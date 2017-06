Anciano coleccionista de Hello Kitty

Hello Kitty fue diseñada para atraer a las chicas jóvenes, pero aparentemente, su mayor fan es un japonés adulto. Masao Gunji, de 67 años, ha estado coleccionando artículos de Hello Kitty durante los últimos 30 años, y fue recientemente reconocido por el libro Guinness como el dueño de la mayor colección de Hello Kitty del mundo.

Gunji, un oficial de policía retirado de Yotsukaido, Japón, compró su primer objeto de Hello Kitty hace décadas, en un sitio de turismo. El hombre simplemente pensó que se veía muy lindo, y terminó haciendo su estresante trabajo un poco más fácil. Cada vez que echaba un vistazo al adorable personaje, lograba dibujar una sonrisa en su cara, y lo ayudaba a superar cualquier dificultad que enfrentaba. Masao pronto se convirtió en fan de Hello Kitty, y comenzó a comprar todo tipo de artículos ofrecidos de la popular creación de Sanrio. Pero su obsesión realmente comenzó su camino meteórico luego de jubilarse de la fuerza de policía.

Con mucho tiempo disponible, Masao Gunji comenzó a comprar todos los objetos de Hello Kitty que cayeran en sus manos. Los encontraba en grandes almacenes, en supermercados, en tiendas de descuento, e incluso visitó Sanrio, el parque de diversiones de Hello Kitty, en la ciudad de Tama, para conseguir algunos artículos únicos. Antes de darse cuenta, la colección de Masao se hizo tan grande que casi no tenía espacio para moverse en su casa. Así que hizo lo que cualquier respetable coleccionista de Hello Kitty haría en esta situación: construyó una casa de Hello Kitty color rosa, y la decoró con sus miles de artículos temáticos.

La colección Hello Kitty de Masao Gunji fue reconocida oficialmente como la más grande del mundo en noviembre del año pasado, después de una evaluación muy detallada. El hombre de 67años dice que en la actualidad tiene más de 10.000 artículos de Hello Kitty, pero que para la certificación de Guinness, se le pidió que seleccionara un número que se pudiera contar en un periodo de 8 horas. Eligió 5250 de sus artículos de Hello Kitty, y los transportó al lugar acordado en Yotsukaido.

El coleccionista japonés afirma que el representante de Guinness tenía reglas muy estrictas al contar sus items, por ejemplo, sólo aceptaba artículos que tuvieran la icónica cinta rosa de Hello Kitty. 81 de los artículos presentados fueron rechazados, pero incluso con 5169 artículos, todavía era capaz de superar el récord anterior de 4.519 objetos de Hello Kitty, en poder de Asako Kanda.

La esposa de Masao dice que no es una gran fan del enormemente popular personaje de Sanrio, pero que ella siempre ha sido un gran apoyo para su marido, ayudándole a comprar cosas nuevas y decorar su casa rosa.

Después de ser presentado en el Libro Guinness de los Récords, Masao Gunji no ha dejado de recibir la visita de los niños del barrio, y de los fans de Hello Kitty de todo el mundo.

“Esta colección no es sólo mía”, dice Masao. “Me gustaría compartir el encanto de Hello Kitty con todo el mundo.”

