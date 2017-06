Bioarte: poética de lo vivo, utopía de conocimiento

“La riqueza del bioarte, en su proceso y en sus resultados, implica un cambio epistemológico que puede repercutir en todas las instancias de producción de conocimiento”, afirmó Lucía Stubrin, quien explicó a AIM una de las tendencias artísticas más apasionantes de la actualidad. Por: Juan Rizzo[*].

Docente e investigadora de la Universidad Nacional de Entre Ríos (Uner) y la Universidad Nacional del Litoral (UNL), Lucía Stubrin comenzó a interesarse por el bioarte a partir del contacto con la obra de Eduardo Kac mientras realizaba su tesis de licenciatura en Comunicación Social. Posteriormente realizó el doctorado en Teoría e Historia de las Artes en la Universidad de Buenos Aires (UBA), investigando la relación entre el arte y la ciencia contemporánea. Fue becaria postdoctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y ha participado en estancias de investigación en Francia y España.

—Empecemos por el principio, ¿Qué es el bioarte?

—Básicamente se trata sobre la vida, pero no en un sentido abstracto o indirecto, no alude a la vida sino que implica una experimentación sobre lo viviente, con la materia viviente. Entonces, si bien no siempre las obras se traducen en un formato “vivo”, sí hay siempre detrás un proceso no sólo de reflexión, sino también de experimentación, de intervención sobre lo vivo. En el laboratorio, o a veces sin la institución laboratorio pero con algún tipo de experimentación casera, analógica, artesanal… pero siempre en relación a lo vivo.

La obra de [Eduardo] Kac, que es la más popular, la más conocida y la que más se ha divulgado, se puede ver como un caso bastante extremo de bioarte, donde realmente se produce un nuevo ser, que no existe con esas características en la naturaleza. Es totalmente artificial, pero desde el punto de vista científico no es novedoso, porque la técnica que lo produce es muy sencilla. Lo único que hizo fue aplicar esa técnica a todo el genoma del conejo para que tuviera esa luminiscencia ante ciertas características de luz. Un procedimiento simple. De todos modos, esa obra después se vuelve un antecedente para otras investigaciones, como las que se dieron en Korea con perros. De hecho, en un principio Kac lo quiso hacer con un perro, pero no pudo porque en ese momento no se había decodificado el genoma. Después, cuando lo hacen los coreanos, aplican esta técnica de la luminiscencia en todo el organismo, de todo el genoma, y ahí encuentran también algunas pistas para rastrear el origen del Parkinson y algunas otras enfermedades. El protocolo evidentemente circuló, si bien nadie le adjudica directamente a Kac haber sido el antecedente.

—¿En qué consiste la “obra” en el bioarte? Cuando un artista encara una obra, ¿cuál es el “producto” de su trabajo?

—Yo creo que la obra es todo. Eso tiene que ver con la evolución del arte, las consecuencias del arte conceptual y su consolidación a partir de las posvanguardias de los sesenta, con la desmaterialización de la obra de arte. El bioarte se inscribe dentro de esa transformación, como una reflexión conceptual sobre la vida y sobre lo viviente, pero a su vez con la conciencia técnica acerca de las posibilidades que toda esta tecnología permite. De hecho, hay muchas obras en las cuales el formato al que llegan no tiene nada que ver con el proceso que hay detrás. Porque, al trabajar con materia orgánica, esto tiene un tiempo de vida que es muy corto. Desde ahí a llegar al espacio de exposición… el salto al espacio de exposición, es todo un problema a resolver por el artista. Lo que sucede adentro del laboratorio, llevarlo de pronto a una galería o un museo, para que el público en general lo conozca, con un formato que sea accesible, para que sea también agradable y “mostrable”, digamos así. La transformación del protocolo de investigación al objeto arte… o al proceso, incluso, cuando no querés mostrar un objeto final porque no lo tenés. La “mostración” de ese proceso también es todo un desafío para el bioarte, porque todas las instancias forman parte de él. Muchas veces lo único que se ve es una foto o un video de un proceso vital que se registró en el momento en que se produjo. Obviamente, si uno ve eso expuesto, diría que es una obra de videoarte o una fotografía. Pero ahí es donde es necesario escarbar un poco. Muchas veces las obras de bioarte pasan como fotografías, por ejemplo, cuando en realidad hay todo un proceso atrás. Luciana Paoletti, que es una bióloga y bioartista rosarina, me decía que no puede entender cómo los artistas a veces se esfuerzan tanto por hacer una obra viva, cuando en realidad la reflexión a la que ellos llegan es mucho más importante que producir una obra en esos términos.

