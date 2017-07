Narcoavioneta: Procesaron a los detenidos

El juez Federal de Paraná Leandro Ríos, procesó hoy a los detenidos en la causa por el secuestro de la “narcoavioneta”, y consideró que está acreditada la organización delictiva que funcionaba en Paraná, liderada por Daniel Tavi Celis y Miguel Angel Celis. Además, fijó embargos económicos para los 20 detenidos, en tanto que excarceló a la denominada “curandera” y a otra mujer de apellido Zurita.

El juez consideró que “los dos Celis” son co­autores penalmente responsables del delito de organización y financiamiento de actividades de comercio de estupefacientes, previsto y reprimido por el art. 7 de la ley 23.737 en función del art. 5 inc c) de la misma ley, publicó Uno.

En la parte resolutiva de su decisión, Ríos dispuso “procesar a Miguel Angel Celis y Daniel Andrés Celis (…), por los hechos que fueran indagados, considerándolos, prima facie, co-autores penalmente responsables del delito de organización y financiamiento de actividades de comercio de estupefacientes, previsto y reprimido por el art. 7 de la ley 23.737 en función del art. 5 inc c) de la misma ley, y de conformidad a los arts. 306 y 308 del Código Procesal Penal”.

También dispuso procesar a “Eduardo Ramón Celis, Yamila María José Corradini, Julio César Vartorelli, María Fernanda Orundés Ayala, Cristian Javier Silva, Miguel Carmelo Leguizamón, Miguela Fidelina Valde, Patricio Facundo Larrosa, Marcos Javier Velázquez, Sergio Marcelo Baldi, Luis Orlando Céparo, José Marcial Caballero, Omar Horacio Ghibaudo, José Raúl Ghibaudo, Carlos Gastón De la Fuente, María Laura Zurita, Renzo Bertana, Miqueas Julio Córdoba, Jonatan Iván Romero y Hernán Jesús Rivero “por los hechos que fueran indagados, considerándolos, prima facie, coautores penalmente responsables del delito de comercio de estupefacientes, agravado por haber intervenido en el hecho tres o más personas de manera organizada, previsto y reprimido por el art. 5, inc. c) de la ley 23.737, con el agravante del art. 11 inc. c) de la misma ley, y de conformidad a los arts. 306 y 308 del Código Procesal Penal”.

A todos ellos les impuso la prisión preventiva “debiendo permanecer alojados respectivamente en la Unidad Penal 1 y 6 de esta ciudad, a excepción de María Laura Zurita quien deberá permanecer en el domicilio constituido, bajo los compromisos y reglas de conducta asumidas en el incidente de prisión domiciliaria”. También les decretó embargo sobre los bienes “hasta cubrir la suma de 30.000 pesos) para cada uno de los nombrados. En caso de carecerlos se ordenará su inhibición general de bienes (art. 518 del Cód. Proc. Penal)”. Esta medida también alcanza a María Esther Márquez.

En ese orden, Ríos dispuso el procesamiento de “María Esther Márquez (…) por el hecho que fuera indagada, considerándola, prima facie cómplice inductora del delito de comercio de estupefacientes agravado por haber intervenido en el hecho tres o más personas de manera organizada, previsto y reprimido por el art. 5 inc c) de la ley 23.737 con el agravante del 11 inc c) de la misma ley y en función del art. 46 del C.P., de conformidad a los arts. 306 y 308 del Código Procesal Penal”. Y, sobre la procesada Márquez también resolvió su excarcelación “bajo caución juratoria, y conforme las siguientes reglas (arts. 318, 324, 310 del C.P.P.N.): a) informar a este Juzgado Federal en caso de cambiar su domicilio; b) prometer formalmente presentarse o comparecer toda vez que sea llamado por el Juez o Tribunal que entienda en la causa; c) concurrir a esta Secretaría Criminal 2 de este Juzgado Federal cada quince días, los días viernes, ocasión en la que habrá de dejarse constancia de ello y, d) prohibición de salir del país; haciéndosele saber que, ante un supuesto de incomparecencia sin causa debidamente justificada, como asimismo en caso de quebrantar alguna de las reglas impuestas para el otorgamiento de la libertad, se ordenará la inmediata detención”.

Por último, el juez resolvió “mantener al imputado Daniel Andrés Celis a disposición conjunta de éste Juzgado Federal y del juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de la provincia de E.R., y en esta causa”.

Fuente: Análisis