siglo XVIII, donde se confundía delito con pecado, ubicándonos entre los países más atrasados del orbe”.

“El único marco jurídico compatible con los valores republicanos para garantizar la igualdad y libertad de consciencia, es el Estado laico, que respeta a creyentes de cualquier culto y no creyentes, sin privilegiar ni perseguir a ninguno, por lo que no debería avanzarse en la dirección del proyecto, y que si se pretende legislar respecto a la libertad religiosa, afectando la libertad de conciencia de toda la ciudadanía, debe consultarse también a no creyentes, ateos y agnósticos”, dijo el director de la Asociación Internacional del Libre Pensamiento

Una propuesta oscurantista

Además, Lozada realizó un análisis técnico del proyecto que en el primer capítulo se titula principios fundamentales y en los dos primeros artículos enumeran derechos que ya están garantizados en la Argentina desde 1994, cuando a los tratados internacionales de derechos humanos se les dio jerarquía constitucional. Entre los 15 puntos se filtra un ítem que pretende garantizar la posibilidad de “recibir asistencia religiosa o espiritual de los ministros de culto de su propia confesión religiosa en lugares de internación, detención o cuarteles”. Esto significa que ciertas personas por ser representantes de un culto tendrán el privilegio a acceder a sitios de acceso restringido, como sucede actualmente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba) con los capellanes católicos en los hospitales públicos. Es decir, que ese primer artículo no sólo no aporta nada nuevo a la legislación ya existente, sino que sirve para justificar un privilegio.

En el tercer artículo tampoco introduce nada nuevo que no esté contemplado en nuestro sistema jurídico, pero se lo hace bajo la figura de derechos de entidades religiosas, se citan derechos humanos aplicados a una institución o persona jurídica, cuando la Corte Interamericana determinó que las personas jurídicas no son titulares de los derechos humanos.

El cuarto artículo habla sobre la espiritualidad de los pueblos originarios, este apartado especial para hablar de sus derechos los sitúa en una posición discriminatoria, ellos son sujetos de derechos que no necesitan un tratamiento diferencial para que sus creencias sean respetadas.

El quinto artículo que habla de la discriminación en base a la religión, en principio no aporta nada nuevo que no esté ya contemplado en la CN y la legislación pertinente en esa materia. Sin embargo, se introduce como “derecho de las entidades religiosas” la posibilidad de discriminar a sus miembros o empleados exigiéndoles “que ajusten su conducta a su doctrina, a los principios religiosos o morales de la institución, y de hacer un uso razonable del derecho de admisión y exclusión”. Crea la posibilidad de control de policía de la moral y abre la posibilidad a la expulsión o despido arbitrario.

En el artículo sexto se enumeran de manera muy laxa las limitaciones del ejercicio de la libertad religiosa.

El artículo séptimo se titula Derecho a la objeción de conciencia, institucional o de ideario. El estado federal y las provincias argentinas no poseen un criterio regulatorio único respecto de la objeción de conciencia, de esta forma se pretendería uniformizar. En este proyecto se hace especial hincapié en el caso de los profesionales de la salud, los cuales podrían invocar esta norma, en caso de promulgarse, para negar acceso a la anticoncepción y a abortos no punibles, claramente no se busca expandir derechos, sino restringirlos y profundizar la desigualdad perjudicando principalmente a las mujeres pobres. Este artículo está especialmente mal redactado, confunde a quienes podrían interponer la objeción de conciencia para no cumplir con sus obligaciones con quienes podrían negarse a ser parte de una práctica que consideran que vulnera su dignidad y moral. Además vuelve a atribuirle la posibilidad de ser sujeto de derechos humanos a una persona jurídica planteado la objeción de conciencia institucional, como si una entidad legal pudiera tener atributos humanos.

En el capítulo II se aborda la creación del Registro Nacional de Entidades Religiosas (Renaer) supuestamente viene a solucionar un reclamo histórico de confesiones religiosas no católicas, en referencia a la Ley N° 21.745(Decreto de Videla), que organiza el “Registro Nacional de Cultos”, en el cual deben inscribirse todas las “organizaciones religiosas que ejerzan sus actividades dentro de la jurisdicción del Estado nacional, que no integren la Iglesia Católica Apostólica Romana”

Si bien la inscripción en este nuevo registro otorga a las organizaciones religiosas un estatus como el de las organizaciones no gubernamentales de la sociedad civil (artículo 148, inciso e-, del Código Civil y Comercial de la Nación), les facilita los trámites y le da la posibilidad de una mayor flexibilidad, además les otorga el privilegio de ser consideradas entidades de bien público, sin necesidad de trámite adicional alguno.

En este capítulo tres incisos resultan de mayor interés por ser generadores de privilegios: “Gozar de exenciones o beneficios que las leyes tributarias y aduaneras prevean para las entidades religiosas” se anticipa a futuros beneficos a los cultos con el erario público; la inembargabilidad e inejecutabilidad de los templos o lugares de culto, y de los objetos sagrados o destinados exclusivamente al culto” esto genera un blindaje a las organizaciones religiosas en materia propietaria; los ministros de culto están exentos de la obligación de declarar sobre hechos respecto de los cuales deban guardar secreto ministerial de acuerdo a lo que dispongan las normas de la propia entidad, y no podrán ser relevados de dicho secreto por ninguna autoridad administrativa o judicial” muy apropiado para encubrir la pedofilia y el abuso sexual”.

En el Capítulo III se tratan las Modificaciones Legislativas, las cuales pretenden otorgar penas desproporcionadas cuando los delitos involucran propiedades pertenecientes a las religiones, por lo que se pretende incorporar como inciso 7° del artículo 163 del Código Penal de la Nación el siguiente texto: “Cuando el hurto fuese de un objeto considerado sagrado o destinado exclusivamente al culto por una entidad religiosa.” Esto significa que tal acto podrá tener una pena de prisión de uno a seis años.

También se busca incorporar como inciso 7. del artículo 184 del Código Penal de la Nación que se refiere a Daños, el siguiente texto: “Ejecutar el hecho sobre un edificio u objeto considerado sagrado o destinado exclusivamente al culto por una entidad religiosa.” La pena contemplada sería de 3 meses a 4 años de prisión. Un artículo hecho a medida para penalizar las mujeres que protesten contra la Iglesia Católica Apostólica Romana (Icar) en los Encuentros Nacionales de Mujeres”.

Modificando el artículo 247 del Código Penal de la Nación se pretende reprimir con prisión de 15 días aun año al que ejerciere de ministro de culto sin serlo y ejerciere actos considerados propios de ese ministerio.

Además, la Icar mantiene el reconocimiento de su personalidad jurídica pública como hasta el presente, sin necesidad de inscribirse en el Registro creado por esta Ley. La excusa es el Art 2 de la CN y el Código Civil.