Ley de Humedales: El oficialismo no quiere que avance

La Comisión de Asuntos Marítimos de la Cámara de Diputados nacional comenzó a tratar a principios de junio el proyecto de ley de humedales, aprobado el 30 de noviembre de 2016 en el Senado. Sin embargo, “la iniciativa no avanzó, porque el oficialismo no dio quorum, ya que no quiere dar dictamen de mayoría”, informó a AIM la encargada de Prensa del diputado Julio Solanas (FPV, Entre Ríos).

Si bien en su momento, el proyecto de ley de humedales mostraba señales de avance, sucedió todo lo contrario. La Comisión de Asuntos Marítimos de la Cámara de Diputados nacional lo comenzó a tratar a principios de junio, aprobado el 30 de noviembre de 2016 en el Senado.

Se suponía que la iniciativa no contendría modificaciones y se volvería a debatir a fines de junio. De todos modos, en ese entonces, ya se suponía que debía sortear los obstáculos que interponga el oficialismo, que no estaría de acuerdo con el avance del texto.

Dicho y hecho. Tal como informó a AIM la encargada del área de Prensa del diputado Julio Solanas, presidente de la Comisión de Asuntos Marítimos, donde se encuentra el texto, “el proyecto no avanzó, porque el oficialismo no dio quorum, ya que no quiere dar dictamen de mayoría.

En ese sentido, explicó que, si se logra sólo un dictamen de minoría, el proyecto tendría poca fuerza. Por ello, desde la Comisión están tratando de garantizar el quorum a pesar de la postura del oficialismo”.

Desde las organizaciones ambientales, manifestaron su preocupación respecto al lobby agropecuario y los emprendimientos inmobiliarios: “En Buenos Aires, hay seis millones de hectáreas inundadas; si se sigue con este modelo -que no respeta el ambiente- y no se piensa más que en el rendimiento, se trata de una mirada miope”, subrayaron.

También arremetieron contra el lobby de la Cámara Inmobiliaria: “Ahora la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, quiere designar como director de Ordenamiento Urbano al yerno de (Eduardo) Constantini, ex miembro de la Cámara de Desarrollo Urbanístico (…) Esto abona la idea que tenemos: hay un lobby inmobiliario detrás”, afirmaron a AIM.

Rumores en el sector

Diferentes entidades ligadas al sector inmobiliario, junto a profesionales especializados en derecho territorial, urbanismo y hábitat, alertan sobre el nombramiento de un empresario ligado al sector al frente de un área clave para controlarlo. Los especialistas lo sintetizan así: “Quieren poner a regular el negocio a un miembro de Nordelta, que además es yerno del desarrollador más fuerte de la Provincia. Es un escándalo que afecta a todos los municipios”, resaltaron a este portal ex miembros de la Cámara de Empresarios de Desarrollos Urbanos que se alejaron de la entidad hace pocos meses.

Dicha Cámara fue presidida por Eduardo Costantini, el factótum de Nordelta, la estrella y el emblema más importante de la expansión de los countrys en la Provincia de Buenos Aires.

Constantini es, según aseguran quienes lo conocen, un poderoso empresario, pero también un hábil y duro lobbysta.

Por estos días, Constantini, que sigue ligado a Nordelta, colocó mediante una fuerte presión a su yerno en un área clave de debería controlar la expansión del lucrativo negocio al que se dedica él.

Se trata de Dante Galeazzi, cuyo decreto de nombramiento en la Dirección Provincial de Ordenamiento Urbano, dependiente de la Subsecretaría Social de Tierras, Urbanismo y Vivienda del Ministerio de Infraestructura y Vivienda, se conoció hace pocos días y puso en pie de guerra a una importante cantidad de actores ligados al área: urbanistas, empresarios medianos y chicos, ambientalistas y especialistas en hábitat.