—¿Cómo entran los artistas al laboratorio?

—La experimentación con lo viviente también es muy azarosa. Y en esto está un poco la clave de cómo los artistas ingresan al laboratorio. Es decir, por qué los artistas ingresan al laboratorio, cuáles son las transformaciones que se dan en el ámbito de la ciencia para que se produzca esta convivencia. Porque el arte siempre está experimentando con nuevas técnicas. Siempre experimenta con el lenguaje, y en la medida en que el lenguaje usa nuevas técnicas para su comunicación, el arte experimenta con nuevas técnicas, el lenguaje de lo digital, el lenguaje de lo virtual… Todo en el arte tiene una repercusión, un uso y una exploración. Y las técnicas de manipulación de vida también forman parte de este repertorio nuevo que tiene el artista si le interesa crear por el lado de lo viviente. Pero del lado de la ciencia se preguntan: ¿por qué?, ¿qué pasó acá? ¿cómo entró el artista a trabajar a la par del científico? Ahí es donde yo creo que dentro de la historia de la ciencia y de la epistemología hay un reconocimiento de las limitaciones que tiene la biología. A partir del descubrimiento de todas las técnicas de recombinación, de transferencia nuclear, de todo lo que es la biología molecular… Eso abrió muchas puertas, muchas preguntas, y todavía faltan muchas respuestas. Se va perdiendo esa seguridad que te daba la investigación en otro momento de la historia de la ciencia. Desde la implementación de las tecnologías de transferencia nuclear hasta la aparición de la biología molecular, el universo del conocimiento se abre mucho, pero al mismo tiempo las posibilidades del hombre de dominar todo el proceso también se reducen mucho. Hay un elemento de azar, que siempre existió pero que no se reconocía. Había una creencia en la metodología que se pone muy en crisis con estas técnicas, por todo lo que queda por descubrir. La tarea del científico se vuelve una tarea muy rutinaria, de mucha prueba y error. Esa búsqueda ya no está basada en esta metodología en términos de perseguir un objetivo claro, sino en probar y probar hasta llegar a algo. Esa lógica de la prueba y el error termina siendo la metodología. Y en esa deriva, el artista puede perfectamente incorporarse. De lo que se trata es del dominio de la técnica. No hay la capacidad de diseñar un protocolo que me garantice que voy a obtener lo que quiero obtener. Hay como una intuición… Y esta conciencia por parte de los científicos es una especie de gesto de humildad –que no es público, obviamente– en el cual hay un reconocimiento de que en su tarea hay mucho de prueba y error, mucho de experimentación libre… Entonces, ¿si lo hace un científico, por qué no lo puede hacer un artista?

Por ejemplo, yo estuve en Estrasburgo por una beca y mi compañera era una bióloga. Ella estaba todo el día con su plantita… Obviamente, aproveché para acompañarla al laboratorio, y conversábamos mucho sobre este tema. Ella se enganchó un montón, porque también es cierto que los científicos no tienen ninguna instancia de reflexión acerca de su propia práctica. Los biólogos, y los científicos en general, no tienen esa instancia. Por eso valoran tanto toda esa capacidad crítica. Aprenden mucho de ese cruce. Es realmente muy fructífero. Por ahí el artista saca más lo “técnico”, pero el científico aprende a mirar de otra manera eso que está haciendo y que forma parte de su día a día. Eso también es una gran puerta para el arte. Y es una gran razón para entender por qué nace el bioarte y por qué estas dos maneras de mirar, estas dos maneras de producir, pueden convivir en el laboratorio, y a su vez pueden complementarse. Porque el científico viene muy formateado, en una carrera de especialización muy dura, y el artista viene con otra formación, con otro recorrido que también es productivo para la producción de conocimiento en general.

—¿Qué pasa con el público en general? ¿Cómo es la relación del bioarte con el público hacia afuera del laboratorio? Y en ese sentido, ¿en qué condiciones está el bioarte respecto de otras producciones artísticas contemporáneas?

—Creo que la intención siempre es comunicar, que la obra llegue a la mayor cantidad de gente posible. Mientras tanto, el núcleo duro se hace fuerte a partir de las discusiones que se van generando entre ellos mismos, y también con la comunidad científica, que de a poco se va incorporando al debate. Hay toda una comunidad que se reúne, que discute, que piensa.

