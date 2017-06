Fuerte réplica a las acusaciones de Osuna contra Varisco

La presidenta de la Juventud Radical de Paraná, Lucia Varisco, refutó las declaraciones de la ex intendenta local Blanca Osuna, quien cuestionó al actual jefe de Gobierno, Sergio Varisco, y señaló que “pretendió sacarse el lazo” tras la declaración judicial en la causa “Papá Noel”. “No hay peor necio que el desesperado”, afirmó la joven radical.

En un duro comunicado enviado a AIM, Lucía Varisco le recordó a Osuna que “durante su gestión, en el año 2014 se descubrieron 400 kilos de marihuana en poder de un empleado municipal y surgieron indicios de la utilización de camiones municipales”, dijo Lucía Varisco dirigiéndose a Osuna. “No hay peor necio que el desesperado”, y recordó “los escándalos con drogas en la gestión anterior”.

“Hágase cargo señora. Durante su gestión –continuó la funcionaria municipal–, en el año 2014 se descubrieron 400 kilos de marihuana en poder de un empleado municipal y surgieron indicios de la utilización de camiones municipales, mientras que en el año 2015 apareció más droga en calle Churruarín al final atrás de la planta asfáltica cuyo funcionamiento usted desactivó”. “También en el año 2015, en calle Alemanes del Volga se secuestraron 1.700 kg de marihuana, se detuvo a un empleado municipal, y se estableció la utilización de un camión municipal, el número 148, para su traslado y la vinculación de empleados de carrera en esos movimientos”.

Además, la joven indicó que “en la causa se menciona que la propiedad y la construcción donde fue hallado el cargamento es un terreno municipal y fue entregada en uso por funcionarios de su gestión. Todo eso ocurrió durante su gestión y sin embargo no se le escuchó una sola palabra al respecto ni hizo renunciar a ningún funcionario. Su silencio fue total, acompañado de la protección política y de toda índole de la que gozaba en ese entonces”.

“Si es cierto que le preocupaba el avance de la droga y del narcotráfico en la ciudad –continuó–, entonces hubiese hecho algo cuando los camiones municipales, ya en su gestión, trasladaban sólo en una oportunidad, más de una tonelada y media de droga, lo que consta en los expedientes judiciales”.

Dirigiéndose a Osuna, mnaifestó: “Sus difamaciones no son nuevas; usted y su sector político cuando fue intendenta intentó vincular a una persona del hampa con su oponente interno. Inventaron la presencia de una persona condenada por narcotráfico en una caminata de un dirigente peronista, con tanta desprolijidad que no tuvieron en cuenta que esa persona estaba presa fuera de la provincia. La víctima no fue otra más que el ex precandidato a intendente Gastón Grand, que la había desafiado electoralmente y, entonces usted no trepidó un instante en intentar falsa y groseramente vincularlo a la droga para salpicarlo y así obtener lastimosamente algún rédito para su candidatura”.

“Señora Osuna de Molina, cálmese”, dijo Varisco y consideró: “Tal vez debería haber sido más cuidadosa. Acaso nosotros también, pero la dinámica de cargarse al hombro la administración de una ciudad puede llevarnos a equivocarnos como lo hace usted con su lamentable publicación que tituló Lo advertí”. “Usted no pudo haber advertido nada que salpicara a nuestro gobierno”, sostuvo la dirigente radical.

“No pudo hacerlo –continuó– porque no hay nada de lo que a usted le gustaría que hubiera y porque con nuestra honorabilidad (¿le suena?) por delante somos refractarios al fuego, al lodo, al estiércol y a todo cuanto pueda hacerse por instalar la denostación falaz y perniciosa como una verdad que sólo puede tener origen en mentes febriles”.

“Lo que usted debería haber advertido es que tanto malestar que la saca de las casillas es su dolor, su impotencia ante una realidad que le dio la espalda y la consternación de ser parte no sólo del pasado sino del olvido. Trate de vivir tranquila su tiempo de madre y abuela. Deje la función pública para quienes por decisión de una enorme mayoría nos hemos hecho cargo”, agregó.