Argentina tiene un laboratorio de bioarte, BIOLAB, en la Universidad Maimónides, que por ahora es el único de América Latina. Pero a nivel local, por un lado muchos piensan el bioarte como una forma de divulgación científica. Se han hecho muestras en el Planetario de Buenos Aires, por ejemplo, buscando esos lugares más propios de la ciencia para ofrecer otra mirada sobre el tema. En ese sentido, esas expresiones se inscriben en una línea de divulgación y no tanto de ruptura estética o incluso de reflexión filosófica sobre la vida. Son un poco más maniqueas, quedan más al servicio de la ciencia que de la propia poética que desprende lo viviente. Por otro lado, hay obras de bioartistas que circulan por canales que son no tan oficiales, o que no están tan institucionalizados, como por ejemplo las bienales o premios sobre arte y tecnología. Sobre todo en premios y festivales específicos de estas áreas, hay obras de gente que hace tiempo que está trabajando sobre esto, o gente que está en el ámbito del arte y de la tecnología, y que de golpe aparece con una obra de la que se puede decir que es de bioarte. Justamente este año a Luciana Paoletti le aceptaron una obra en el [Museo Provincial de Bellas Artes] Rosa Galisteo. Como ella trabaja en formato fotografía, entonces esa parte de su obra se puede colgar en un museo tradicional. Pero ha hecho otras obras, por ejemplo, que consisten en teñidos de bacterias sobre telas, que todavía están “en funcionamiento”. Las tiene enmarcadas en su casa. Ahí los hongos, las bacterias, todo lo que ella puso en esos trapos con nutrientes va transformándose constantemente. Pero obviamente [el bioarte] no es algo popular, ni siquiera canónico. Eso tiene que ver con que falta un poco de formación de parte de los artistas, por un lado; y también tiene que ver con cierta falta de apoyo por parte de las empresas o instituciones que puedan acercar los recursos que se necesitan para empezar a experimentar con estas cosas. No es en la formación tradicional del artista, ni en las casas de materiales de arte donde se encuentran ese tipo de recursos. Es otra búsqueda. No es inaccesible, pero es otra cosa.

—¿Cómo es la relación de los bioartistas con el mercado del arte? ¿Están en desventaja respecto de los artistas que trabajan con medios más tradicionales?

—Tu pregunta va por el lado de la desmaterialización del arte. Desde los sesenta para acá, el arte no es objetual. Desde ese entonces, lo canónico, lo que sí o sí vas a encontrar en las vidrieras de arte contemporáneo, no son objetos. Desde el happening, la instalación, la performance… O el arte conceptual, el arte informalista, el arte povera… Y el arte sobrevivió. El arte-mercancía, el mercado del arte, sobrevive. No te podés llevar a tu casa la instalación de Marta Minujín, pero sí te podés llevar el video de la instalación firmado por la artista, la foto o el certificado del cordón que usó para hacer la instalación en el 68 en Nueva York. Los mecanismos del mercado para crear la mercancía existen, y siempre van a existir. Si me preguntás cómo va a hacer para sobrevivir el bioarte cuando la mayoría de sus obras son biodegradables, te puedo asegurar que va a encontrar la forma: el video, la foto, el resto de obra… el retrato de tu ADN que te pueda hacer un artista. El mercado va a encontrar la estrategia. No es que va a morir o se va a potenciar porque sea o no sea comercializable. Los artistas conceptuales se han podido financiar desde otro lugar.

—¿Qué es lo que a vos te gustaría que se comunique sobre el bioarte?

—Me parece que el bioarte es un muy buen caso para pensar la producción de conocimiento. Después de tantos intentos de especialización educativa, de creer que con la especialización íbamos a conseguir el conocimiento más rico, más potente y más exacto… me parece que el bioarte enseña todo lo contrario. Enseña que en la medida en que podemos construir en forma interdisciplinaria y colaborativa, los conocimientos resultan mucho más humanos, mucho más ricos y mucho más potentes. Creo que la riqueza del bioarte, en su proceso y en sus resultados, implica un cambio epistemológico que puede repercutir en todas las instancias de producción de conocimiento.

—Para terminar, ¿qué te parece que diría un habitante del planeta Tierra en el 2117 si le preguntaran qué fue del bioarte? En otras palabras, ¿qué será del bioarte en cien años?

—Espero que se lo tome como el inicio de un cambio de paradigma. La crisis kuhniana que se produce dentro de las ciencias, las artes y las humanidades, y que explota en todas sus dimensiones. Estaría buenísimo que dentro de cien años podamos decir que en el bioarte quizá hubo una señal, una ruptura que nadie vio, o que sí vimos, pero que se fue haciendo cada vez más cotidiana y nos permitió vivir en un mundo más lindo, más humano, más colaborativo, más tolerante, donde ningún conocimiento se pone por encima del otro… Una utopía de conocimiento.

Por: * Juan Rizzo, estudiante de Filosofía, en la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader), para AIM.