“No insulte la inteligencia de los paranaenses. Si a la hora de elegir no optaron por usted no habla mal de ellos, en todo caso habla de hartazgo, ese que nos igualó cuando hubo que definir y darle sentido al voto”, agregó.

Tras pedirle que se ocupe “de lo que le compete”, la joven agregó: “de nuestro gobierno nos ocupamos personalmente todos los días acompañados por la mayoría de los paranaenses.Y trate de no mencionar con tanta liviandad eso de cobardías y miserabilidades. Usted sabe a lo que me refiero”.

“Don Hipólito Yrigoyen hablaba de `patéticas miserabilidades`; sería bueno, aunque más no sea por un residual de dignidad, que el concepto no aplicara en usted. Y, le repito, no se deje llevar por la consternación que la acoge por no solo ser parte del pasado sino del olvido”, remató en su carta Lucía Varisco.

“Lo advertí”

En un texto enviado por las redes sociales, Osuna reconoció que “puede ser que lo que aquí escribo sea políticamente incorrecto. Prefiero esto a quedarme callada. El tema es muy delicado para dejar que fluya sin decir lo propio. No es ese mi temperamento”.

“En estos últimos años advertí casi en soledad, en declaraciones públicas hechas ante los medios o en diversas reuniones de carácter oficial y cuantas veces pude sobre el problema que afectaba en principio a los vecinos de la zona oeste de la ciudad, y hoy por responsabilidad de quien gobierna la ciudad nos atañe y afecta a todos los que habitamos Paraná”, expresó.

Y siguió: “Asimismo, el 28 de mayo de 2015, en el marco de una serie de encuentros convocados por el Poder Judicial de la Provincia para dar tratamiento a problemas de inseguridad en la ciudad, presenté formales notas, de las que guardo registro, dirigidas al entonces Ministro de Gobierno Adán Bahl; a la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Dra Claudia Mizawak; al Procurador Gral de Justicia del gobierno de Entre Ríos Dr. Jorge García; al entonces Presidente de la Sala de Procedimientos Constitucionales y Penal Dr. Carlos Chiara Díaz, solicitándoles la intervención de los poderes que representaban en la adopción de medidas respecto a una persona identificada como Tavi Celis sindicado por diferentes medios de prensa como uno de los ” narcotraficante más importante de Paraná y principal vendedor de marihuana” tal cual está escrito en recortes de medios de esos días que adjunté a la presentación”.

“Nunca me callé sobre este tema. Por eso le digo: Varisco, Ud. es un cobarde. Seguro piensa que ser mujer es sinónimo de debilidad, y por eso quiere endilgarme culpas y hacer cualquier cosa. Conmigo no. Su miserable actitud hasta en la intención de sacarse el lazo, muestra la clara pretensión de engañar para salvarse a cualquier costo”, afirmó.

“Con el burdo intento de desviar la centralidad del tema por la cual fue citado por la justicia federal, se justifica, esta vez con una versión novedosa de la “pesada herencia”. Evita reconocer que el desarrollo de las investigaciones evidentemente se chocan con decisiones que Ud. adoptó como autoridad y con relaciones que Ud. eligió sostener y hoy lo rodean. Aunque ahora seguramente los empiece a negar”, resaltó.

El dato

El intendente de Paraná, Sergio Varisco, se presentó el martes en el Juzgado Federal de Paraná para comparecer ante el juez Leandro Ríos como testigo en el marco de una causa que investiga a la organización delictiva liderada por Daniel “Tavi” Celis, desarticulada hace algunas semanas por la Policía Federal. Afirmó que puso a disposición del Juez los legajos de los empleados implicados en la causa.

Varisco indicó que la causa que se está investigando, “se inicia en la gestión anterior, a partir de un allanamiento que hubo en un lugar municipal en calle Alemanes del Volga. La causa siguió y ante la citación del Juez, mi propósito es la colaboración con la justicia y abrir todos los expedientes y archivos municipales para que recabe toda la información necesaria”.

Tras ello afirmó que “ante un flagelo tan grave como el de la droga y lo que fue el hecho de la avioneta, obviamente que la actitud mía es la colaboración. Desde el Municipio tenemos políticas, a través del área Joven, para combatir el flagelo de la droga y ante la situación aproveché para ponerme a disposición del juez”.